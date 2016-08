Her er Trumps 10-punktsplan mot innvandring

– Du kan ikke få statsborgerskap om du kommer til landet uten dokumenter, sa han i den varslede talen om innvandring i Arizona onsdag kveld. Han brukte halvannen time på å legge fram sin plan for innvandring, og han oppsummerer at det kun er én måte å få opphold i USA.

– Dra hjem og søk om innreise, som alle andre.

Uklar om utsending av papirløse

Trump har tidligere i kampanjen sin vært klar på at han vil deportere de rundt 11 millioner papirløse innvandrerne som oppholder seg i USA. Men i talen så han ut til å ha lagt denne planen på hylla.

Beslutningen om hva som skal skje med denne gruppen kan først tas etter at den ulovlige innvandringen er stoppet, grensemuren bygget og kriminelle innvandrere er sendt ut av landet, sa han i talen.

Trump la i talen frem en plan på ti punkter for å hindre ulovlige innvandrere i å komme inn i - eller bli i USA:

Mur på grensen til Mexico Ikke løslate ulovlige innvandrere Nulltoleranse for kriminelle innvandrere - og opprette en spesialstyrke som skal få fart på utsendelsen av kriminelle innvandrere Stoppe finansieringen av stedene ulovlige innvandrere kan bo uten å bli sjekkt av myndighetene Ingen amnesti til ulovlige innvandrere Stoppe utstedelse av visum til innbyggere i land som Syria og Libya, der tilfredsstillende bakgrunnssjekk ikke kan foretas Sørge for at deporterte innbyggere tas imot av landene de sendes til Ferdigstille nytt biometrisk sporingsssystem Prioritere utsendelse av ulovlige innvandrere som utnytter velferdssystemet Begrense den lovlige innvandringen

Her kan du lese hele talen og se hva Trump selv sa om hvert enkelt punkt.

Omtalte syrere som «trojanske hester»

Trump begynte talen med å snakke om personer som er drept av ulovlige innvandrere. På slutten av talen tok han opp flere personer på scenen, som han omtalte som «englemødre». De var mødre og én far som alle har mistet et barn. Foreldrene hadde T-skjorter med bilder av barna, toppet med overskriften «et stjålet liv».

Trump benyttet også anledningen til å lange ut mot president Barack Obama og motkandidat Hillary Clinton, som han beskylder for å ikke bry seg om hvilken fare flyktninger utgjør.

– Vi har ingen anelse om hvem disse personene er og hvor de kommer fra. Vi snakker om trojanske hester, sa Trump om at landet skal ta imot 10.000 syriske flyktninger.

«Mexico skal betale»

Kun timer etter besøket hos Mexicos president, gjentok Trump «Vi skal bygge en mur langs grensen i sør. Og Mexico skal betale for den». Tidligere på dagen sa Trump at han og Enrique Peña Nieto ikke har diskutert hvem som skal stå for utgiftene for den mye omtalte muren, men tonen var en annen fra talerstolen i Phoenix.

– Mexico skal betale for muren. 100 prosent. De bare vet det ikke ennå, la han til.

Peña Nieto sa på sin side etter møtet at han hadde gjort det klart overfor Trump at Mexico ikke kommer til å betale for muren.

– Et marerittaktig bilde

Talen var nasjonalisme på steroider, oppsummerer en CNN-kommentator. Upraktisk og kontroversielt, er andre reaksjoner på Trumps innvandringsplan.

– Det han sier i talen stemmer i stor grad ikke med virkeligheten. De fleste jobber, er produktive, har familier og følger lovene. Han skaper et marerittaktig bilde, som vil være skadelig for mange, sier professor David Axelrod, som er tidligere politisk rådgiver for Obama.

– Og etter det jeg kan se, så har ikke hans plan for innvandring påvirket oppslutningen hans, slik han selv påstår.