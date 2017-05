Han fridde til kjæresten, men foreldrene hennes tvilte på fremtidsutsiktene hans

I disse dager kommer det ut en ny biografi om tidligere president Barack Obama. David J. Garrow tar i sin bok Rising Star særlig for seg utviklingen av hvordan Obama ble en politisk skikkelse på nasjonalt plan.

Den Pulitzer-vinnende forfatteren har intervjuet en rekke personer fra Obamas fortid og har også fått åtte timer med ekspresidenten. Dette er imidlertid ikke en autorisert biografi, og Obama skal være lite glad for og uenig i tolkningen av mye av det som kommer frem. Boken har fått blandet omtale. The Washington Post er langt på vei positiv, mens mursteinen på 1460 sider mer eller mindre slaktes i The New York Times.

Fakta: Barack Obama Født i 1961 på Hawaii. Faren, Barack Obama sr., var fra Kenya. Moren, Ann Dunham, var fra Kansas. Gift med Michelle. De har døtrene Malia og Sasha. Var USAs 44. president i tidsrommet 2009–2017.

Hadde forhold i mange år

Ifølge forfatteren var Obamas satsing på å være lokal miljøarbeider i Chicago, hans jusstudier ved Harvard – ja til og med valg av livsledsager – sterkt påvirket av ambisjonene om å komme langt i politikken. Mens Obama egen bok så vidt nevnte Sheila Miyoshi Jager som en av flere ekskjærester, går den nye boken grundig inn i dette forholdet.

– Han hadde et sterkt behov for å bli elsket og beundret, sier Jager i boken.

De to var samboere og hadde et forhold som varte i mange år. Tidlig i forholdet, vinteren 1986, fridde Obama, forteller Jager i boken. Men foreldrene hennes var skeptiske til Obamas fremtidsutsikter og mente uansett datteren var for ung, hevdes det i boken. Men om Jagers foreldre tvilte på Obamas karrièremuligheter, tegner biografien et bilde av en ung mann som blir mer og mer ambisiøs.

– Ble plutselig ærgjerrig

Jager sier hun merket en tydelig forandring i 1987 – det året ble Obama 26 år.

– Han ble plutselig svært ærgjerrig. Jeg husker spesifikt at han i 1987 allerede hadde satt seg som mål å bli president, sier hun.

Forfatteren går langt i å antyde at en av grunnene til at forholdet mellom de to etter hvert raknet var hennes nederlandsk-japanske bakgrunn. Forfatteren skriver at Obama mente at han hadde et kall og han forsto at for å følge dette kallet måtte han identifisere seg helt og holdent som afrikansk-amerikaner.

Forholdet raknet

Debatter om rase og politikk skal ha blitt en fast bestanddel av forholdet, og Jager forteller om hvordan diskusjonene om ekteskap varte og rakk. Da Obama kom inn ved Harvard-universitetet, var forholdet stort sett over. Hun skulle til Sør-Korea for å samle stoff til sin doktorgrad. Etter det første året ved Harvard møtte Obama Michelle Robinson på advokatkontoret i Chicago der han hadde sommerjobb i 1989. Obama og Jager møttes ifølge boken fremdeles sporadisk en tid, men ikke etter at han giftet seg med Michelle i 1992.

CARLOS BARRIA / Reuters/NTB scanpix

Skeptisk Michelle

Den uhyre populære Michelle Obama var et av de største aktiva for Barack Obama i hans presidentperiode. Ifølge biografien er det imidlertid lite som tyder på at hun var et naturlig valg for en med politiske ambisjoner, påpekes det i The Washington Posts omtale av den nye biografien. Hun viste seg å være svært skeptisk til hans politiske utsikter. Hele tiden forsøkte hun å bremse hans ønske om å stille til valg. Hun likte dårlig at han var mye borte fra henne og døtrene. Ifølge boken klaget Obama til en venn om konas pengesnakk.

– Hvorfor finner du deg ikke en jobb? Du er advokat – du kan tjene alle de pengene vi måtte trenge, skal hun ha sagt til ham.

Debatt om talehonorar

Den siste uken er for øvrig spørsmålet om Obamas inntekter igjen blitt brennhett. Det er blitt kjent at han tar seg betalt 400.000 dollar – tilsvarende 3,5 millioner kroner – for å holde et foredrag. Dette skal skje på en helsekonferanse finansselskapet Cantor Fitzgerald arrangerer i september. Nyheten har skapt heftig debatt mellom skuffede demokrater som mener dette er forkastelig og andre som mener kritikerne bør passe sine egne saker.