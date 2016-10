Han er leder i et politisk system nær en virkelig versjon av «House of Cards»

I dag kommer Ukrainas president Petro Porosjenko til Norge – for å be om fortsatt politisk støtte, oljepenger og oppmuntre norske investorer.

Han kommer fra en politisk virkelighet som har mer tilfelles med TV-serien «House of Cards» enn norsk politikk:

Kyniske intriger, drap på journalister, hestehandel med milliardprofitt og åpen slåsskamp foran TV-kameraene.

Den største forskjellen på den politiske maktkampen i Ukraina og «House of Cards», er at oligarkene er mye rikere – og ukrainerne langt fattigere.

Porosjenko har dessuten en egen TV-kanal, noe Netflix-presidenten Frank Underwood bare kunne drømt om.

«House of Cards» handler om intrigene i maktens korridorer i Washington D. C., et politisk miljø der rollefigurene ikke skyr noen midler.

Mikhail Palinchak, Ukrainian Presidential Press Service, REUTERS/NTB SCANPIX

Ukraina på vippepunktet

Etter to år og fire måneder som president, er Porosjenko nesten like upopulær som hans forgjenger var da han ble styrtet februar 2014.

Porosjenkos oppslutning har rast i 2016.

Bare 10,7 prosent av dem som faktisk vil stemme, sier at de fortsatt har tillit til presidenten.

Både hans gamle rival Julia Timosjenko og kandidaten til det prorussiske partiet Opposisjonsblokken, Juriy Boiku, har større oppslutning.

Selv lederen for det ekstremt nasjonalistiske Radikale parti har nesten like stor oppslutning som presidenten.

– Like ille som House of Cards

– Samfunnet er skuffet og rasende. Folk forventet så mye mer, sier korrupsjonsjegeren og parlamentarikeren Sergii Lesjenko til Aftenposten.

Han nøler ikke med å trekke en parallell mellom oligarkpolitikken i Kiev og den populære Netflix-serien.

– Dette er dessverre like ille som House of Cards. Oligarkene har mer makt enn før revolusjonen.

Efrem Lukatsky/AP/NTB Scanpix

Oligark-presidenten får sviende kritikk hjemme

En fersk granskning utført av ukrainske journalister og finansiert av det danske utenriksdepartementet, rettet knallhard kritikk mot mannen som i dag er Kongens middagsgjest.

Porosjenko har plassert sine gamle forretningspartnere i maktens sentrum, konkluderer «Oligarch Watch».

I Kiev har presidenten utvidet eiendommene rundt sitt personlige slott – som er en kopi av Obamas Hvite Hus - med en egen privat kirke.

Korrupte politikere, dommere og byråkrater har gått fri over to år - nesten ingen saker føres til retten.

Presidenten har sikret seg attraktive eiendommer på syv mål ned mot bredden av Dnjepr i Kiev til en røverpris av ca. 8000 kroner året – helt frem til 2064.

Porosjenkos «grå kardinaler» – Igor Kononenko og Oleksander Granovskij – er koblet til en rekke skandaler.

Efrem Lukatsky / AP / NTB Scanpix

Heksejakt på korrupsjonskritikere

Etter at Aftenposten møtte korrupsjonsjegeren Lesjenko i sommer, har han selv blitt offer for hardkjøret fra Porosjenkos allierte etter kjøp av en liten leilighet.

– Jeg håper alle forstår at disse angrepene er payback for at min innsats mot korrupsjon, svarte Lesjenko på Facebook.

– Heksejakten på Lesjenko minner meg om Russland på starten av 2000-tallet, sa den tidligere redaktøren av Forbes Ukraina Vladimir Fedorin til Kiev Post.

Ved å stemple kritikerne – enten det er Putin eller Porosjenko – på svært tynt grunnlag som «korrupte», bygges inntrykket i opinionen av at «alle er like ille».

Gleb Garanich/REUTERS, NTB Scanpix

Stempler presidentens kritikere som Putins lakeier

I forrige uke gikk den uavhengige avisen Kyiv Post lengre enn noensinne i sin kritikk av Porosjenko.

Presidenten anklages for å ha lurt Vesten til å gi ham finansiell hjelp og løfte om visumfrihet, samtidig som han hjemme i Kiev stopper tiltak mot korrupsjon og monopoliserer makten, mener avisen.

– Porosjenko bruker pseudo-patriotisk retorikk for å angripe sine kritikere og forsterke sin makt, og sprer den falske oppfatningen av at alle som kritiserer en president i krigstid arbeider for Ukrainas fiende, Russland.

Da flere internasjonale medier, deriblant Aftenposten, avslørte at Porosjenko etablerte offshoreselskap samtidig som krigen raste, ble saken stort sett tiet ihjel.

KACPER PEMPEL / X02307

I oligarkenes jerngrep

I en analyse Vox Ukraine har gjort av 2900 saker om Porosjenko i de fire største nyhetssendingene fra juni 2014 til juni 2016, var bare 1,4 prosent av sakene negative.

Oligarkenes grep om mediene er hovedårsaken til at Ukraina kommer helt nede på 107. plass av 180 land i rangeringen til Reporters Without Borders.

Matt Rourke / TT / NTB Scanpix

Kjøpekraften til ukrainere var på bare 7.450 dollar i 2015, noe som gjør dem fattigere enn albanere, mongoler og innbyggerne i 109 andre land i verden.

Målt i korrupsjon er resultatet enda dårligere.

Her ligger Ukraina på 130. plass, ifølge Transparency International, etter enn nabolandet Russland.

Mykhailo Markiv, Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS/NTB SCANPIX

IMF: – Stor risiko

Det internasjonale pengefondet (IMF) slår fast at risikoen i Ukraina er «stor» i en ny rapport.

Politisk ustabilitet – og fare for nye og tidligere valg.

Treg gjennomføring av reformer.

Levestandarden øker for sakte.

Manglende innsats mot korrupsjon og særinteressene som styrer politikken er fortsatt et enormt problem, mener IMF.

– Dette kan føre til at samfunnet mister tilliten til myndighetene, advarer IMF, som har gitt Ukraina lån for 140 milliarder kroner.

Efrem Lukatsky / AP / NTB Scanpix

Fire gode nyheter om Ukraina

Tross dystre nyheter og et gjennomkorrupt statsapparat håper ukrainere at bunnen er nådd - og at det nå kan gå bedre.