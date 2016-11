Fillon lå lenge langt bak på meningsmålingene og var avskrevet av ekspertene, men satte inn en formidabel sluttspurt.

Søndag vant han den første runden i nominasjonsvalget til det franske konservative partiet Les Républicains med 44,1 prosent av stemmene.

– Sammenlignet med prognosene fra tidligere i høst er dette en veldig stor overraskelse. Ingen kunne ane dette for et par måneder siden, sier Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Fakta: François Fillon Født 4. mars 1954. Politiker i det konservative partiet Les Républicains, tidligere kjent under navnet Union pour un Mouvement Populaire (UMP) Statsminister under president Nicolas Sarkozy fra 2007 til 2012. Har også vært arbeidsminister, utdanningsminister og transportminister. Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil drastisk å redusere antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.

Han trekker frem de tre TV-debattene kandidatene har hatt som en hovedgrunn til Fillons seier.

– Han stakk seg frem i den første debatten, overbeviste i den andre og vant den siste klart. Så det har vært klare tegn til at noe var på gang den siste tiden før valget, sier Orban.

Vil kutte en halv mill. jobber

Fillon, som var statsminister i Frankrike fra 2007 til 2012, møter Alain Juppé (71) til den andre og avgjørende valgomgangen. Juppé var den store favoritten på forhånd, men endte til slutt bare opp med 28,6 prosent av stemmene. Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy fikk 20,6 prosent og ble slått ut.

– Sarkozys legitimitet og tyngde som tidligere president ble overvurdert, mens ønsket om å bli kvitt ham ble undervurdert, sier Orban.

Sarkozy ba sine velgere stemme på Fillon i andre valgomgang. Der er det ventet at han vil vinne klart og bli partiets presidentkandidat.

– Fillon er klart liberalistisk i økonomisk politikk og klart konservativ når det kommer til verdier, sier Orban.

Han blir sammenlignet med den britiske jernkvinnen Margaret Thatcher på grunn av sitt ønske om privatiseringer og store kutt i offentlig sektor. I det avisen Le Monde omtaler som et «liberalt sjokk» skal 500.000 jobber i det offentlige bort, pensjonsalderen heves til 65 år og selskapsskatten senkes.

Oppmykning mot Russland

Fillon, som er katolikk, har også utmerket seg med et konservativt syn i spørsmål om abort og homofili.

– Han kommer ikke til å reversere loven som åpner for ekteskap mellom homofile, men han har sagt at han vil gå tilbake på retten til adopsjon for homofile par. Venstrevelgere vil nok oppfatte ham som ultrakonservativ, sier Orban.

I utenrikspolitikken tar Fillon til orde for en oppmykning mot Russland og for midlertidig å alliere seg med Syrias diktator Bashar Al-Assad i kampen mot IS.

– Han er en realpolitiker og vil nok ha en forståelse av Russlands globale rolle som ligner den til Donald Trump.

Gode presidentsjanser

Fordi venstresiden sliter med dype splittelser og har den mest upopulære presidenten i nyere fransk historie, har Fillon derfor gode muligheter til å bli Frankrikes neste president.

Den avgjørende andre runden av valget i mai vil stå mellom Marine Le Pen, lederen for høyrepopulistiske Front National, og kandidaten til Les Républicains, ifølge majoriteten av meningsmålingene. I et slikt scenario vil Le Pen bli slått med stor margin, mener meningsmålerne.

– Fillon har et program som mange høyrevelgere vil kjenne seg igjen i, og jeg tror han kan unngå at mange krysser grensen over til Front National. Jeg registrerer på Twitter at de ikke er veldig begeistret over at Fillon ligger an til å vinne, de hadde nok heller ønsket seg en mer moderat kandidat som Juppé, sier Orban.

Dette bekreftes av en Front National-politiker Le Monde har snakket med:

– Fillon er det vanskeligste scenarioet Marine kunne fått, sier kilden.

