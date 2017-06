Helgesen: En skuffende beslutning

Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen. Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse.

– Beslutningen hviler på feilaktige argumenter. Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.

– Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer. Dette er et land vi er vant til å se som leder, fortsetter han.

– Andre vil gripe mulighetene

Allerede under valgkampen varslet Trump at han ville trekke USA ut. Helgesen konstaterer at beslutningen ikke kom særlig overraskende.

– USAs lederskap i klimaforhandlingene forsvant etter at Trump overtok, det merker vi allerede, sier han.

Til tross for at beslutningen svekker avtalen, mener Helgesen likevel at det ansporer andre land til å slå ring om den. Han viser til uttalelser fra EU og Kina.

– Andre vil gripe muligheten til å styrke sin konkurransekraft overfor USA når det gjelder energi- og transportformer som nå vokser og satsingen på grønn teknologi, mener han.

Motkrefter

Hva konsekvensene av beslutningen blir, er vanskelig å overskue nå, mener Helgesen. Men han påpeker at også i USA er det sterke krefter som ønsker å fortsette med klimaforpliktelsene. Mange delstater vil fortsatt være offensive, mens næringslivet vil være opptatt av å fortsette sin omstilling for å være attraktiv for amerikanske selskaper og teknologimiljøer, tror han.

Trump varslet at han akter å forhandle fram en ny klimaavtale som skal erstatte Parisavtalen. Helgesen sier det er vanskelig å kommentere dette utspillet før man vet mer.

– Vi må se nærmere på hva de ønsker. Trump sier de ønsker seg en bedre «deal», men Parisavtalens logikk er jo at landene selv melder inn. Jeg kan ikke se at han kan forhandle fram en bedre avtale. Jeg tror ikke det er aktuelt å få med andre land på å svekke togradersmålet, sier han.