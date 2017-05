Han spilte dataspill på mobilen i kirken. Straffen den russiske dommeren ga, sjokkerer omverdenen.

– Jeg lover å være veldig rolig og stille nå, sa den kjente russiske bloggeren Ruslan Sokolovskij da han gikk ut av rettssalen i Jekaterinburg i Russland.

– Hvis ikke vil de låse meg inne for alvor.

I fjor lagde han en video hvor han spilte Pokémon Go i en kirke i byen Jekaterinburg. Videobloggen var en protest mot president Vladimir Putins nye lov mot ekstremisme fra 2014.

«Dette er fullstendig idioti. Det er tull at man skal bli fornærmet av hva du gjør med din smarttelefon», sa Sokolovskij.

Loven gjør det straffbart å krenke den russiskortodokse kirken og andre religioner.

Stringer / REUTERS

– Slipper i hvert fall å råtne i et fengsel

Dommeren som dømte Ruslan Sokolovskij, har i løpet av sin karrière i russisk rettsvesen utelukkende avgitt fellende dommer – i absolutt alle saker.

Derfor var det på forhånd få som trodde han ville bli frikjent.

Etter flere måneder i varetektsfengsel var Sokolovskij likevel lettet over at dommen ble betinget – slik at han slipper ut av fengsel.

– Jeg er glad for at jeg er fri. Jeg slipper å råtne i et fengsel eller dø av tuberkulose, sa Sokolovskij da han gikk ut av rettssalen.

Den russiske statsadvokaten krevde opprinnelige fem års fengsel – ubetinget.

YouTube

Dømt for å benekte Guds eksistens

I den ferske russiske dommen vises det til blant annet til at Ruslan benektet offentlig at Gud, Jesus og profeten Muhammed eksisterer.

Dermed krenker han russiske kristne og russiske muslimer, ifølge dommen, som viser til at slik oppførsel er i strid med lovens 148, 1. ledd.

Putins ekstremismelov fra 2014 skulle forhindre fremvekst av radikalisme, terror og «vestlig demokrati», samt styrke sanne, patriotiske russiske verdier og den russiskortodokse kirken.

YouTube

– Dette er Kafka

– Dette er Kafka. Dommen er absurd og ganske provoserende, sier lederen for de jødiske trossamfunnene i Russland, Boruk Gorin, til Interfax.

– At et menneskes tvil om Guds eksistens og religiøse verdier blir en kriminell handling, er noe som skader alle religioner, sier Gorin.

Han mener den russiskortodokse troen nå er i ferd med å innta samme rolle som kommunismen i Sovjetunionen, hvor det å uttrykke tvil om kommunismen kunne føre til både fengsel og – i Stalin-tiden – dødsstraff.

– Det er en skam at folk skal være redde for å uttrykke sine holdninger mot Guds eksistens fordi det kan vi stilt for en domstol, sier Gorin.

Russia24

Kirken mener dommen «beskytter de troendes ære»

Den russiskortodokse kirken støtter dommen.

– Statens respons på Sokolovskijs handlinger baserer seg utelukkende på sekulær, russisk lov, sa nestlederen i «Avdeling for kirkelige relasjoner med samfunnet» i Den russiskortodokse kirken, Vakhtang Kipsjidze, til Interfax.

– Dommen er basert på behovet for å beskytte de troendes rettigheter og ære, slik dette er fastslått både i russisk og internasjonal lov.

Han legger til at det ikke er kirkens oppgave å vurdere om dommen er streng eller mild.

– Men det er en ufravikelig rett og beskytte verdigheten til alle troende, samt andre sosiale grupper i Russland, sier Kipsjidze, og henviser til FNs menneskerettigheter.

Vladimir Zhabrikov, TT / NTB scanpix

– Nå er jeg en økonomisk ruinert mann

Det siste året har ekstremismeloven ført til en rekke spesielle dommer i Russland:

Mødre som mistet barna sine i terrorangrepet i Beslan, fikk bøter og samfunnsstraff for å demonstrere.

En mann ble satt til psykiatrisk behandling og senere dømt for å skrive «Gud er død».

En bilmekaniker fikk en skyhøy bot for å kritisere Stalins samarbeidsavtale med Hitler i 1939.

Det var en økonomisk ruinert ung mann som forlot domstolen i går.

– Alt dette har ruinert meg og ført til at jeg har mistet alt jeg eide, sa bloggeren.

Det første han skulle gjøre var å besøke kjæresten og moren, og deretter finne ut et nytt sted å bo etter å ha blitt kastet ut.