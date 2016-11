Alle kommunistpartiets medlemmer oppfordres nå til å slutte ring om sentralkomiteen, med kamerat Xi Jinping som kjernen, ble det proklamert i et kommuniké fra samme komités plenumsmøte i Beijing i oktober, rapportert av det offisielle nyhetsbyrået Xinhua og slått opp på front av alle kinesiske medier.

Dette er den offisielle kroningen av Xis makt, sier den uavhengige Beijing-baserte politiske kommentatoren Zhang Lifang til Hongkong-avisen South China Morning Post (SCMP).

Siden han ble kommunistpartiets generalsekretær i 2012, har Xi Jinping slått hardt ned på Kinas opposisjonelle og har samtidig brukt den omfattende antikorrupsjonskampanjen til å nøytralisere sine interne motstandere i partiet. Han har hatt suksess med å samle stadig mer makt på egne hender, ikke minst ved selv å lede mange av partiets viktigste komiteer.

Dyrking av Kinas leder tar mange former: Pinlig lovsang til «onkel Xi»

Når han nå også hylles som partiets kjerne, er det langt mer enn en æresbevisning:

– Xi har med dette fått retten til endelig veto, mener analytikeren Zhang.

Uansett gir stats- og partisjefens nye status kraft til allerede løpende spekulasjoner om at Xi planlegger å fortsette som Kinas toppleder utover sin tilmålte tid.

Hva betyr kjerne-statusen?

JØRGEN LOHNE

Deng Xiaoping var den som innførte begrepet kjerne i partileder-sammenheng. Kinas daværende sterke mann omtalte i 1989 Folkerepublikken Kinas grunnlegger Mao Zedong, seg selv og sin utpekte etterfølger, Jiang Zemin som partiets kjerne.

– Ut fra det Deng sa i 1989, mener jeg at kjerne betyr den som har rett til å ta avgjørelser, sier Bao Tong (84), som på 1980-tallet ledet sentralkomiteens kontor for politisk reform.

– Problemet er at particharteret aldri har stipulert hvordan kjernen blir skapt, hva som er vedkommendes forpliktelser og rettigheter, hvordan den makten som følger av tittelen kan overvåkes, eller hvor lenge man kan beholde denne statusen, sier Bao, som for en tid tilbake tok imot Aftenposten i sin leilighet i Beijing.

Der har han levd sammen med familiemedlemmer under overvåking og med nøye kontroll av alle besøkende siden at han i 1997 slapp ut etter åtte års fangenskap.

Bao Tong var nærmeste medarbeider til kommunistpartiets tidligere generalsekretær, avdøde Zhao Ziyang. Bao Tang ble straffet for sin lojalitet da Zhao i 1989 falt i unåde hos Deng Xiaoping, fordi generalsekretæren ønsket dialog med demonstrantene på Den himmelske freds plass.

Deng kalte i stedet inn hæren til å slå ned demonstrasjonene i Beijing. Han avsatte og internerte Zhao og hentet inn Jiang Zemin som ny generalsekretær – og kjerne.

Hvem er tenkt som Xis etterfølger?

THOMAS PETER/REUTERS/NTB SCANPIX

Det var i løpet av regjeringstiden til kjernen Jiang og hans etterfølger Hu Jintao at kommunistpartiet innførte den praksis at Kinas toppledere bare får virke i to femårsperioder før de går av.

Etterfølgeren skal presenteres i god tid før den sittende topplederen starter sin 2. periode som parti- og statssjef, og derfor var det i 2007 klart at Xi Jinping skulle bli valgt til generalsekretær etter Hu Jintao på partikongressen i 2012.

ANDY WONG /AP/NTB SCANPIX

Men nå, et knapt år før Xi skal gjenvelges til sin 2. termin, er det helt uklart hvem som kan tenkes å skulle overta.

Ved å utsette utpekingen av sin etterfølger bidrar Xi selv til spekulasjonene: Ønsker han mer tid til å velge ut en kandidat han kan stole på vil videreføre hans linje? Eller planlegger han å fortsette som toppleder utover sin tilmålte tid?

Forhåndsgodkjente valg

Når Kinas kommunistparti senhøsten 2017 samles til partikongress, blir selve gjenvalget av Xi Jinping som generalsekretær for nok en femårsperiode en ren formalitet. På samme måte er han garantert å bli valgt til fem nye år som Kinas president under Folkekongressens årlige sesjon i mars 2018.

Langt mer spenning knytter det seg til hvem partieliten har bestemt at kongressen skal utpeke til å rykke inn i politbyråets stående komité, der minst fem av syv medlemmer skal skiftes ut.

Når det blir kjent hvem som sammen med generalsekretær Xi skal utgjøre denne Kinas mektigste forsamling fra og med høsten 2017, vil sammensetningen av komiteen også kunne avsløre hvem som vil ha den øverste makt i partiet fra og med neste kongress, i 2022.

Ifølge den praksis som har nedfelt seg siden 1990-tallet, skal altså Xi da overlate makten til en etterfølger. Men kommer han til å gjøre det?

En forsker i kommunistpartiets historie, Warren Sun ved Monash University in Australia, sier til NYT at Xi allerede har konsolidert så mye makt at han uansett neppe vil føle seg bundet av de uskrevne reglene for utskiftninger i partitoppen.

Andre eksperter mener at risikoen for bitter intern strid i en parti-elite som allerede er provosert av Xis økende maktfullkommenhet, trolig vil legge så stort press på generalsekretæren at han senest under neste års partikongress vil se seg nødt å gjøre kjent hvem han ønsker som sin etterfølger.

JØRGEN LOHNE

Den frittalende Bao Tong påpeker at partiet aldri formelt har vedtatt at en person ikke kan være leder lengre enn 10 år, eller på livstid for den saks skyld:

– Hvis vi regner at en termin er på fem år, hadde jo Mao Zedong svært så mange terminer, sier Bao om Folkerepublikkens grunnlegger, som var partiformann fra midten av 30-tallet og til sin død i 1976.

Mao hedres fortsatt: Kinas ledere unngår oppgjøret

– Nå er det Xi som har kjerne-makten. Men om dette vil bety noe for hvor lenge han fortsetter som Kinas leder, er vanskelig å si, mener Bao Tong.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no