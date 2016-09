Han satt under nasjonalsangen og fikk massiv kritikk. Landslagspilleren støttet ham ved å knele.

Det hele begynte i slutten av august da NFL-stjernen Colin Kaepernick nektet å reise seg og synge da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt før en treningskamp.

Chris Carlson / TT / NTB Scanpix

Kaepernicks demonstrasjon var en protest mot hvordan svarte blir behandlet i USA.

– Jeg vil ikke reise meg og vise stolthet overfor flagget til et land som undertrykker svarte, sa han.

NFL-stjernens har fått massiv oppmerksomhet i USA – mye av det negative slaget.

Mange mener det er å vise manglende respekt for militæret. Mens Andre støtter NFL-spilleren og mener han er i sin fulle rett til å uttrykke seg.

USA TODAY SPORTS / X02835

Søndag fikk Kaepernick støtte fra en av USAs mest beste fotballspillere.

Under nasjonalsangen før kampen mellom Seattle Reign og Chicago Red Stars, gikk landslagspilleren Megan Rapinoe ned på kne. Saken har fått stor oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle amerikanske medier.

– Det var en svært bevisst handling, sa hun etterpå. Det var et lite nikk til Kaepernick og alt det han står for nå. Jeg synes faktisk det er ganske motbydelig hvordan han blitt behandlet og måten mediene har dekket denne saken på, sier hun American Soccer Now.

Rapione har vunnet OL- og VM gull for USA og er kjent for å tørre å si sin mening, skriver The Guardian.

– Som lesbisk og amerikaner vet jeg hva det vil si å se på flagget og vite at det ikke beskytter alle dine rettigheter. Dette var noe lite jeg kunne gjøre, og kanskje vil fortsette å gjøre, for å kanskje å sette i gang en meningsfull samtale rundt dette. Det er viktig at hvite støtter svarte i dette.