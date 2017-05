Håndplukket superdiplomat er klar som ny norsk Kina-ambassadør

Etter at Kina og Norge ble venner igjen i desember i fjor, har UD jobbet med å finne en erstatter for ambassadør Svein Sæther i Beijing.

Utenriksminister Børge Brendes førstevalg har vært Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen. Etter det Aftenposten får bekreftet, har han sagt ja til jobben. Det eneste som gjenstår, er at Kina aksepterer ham, såkalt agrement. Dette er en formalitet. Dermed flytter Pedersen til Kina når hans åremål som FN-ambassadør utløper i sommer.

Ambassadør Geir O. Pedersen avviser i en e-post til Aftenposten, holdt i en diplomatisk tone, å svare på spørsmål om ambassadørposten i Kina.

Seks år på overtid

Etter at Nobelkomiteen i 2010 ga Nobels fredspris til den kinesiske opposisjonelle Liu Xiaobo, ble de politiske kontaktene frosset. Norges nåværende ambassadør Svein Ole Sæther (68) har sittet seks år på overtid. Grunnen var blant annet at Norge fryktet at Kina ikke vill godta en ny norsk ambassadør. I tillegg ble det understreket at Sæther har så omfattende kontaktnett at det også var en grunn til å beholde ham i Beijing i den vanskelige perioden. Han tiltrådte som ambassadør i 2007. Sæther fyller 69 år i juli.

For Solberg-regjeringen har det vært viktig å reparere forholdet til Kina. Statsminister Erna Solberg var nylig på besøk i landet. Det planlegges for at Kong Harald skal reise dit på statsbesøk høsten 2018.

Øm tå i forholdet mellom Norge og Kina: Menneskerettigheter

Norsk næringsliv satser tungt i Kina, og kineserne viser ikke minst økende interesse for Arktis. Alt dette gjør ambassadørposten i Kina til en av de viktigste for Norge.

Meget erfaren

Pedersen er en av utenrikstjenestens mest erfarne diplomater. Han spilte en betydelig rolle i arbeidet med den såkalte Oslo-prosessen, da Norge la til rette for fredsforhandlingene mellom PLO og Israel. Prosessen førte til at PLOs leder Yasir Arafat, Israels statsminister Yitzhak Rabin og Israels utenriksminister Shimon Peres fikk Nobels fredspris i 1994. Pedersen har tidligere også vært ambassadesekretær ved den norske ambassaden i Beijing og har dermed en betydelig kjennskap til landet.

Langt fra rekord som ambassadør

Det er langtfra vanlig at norske ambassadører blir sittende så lenge som 10 år på ett sted, slik Sæther har gjort, men det er ikke noen rekord for ambassadører. Den innehas av Wilhelm Morgenstierne, minister ved Norges ambassade i Washington 1934–1942, og deretter ambassadør samme sted til 1958. Det hjalp at han var en god venn av kong Haakon.