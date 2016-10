Kissinger mottok selv fredsprisen i 1973 for å ha forhandlet fram en våpenhvileavtale under Vietnamkrigen, men kom aldri til Oslo for å hente prisen.

Søndag er han i Oslo for å diskutere hva presidentskiftet i USA vil bety for fred og sikkerhet i verden, skriver Dagbladet.

Debattforumet Nobel Peace Prize Forum Oslo er i regi av Nobelinstituttet og Universitetet i Oslo.

Kissinger mottok prisen sammen med Nord-Vietnams utenriksminister Le Duc Tho, men dette var kontroversielt ettersom den amerikanske utenriksministeren også var med på å trappe opp krigen. (©NTB)