Hele Europa venter i spenning. Macron er på vei mot seier, ifølge belgiske medier.

Utbryterkandidaten Emmanuel Macron, som startet sitt eget parti i fjor og aldri tidligere har vært folkevalgt, kan være på vei mot å bli Frankrikes neste president.

Franske medier har ikke lov til å kunngjøre prognoser for presidentvalget før klokken 20, men belgiske medier har allerede lekket resultater fra «foreløpige valgdagsmålinger».

Avisen Le Soir skriver at Macron ligger godt an med en score på over 62 prosent og at de har dette fra tre ulike byråer. Kringkasteren RTBF anslår 62,5 prosent.

Dette er i tråd med meningsmålingene. De har lenge vist at Macron har hatt overtaket på ytre høyres Marine Le Pen. På de siste målingene har oppslutningen hans ligget på mellom 61 og 63 prosent.

Ikke en eneste måling det siste halvåret har vist Le Pen-seier.

Historisk valg

Presidentvalget går inn i historiebøkene som et av de mest omveltende i fransk historie. I første valgomgang ble kandidatene til begge de tradisjonelle politiske partiene, sosialistene og de konservative, slått ut, noe som utgjør et jordskjelv for det politiske systemet i landet.

Skandaler, skittkasting og hacking har også satt sitt preg på valget som følges tett av en hel verden. En seier til Le Pen, som vil kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av Schengen og ha en folkeavstemning om EU-medlemskapet vil innebære enorme omveltninger for Europa.

En seier til Macron vil av mange bli tolket som et tilbakeslag for velgeropprøret som startet med Brexit og fortsatte med valget av Donald Trump i USA.

Macron vil blant annet fordype samarbeidet i EU, gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt, kutte 120.000 offentlige stillinger og senke selskapsskatten for å tiltrekke flere investeringer til Frankrike.

Hennes velgere er helt oppslukt av innvandring, hans bryr seg knapt. Syv punkter viser hvordan Le Pen og Macron har helt ulike verdenssyn.

Lavere valgdeltagelse enn på mange år

Til tross for at Macron har ligget godt an på målingene, har få turt å avvise helt at Le Pen kan vinne valget. Etter at hun gjorde en dårlig opptreden i den siste TV-debatten, ble lav valgdeltagelse eller en stor hendelse, sett på som de eneste mulighetene for at Le Pen kunne vinne.

Mange velgere har slitt med å velge mellom de to. For eksempel oppga nær 40 prosent av dem som stemte på ytre venstres Jean-Luc Mélenchon i første valgomgang, at de ikke ville stemme i finalerunden i målinger før valget.

Dette kombinert med at det er langhelg i Frankrike der mange reiser bort, har gjort at enkelte har satt spørsmålstegn ved hvor høy valgdeltagelsen vil bli.

Tall fra franske myndigheter viste at valgdeltagelsen pr. klokken 17 lå på 65,3 prosent – mot 72,0 i 2012.

Meningsmålingsbyrået Harris anslår at valgdeltagelsen kan bli den laveste siden 1969.

I første valgomgang stemte 78 prosent.

Election #Presidentielle2017 65,30 %: taux de participation à 17h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (71,96 % en 2012 et 75,11 % en 2007) pic.twitter.com/5bx7JqyVZ6 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) May 7, 2017

Macron-kampanjen ble rammet av en lekkasje bare dager før valget som følge av et stort hackerangrep tidligere i valgkampen, men franske medier er blitt advart mot å omtale innholdet i dokumentene. Nyhetsbyrået AP skriver at innholdet i epostene framstår som «stort sett banalt», ifølge NTB, og det er lite som tyder på at det vil påvirke valget i særlig grad.

Håper på fest foran Louvre

I den franske hovedstaden er det en kjølig og overskyet kveld søndag. Macron har samlet sine fans til det han håper blir en stor seiersfest foran det kjente Louvre-museet i hjertet av Paris, mens Marine Le Pen har samlet sine tilhengere Chalet du Lac i parken Bois de Vincennes.

Dette ligger i utkanten av Paris i en stor park. Lokalet brukes ofte som lokaler ved konkurranser i selskapsdans.

Vanskelig å styre i nasjonalforsamlingen

Den franske presidenten har betydelig makt, faktisk mer enn den amerikanske, men som i USA setter nasjonalforsamlingen grenser.

Det som allerede er klart er at vinneren av valget kan gå en tøff fremtid i møte ettersom både Macron og Le Pen vil slite med å skaffe seg en majoritet i parlamentet.

Selv om Nasjonal Front har satt sitt preg på fransk politikk i mange årtier, har de på grunn av Frankrikes valgsystem hatt svært få representanter i nasjonalforsamlingen. I den inneværende perioden har de bare to.

Macrons partiorganisasjon er helt ny og må finne kandidater til de 577 plassene i nasjonalforsamlingen. Løftet hans om at halvparten av kandidatene skal komme fra sivilsamfunnet og at halvparten skal være kvinner, kan gjøre jobben enda mer krevende.

Må jobbe med høy ledighet

Å få bukt med Frankrikes notorisk høye arbeidsledighet blir jobb nummer én for den nye presidenten. En viktig grunn til at den avtroppende presidenten François Hollande ikke tok gjenvalg, var nettopp at han ikke klarte å gjøre noe med tallet på ledige.

I dag ligger ledigheten på 10 prosent blant alle i arbeidsalder, mens ledigheten blant unge er på hele 24 prosent.