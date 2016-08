Har fått godkjent å levere pizza med drone

Et eventyr som nå prøves ut i New Zealand, kan en vakker dag bli realitet også i Europa, melder The New Zealand Herald:

Varme pizzaer sendes med droner til private hjem. En pizzakjede har inngått samarbeid med et droneselskap og fått grønt lys fra myndighetene.

Liberalisert lovverk

Saken ble i Norge først omtalt av nettstedet E24.no.

Nye, liberale luftfartsregler åpner for at både private og kommersielle aktører kan ta i bruk droner i New Zealand.

Dronen som nå testes, klarer foreløpig ikke å frakte de største og tyngste pizzaene, og heller ikke fly særlig langt. Men det jobbes med saken.

Og viser prosjektet seg vellykket, vil pizzakjeden forsøke å utvide sine dronetjenester til Australia, Japan og flere europeiske land, blir det meldt i The New Zealand Herald.