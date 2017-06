Han kan påføre Trump to sviende tap eller to triumfer

USAs justisdepartement brakte torsdag saken om innreiseforbud inn for USAs høyesterett. Den føderale staten har gått på flere sviende nederlag i lavere domstoler i saken om president Donald Trumps presidentordre om dette. Nå håper Trump-staben at de ni dommerne i hovedstaden skal bestemme at ordren ikke krenker noens grunnlovsfestede rettigheter.

Utnevnt av Reagan

Analytikere spår at Anthony Kennedy (80) kan bli den avgjørende stemmen når anken om innreiseforbudet kommer opp. Kennedy ble utnevnt under president Ronald Reagan. Han er imidlertid ofte vippestemmen i stridssaker - og stemmer slett ikke alltid sammen med rettens andre konservative medlemmer. Han skrev blant annet avgjørelsen om ekteskap for homofile og ga Guantánamo-fanger juridiske rettigheter.

Anken av saken

Innreiseforbudet vil stoppe adgang til USA for folk fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i 90 dager.

– Presidenten trenger ikke slippe inn folk fra land som støtter terrorisme eller skjuler terrorister inntil han vurdererer det slik at de kan sjekkes ordentlig og ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for USA, sa talskvinne Sarah Isgur Flores i Justisdepartementet da saken ble anket.

Steve Helber / AP / NTB Scanpix

– Drypper av intoleranse

I avgjørelsen fra ankedomstolen i 4. distrikt (her kan du lese den) bruker flertallet på ti mot tre dommere klar tale. Der heter det at presidentordren «taler med vage ord om nasjonal sikkerhet mens konteksten drypper av religiøs intoleranse, fordommer og diskriminering». Dommerne sier at kongressen har gitt presidenten vidtrekkende myndighet til å nekte utlendinger innreise, men at «denne makten ikke er absolutt». Dermed blir det opp til Kennedy og hans åtte kolleger å drøfte om det Trump har sagt i valgkamp, i intervjuer og twittermeldinger er relevant for å avgjøre om ordren er i tråd med grunnloven.

Forsøk på tankelesning

Det er egen sport i de juridiske miljøene å lese tankene til høyesterettsdommerne. Den er nå i full gang. I Politico skriver jusprofessor Richard Primus at Kennedy vil si nei til Trumps innreiseforbud. Han argumenterer for at Kennedy elsker å slå ned på historiske feilgrep av Høyesterett. I denne saken kan han gjøre kort prosess med Korematsu v. United States fra 1944 som tillot internering av amerikanere med japansk herkomst, anfører professoren.

Samtidig er ikke Kennedy alene i å bryte rekkene. Domstolens leder, John G. Roberts, fikk mye pepper fra konservative da han berget Barack Obamas helsereform.

CARLOS BARRIA / Reuters /NTB scanpix

Holder stengt til oktober

Det er usikkert når saken om innreiseforbudet eventuelt kommer opp for dommerne. De tar sommerferie i slutten av juni og holder stengt til første mandag i oktober. Staten har bedt om hastebehandling for å få en slutt på de midlertidige forføyningene fra de lavere domstolene. Trumps motparter har fått frist til mandag 12. juni med å uttale seg.

Frykten for pensjonering

Samtidig svirrer ryktene i Washington om dommer Kennedy har til hensikt å trekke seg. Han blir 81 år i juli. Dommerne i høyesterett kan i prinsippet bli i jobben til de dør, men enkelte velger å pensjonere seg før den tid. Utsiktene til dette skremmer liberale. Trump vil etter alt å dømme velge en dommer som er mer konservativ enn Kennedy. Dermed kan retten oftere komme med avgjørelser 5–4 i favør av konservative synspunkt. Den store skrekken for mange på USA venstreside er at retten til selvbestemt abort blir utfordret.

– Akkurat nå er Kennedy den viktigste mannen i Amerika. Han er stemmen som vipper retten i de viktigste sakene som legges frem for den, sier Elizabeth Wydra, lederen for den venstreorienterte tenketanken Constitutional Accountability Center til Reuters.

Trump: Vil velge fra liste

Til og med Trump selv har kommentert ryktene om Kennedy overfor Washington Times, men sa han ikke visste mer enn andre.

– Jeg har hørt de samme ryktene som mange andre og jeg har stor respekt for den herren, stor, sa Trump. På spørsmål fra avisen sa han at han også i den neste dommerutnevnelsen vil velge en person fra listen med 20 navn han la frem før valget. Utnevnelsen av Neil Gorsuch (49) ble godkjent av Senatet i april og regnes foreløpig som en av Trumps store politiske seire. Om Kennedy velger å pensjonere seg, kan presidenten prikke inn en triumf til.