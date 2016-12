For hvert år som går, brer de israelske bosettingene seg stadig lenger ut på den okkuperte Vestbredden. Bare de siste fem årene har den jødiske befolkningen her øket med 24 prosent, til over 400.000.

Med støtte fra israelske myndigheter går byggeprosessen i bosettingene knirkefritt.

Vedtaket i FNs sikkerhetsråd fredag om å stoppe bosettinger på Vestbredden har utløst sinne i Israel. Her er fire av årsakene.

På samme tid er det ofte langt mer problematisk for palestinere som vil bygge hus. Bare spør Bashar Masri. Han er en av Palestinas mest kjente entreprenører, som i årevis har forsøkt å virkeliggjøre Rawabi, hans egen drøm om en helt ny by, planlagt og bygd opp fra grunnen. Han vil at byen skal bli symbolet på palestinernes fremtidstro.

Fakta: Bashar Masri Bashar Masri er en palestinsk entreprenør, født i Nablus på Vestbredden i 1961. I tenårene ble han arrestert flere ganger for å ha organisert demonstrasjoner og kastet stein mot israelske soldater. Han er delvis utdannet i USA, der han også har bodd en stor del av livet. Entreprenøren er en av Palestinas rikeste menn, og har bygget opp sin formue blant annet gjennom boligprosjekter i Marokko, Libya, Jordan og Egypt. Han har til og med startet en palestinsk dagsavis, og bidratt til å opprette palestinske bedrifter innen IT, reklame og finans.

Det har vært tøffe år, og det har vært mange konflikter med israelske myndigheter og bosettere i nærheten.

– For to år siden var hele prosjektet nær ved å gå konkurs. Nå handler det om å begrense tapet til hundre millioner dollar, sier Masri.

Rawabi betyr bakke på arabisk, og det er nettopp på toppen av en bakke, en knapp mil nord for Ramallah, at byen hans tar form. Bakketopper er også stedet der israelerne bygger sine bosettinger, for å oppnå maksimal synlighet og sikkerhet, og understreke sin kontroll over området. Palestinerne har derimot pleid å anlegge sine byer lenger ned i dalene.

Men fra det høyeste punktet i Rawabi kan man på en klar dag se helt til Tel Aviv. Der oppe vaier også et gigantisk palestinsk flagg, godt synlig for de jødiske bosetterne i Ateret på toppen av nabobakken.

I konflikt med jødiske bosettere på nabotoppen

Ibrahim Natour, en av arkitektene som har utformet Rawabi, sukker oppgitt når samtalen kommer inn på Ateret i løpet av bilturen oppover den smale veien til Rawabi.

– Bosetterne der forsøker hele tiden å ta oss for forskjellige ting. For eksempel var det et veikryss der palestinere måtte svinge til venstre og kjøre en lang omvei for å komme til Ramallah. De sto og filmet biler som ikke fulgte dette pålegget, og trakk oss for retten for brudd på trafikkreglene, sier han.

Vestbredden er som en sveitserost. I de delene som kalles A, og som helt og holdent kontrolleres av palestinske myndigheter, får bare palestinere oppholde seg. Men for å forflytte seg mellom forskjellige A-områder, må man som oftest passere område C, som kontrolleres av Israel. Der oppholder det seg både palestinere og israelere, men det er restriksjoner som begrenser friheten, for eksempel i form av kontrollposter og regler for hvilke veier biler med palestinske skilter har lov til å benytte.

Den største private investeringen noen gang

Ibrahim Natour vil heller snakke om byplanleggingen i Rawabi.

– Når bilen kjører gjennom gatene, er kontrasten til det kaotiske og planløse Ramallah slående. Rawabi er den største private investeringen i Palestina noen gang, og har hittil kostet tilsvarende 10 milliarder kroner. Foruten heisekraner og byggebrakker ser vi vel planlagte boligområder med hus etter hus bygget av lokal naturstein, lekeplasser, butikksenter, kinoer, parker. Og i hjertet av byen – et amfiteater med plass til 15.000 tilskuere.

– Vi har planlagt hele byen med mennesket, ikke bilen, i sentrum, sier arkitekten.

I sommer var 1250 av 5000 leiligheter i første byggetrinn ferdig. Planen er at Rawabi til slutt skal ha 40.000 innbyggere og være et kommersielt senter tilrettelagt for næringslivet.

Ligger to år etter tidsplanen

Da Bashar Masri lanserte planene for over ti år siden og sikret finansieringen i samarbeid med et statlig selskap i Qatar, visste han at det skulle bli mange og langvarige konflikter med israelske myndigheter. Men ikke fullt så mange som det faktisk ble. I dag ligger Rawabi to år etter tidsplanen, og har store overskridelser på budsjettet.

– Da vi skisserte planene fra begynnelsen, satte vi opp en liste med 102 problemer vi visste at vi ville støte på. Ingen av dem er helt løst ennå, men i dag er så pass mye kommet på plass at jeg føler meg sikker på at Rawabi vil bli en suksess, sier Bashar Masri.

Det aller største problemet er vann

Men spørsmålet er om han kommer til å få rett. Det største problemet for den nye byen er og blir vannet. I årevis kjempet entreprenøren for å få tillatelse til å koble Rawabi på vannledningsnettet i området. Det ble holdt hundrevis av møter, men israelske myndigheter nektet. Bashar Masri fikk beskjed om at Rawabi først måtte ha tillatelse fra vannkomiteen som var blitt opprettet i forbindelse med Osloavtalen i 1993.

Palestinske myndigheter har i årevis boikottet denne komiteen fordi de ikke har villet legitimere israelske bosettinger, og for at de ikke selv har noen mulighet til å kontrollere hvor mye vann disse bosettingene bruker. Dermed ble Rawabi værende tørrlagt. Mange mistenkte at Israel brukte vann til Rawabi som pressmiddel for å få Palestina til å godkjenne vannforsyningen til jødiske bosettinger, der forbruket er mange ganger høyere enn i palestinske byer.

Fikk hjelp av internasjonal PR-kampanje

I 2014 sto flere hundre leiligheter ferdig, men ingen kunne flytte inn uten vann i kranene. Prosjektet var nær konkurs.

– Det var en svært kritisk situasjon, og mange potensielle boligkjøpere forsvant, sier Bashar Masri. Men våren 2015 gikk Israel endelig med på å godkjenne en smal ledning for en mindre mengde vann til byen. Dette skjedde etter at entreprenøren hadde satt i gang en internasjonal PR-kampanje. Blant dem som engasjerte seg, var Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair.

Typiske Rawabi-beboere er palestinere som flytter tilbake fra utlandet

I januar kunne så de første familiene flytte inn. En av dem som hadde ventet i årevis, var tannlegen Najwan Badrieh som sammen med sin mann, kardiologen Yunis Daralammouri og deres tre barn, fikk nøklene i sommer. De hadde bodd i Tyskland i mange år, og kjøpte leiligheten for fire år siden. At de måtte vente så lenge, var ikke noe problem.

– Om vi skulle flytte hjem, var Rawabi eneste alternativ for oss, sier Najwan Badrieh. Den er mer lik Europa enn andre palestinske byer, tryggere og mer bekvem. Tannlegen og hennes mann er typiske Rawabi-innbyggere, velutdannede mennesker som har flyttet hjem etter noen år i utlandet, og som har råd til å bo her. Prisen på leilighetene er relativt høye.

– De fleste vi er blitt kjent med, har samme bakgrunn som oss.

Spørsmålet er hvor mange flere familier de får selskap av. Foreløpig har bare 400 familier flyttet inn. Vannforsyningen som byen har tilgang til, holder bare for å fylle ett lite svømmebasseng om dagen, og allerede nå må folk kjøpe vann fra tankbil for å dekke behovet. Tilgang til mer vann er en nødvendighet om Rawabi skal kunne vokse.

– Vi ber ikke om tjenester, vi ber om en grunnleggende menneskerettighet – å ha vårt eget vann, sier Bashar Masri. Så enkelt er det. Jeg ser Rawabi som del av hele prosessen med å få slutt på okkupasjonen, og vannet spiller en viktig rolle i dette.

Nest største problem er veien

Veien til Rawabi er et nesten like stort, uløst problem.

Hele byen ligger i område A, som er under palestinsk kontroll, men veien til Rawabi må gå gjennom område C, der israelerne bestemmer. I dag er veien smal, og Israel gir bare midlertidig godkjennelse for gjennomkjøring. Den må fornyes hvert år, og hvis den blir sagt opp, må veien fjernes. Rawabi behøver en permanent tillatelse til å bygge en ny og mye bredere vei for å kunne vokse. Det har palestinerne enda ikke fått, trass i årelange forhandlinger.

Bashar Masri forteller at han i perioder har brukt 70 prosent av sin tid på å forsøke å løse problemer som dette. All motstand prosjektet hans har møtt, har også gjort at byen, som i utgangspunktet var ment å skulle gi en pen fortjeneste, nå må konsentrere seg om å minimere tapene.

Israelske myndigheter sier palestinere selv er årsaken til treghet

Den israelske myndigheten COGAT, som samordner Israels virksomhet på Vestbredden, er imidlertid ikke enig i at Rawabi skal ha blitt motarbeidet.

I en e-post til Aftenposten skriver COGAT at «Israel har bidratt i stor grad til etableringen av Rawabi og byens infrastruktur ved å støtte prosesser for godkjennelse av planer og unntak fra importtillatelser.» COGAT mener dessuten at skylden for at det drøyde med vannet, ligger hos den palestinske myndigheten som ikke vil godkjenne vannkomiteen. At det ikke er gitt permanent tillatelse for veien, kommer ifølge COGAT av at entreprenøren Masri ikke har lagt frem en byggeplan, slik man ba om allerede for ti år siden.

Men selv om de økonomiske tapene blir store til slutt, ser Bashar Masri andre fordeler. Han tror at dersom Rawabi blir en levende by og greier å lokke til seg blant andre IT-selskaper, så kan den fungere som en katalysator for hele Palestinas økonomi.

– Rawabis suksess kan gi dominoeffekter som kan sluke en tredjedel av arbeidsledigheten i Palestina.