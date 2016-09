Hasjgaten i Christiania rives til pinneved av de som bor der

Det er historiske scener som utspiller seg i København.

Beboere som har fått nok av hasjsalget i det som omtales som Pusher Street i bydelen Christiania river boder der hasj selges, melder den danske avisen Extra Bladet.

Derfor skjer dette nå: Mann skjøt to politimenn og én annen i Christiania

Politifolk ble skut

Bakgrunnen for aksjonen er at to politifolk og én annen ble skutt i gaten tidligere denne uken av en 25 år gammel mann.

Thomas Borberg / TT / NTB Scanpix

Ved 11.30-tiden rapporterer denne danske avisen at så godt som alle beboer er revet helt.

De skriver at en traktor kjører frem og tilbake for å få med seg restene fra bodene, som nå er redusert til pinneved.

Thomas Borberg / TT / NTB Scanpix

Selv om det ikke er lovlig å kjøpe hasj i Christiania, har salget av stoffet her i praksis blitt tolerert av myndighetene i mange år.

Aksjonerte i sommer

Tidligere i sommer aksjonerte politiet i gaten, utstyrt med motorsag. Gaten ble så raskt bygget opp igjen.

– Vi tror ikke nødvendigvis at det blir annerledes når det er vi som gjør det. Men vi blir nødt til å ta én ting av gangen, sier Risenga Manghezi til nyhetsbyrået Ritzau. Han er talsmann for dem som bor i Christiania.

Politisjef glad for forandring

Politiet hyller imidlertid initiativet.

– Det gleder meg, til tross for den tragedien som har ført til dette, at folk nå er villige til å få til en forandring, sier Thorkild Fogde, politisjef i København, ifølge Extra Bladet.

Jens Nørgaard Larsen/Scanpix De / Scanpix Denmark

– Hvis hasjhandelen nå vil flytte seg til andre deler av byen, skal vi følge med, legger han til.

Mannen som antas å ha skutt de tre personene i Christiania, døde av skadene han fikk da han ble skutt og pågrepet av politiet noen timer senere. Tilstanden for den ene politimannen som ble skutt, beskrives som kritisk.