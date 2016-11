Han kalles politisk bombekaster, provokatør og nasjonalistsympatisør. Nå blir han Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus

Kritikken hagler igjen over Donald Trump etter at han søndag gjorde sine to første ansettelser i Det hvite hus. Da ansatte han den relativt moderate republikaneren Reince Priebus, som regnes for å være en representant for etablissementet i partiet, i jobben som stabssjef. Stephen Bannon fikk jobben som sjefstrateg og seniorrådgiver.

Bannon er den rake motsetningen til Priebus, som i dag leder partiorganisasjonen i Det republikanske partiet. Bannon er beryktet for sin rolle som sjef for det svært populistiske og konservative nettstedet Breitbart News som gjerne sprer konspirasjonsteorier. En av fanesakene til Breitbart har vært angrep på ledelsen til republikanerne. Det gjelder blant annet speakeren i Representantens hus, Priebus’ nære venn, Paul Ryan.

Kobles til nynazister av Reuters

Nyhetsbyrået Reuters, hvis varemerke er nøytral nyhetsformidling, omtaler Bannon slik i en nyhetsartikkel mandag: «en skarp kritiker av Ryan som har vært en spydspiss i Breitbart News’ omlegging til et forum for «alt-right», en løs online konføderasjon av nynazister, «white supremacists» (tilhengere av hvitt verdensherredømme, red.anm.) og antisemitter».

Det andre store, internasjonale nyhetsbyrået, amerikanske Associated Press, beskriver Bannon slik:

«En ledende kraft på ytre høyre, en flammekastende medie-mogul og profesjonell provokatør, en mann som har gjort sin karrière ut av å lage uro i etablissementet fra utsiden». I The Wall Street Journal, USAs største avis, omtales han blant annet som en «politisk bombekaster». Bloomberg har tidligere omtalt hans som den «farligste politiske aktøren i Amerika».

Mens han ledet Breitbart News fra mars 2012 til han ble Trumps valgkampsjef i mars, hadde han ansvaret for å publisere blant annet følgende overskrifter:

Cristol er en konservativ kommentator og redaktør i The Weekly Standard.

– Jeg er personlig fornærmet

Trumps kampanjesjef Kellyanne Conway sier til amerikansk presse at hun har jobbet tett sammen med Bannon i valgkampen.

– Folk burde se på hele CV-en hans, sier hun. På spørsmål om han trenger berolige folk angående sine forbindelser til «alt-right», sier hun:

– Jeg er personlig fornærmet hvis dere tror jeg ville ledet en kampanje der det var en rådende tankegang. Det var det ikke, og drøyt 56 millioner amerikanere så noe annet, sier Conway.

Snakket pent om ny kollega

Den nye stabssjefen, Reince Priebus, var runden på de store frokost-TV-programmene mandag og snakket pent om Bannon. Han avviste at Bannon er en antisemittisk, rasistisk kvinneforakter.

– Den mannen jeg kjenner er ikke noen av de tingene, sa Priebus på NBC, som advarte mot å forhåndsdømme folk på bakgrunn av andres påstander.

MIKE SEGAR / Reuters / NTB Scanpix

Jødiske organisasjoner skeptiske

Bannon har flere ganger vært i søkelyset for sin omtale av jøder. Hans ekskone har i rettsdokumenter, som AP har skaffet til veie, anklaget Bannon for å ha kommet med antisemittiske kommentarer da de kranglet om skolevalg for deres tvillingdøtre rundt ti år tilbake i tid. Hun hevder at han nektet å sende dem til en eliteskole i Los Angeles fordi han «ikke ønsket at jentene skulle gå på skole med jøder». Nå stammer dette riktig nok fra en ekteskapsonflikt, men ifølge Jerusalem Post er flere jødiske organisasjoner kritiske til og urolige for utnevnelsen av Bannon.

Tjente gode penger på Seinfeld

Bannon har en MBA fra svært prestisjetunge Harvard og startet yrkeskarrièren hos investeringsbanken Goldman Sachs. I 1990 stiftet han investeringsselskapet Bannon & Co, som etter avtale innen underholdningsindustrien fikk betalt i form av andeler i flere tv-programmer.

Avtalen viste seg å bli særdeles lukrativ. Ett av programmene var «Seinfeld», komiserien som gikk hen og ble en av fjensynshistoriens største suksesser. Senere laget han egne filmer, inkludert hyllester av Tea Party-bevegelsen, tidligere president Ronald Reagan og tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin.

Er Trump og Brexit bare starten? I dette landet kan verden få sitt neste valgsjokk

Sammenlignet med nazi-filmskaper

Breitbarts avdøde grunnlegger, Andrew Breitbart, har overfor Bloomberg hyllet Bannon som Tea Party-bevegelsens svar på Leni Riefenstahl.

Riefenstahl er en filmskaper som laget propagandafilmer om Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.

JONATHAN ERNST / Reuters / NTB Scanpix

Trump forteller at Bannon, som får samme rolle som norskættede Karl Rove hadde hos George W. Bush og David Axelrod hadde hos Barack Obama, blir «sidestilt partner» med stabssjef Priebus. Bannon rapporterer direkte til Trump, og ikke til Priebus – som blir den fremste dørvokteren til Det ovale kontor.

Trump har mange jobber han skal fylle: Disse kan få toppjobbene i Trumps regjering

Demokrat-topp kobler ham til KKK

Utnevnelsen av Bannon som Trumps nærmeste rådgiver har ført til sterke reaksjoner i USA, spesielt blant demokratene, borgerrettighetsgrupper – og noen republikanere.

Blant dem som reagerer sterkt, er demokratenes leder i Senatet, Harry Reid. Hans talsmann Adam Jentleson kobler Bannon til Ku Klux Klan i en uttalelse.

«Det er lett å se hvorfor KKK anser Trump som deres forsvarer når Trump utnevner en av de fremste formidlerne av «White Supremacists»-temaer og retorikk som sin topprådgiver», skriver talsmannen.

The Washington Post skriver at kritikere mener at utnevnelsen gir makt til hvite nasjonalister.