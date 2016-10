Her er alternativene for dem som ikke utstår Trump og får frysninger av Clinton

Med historiens minst populære presidentkandidater å velge mellom, sitter mange amerikanere i en kattepine. Hva skal de gjøre? Bli hjemmesittere? Stemme på en de misliker?

For enkelte kan løsningen bli å skrive inn navnet på en annen kandidat på stemmeseddelen, slik den republikanske veteranen John McCain har planlagt.

– Du tror kanskje jeg er sprø?

Velgere som tenker slik, kan stemme for eksempel på presidentkandidat Matthew «None of the Above» Roberts.

– Jeg har begynt å innlede samtaler med «Du tror kanskje jeg er sprø, men jeg stiller opp i presidentvalget ...», forteller Roberts til Aftenposten.

Registrerte seg med kallenavn

Professoren i statsvitenskap ved Grand Valley-universitetet i Michigan har to motiver bak sitt kandidatur. Det skal gi studentene hans større kunnskaper om valgsystemet, og at det skal bli mulig å stemme blankt eller stemme på «Ingen» i valget.

Han er formelt registrert som såkalt write in-kandidat i delstatene Illinois og Indiana. I sistnevnte delstat kunne han registrere seg med et kallenavn. Der kan velgerne dermed i år stemme på Matthew «None of the Above» Roberts.

En av to stemmer mot, ikke for

I årets presidentvalg har de to store partiene nominert historisk upopulære kandidater. Halvparten av Donald Trumps velgere har det å forhindre en president Clinton som viktigste grunn for sin stemme, viser en fersk måling fra Reuters. Bare en tredjedel nevner politikken hans som viktigste årsak. Tallene for Hillary Clintons velgere er til forveksling like.

Google-søk til himmels

Samtidig viser tall fra Google trends den siste tiden at folks nettsøk om de såkalte write in-kandidatene har eksplodert. Og det har ikke skjedd i delstater der valget er på vippen, men i stater som republikanerne vinner trygt, eller de er solid plassert i den demokratiske leiren. Dette kan tyde på at mange av dem som tenker på å droppe Trump eller Clinton, gjør det i forvissning om at stemmen deres uansett ikke vil gjøre noen forskjell i presidentvalget.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

En bortkastet stemme?

Partienes nominasjon av hver sin upopulære og splittende kandidat var en del av bakgrunnen for at Matthew Roberts meldte seg på i kampen.

– Hva sier du til dem som mener at å stemme på tredjekandidater er en bortkastet stemme?

– En stemme kan bare vært bortkastet om du godtar den vanlige, men ondartede idé om at å stemme bare er bra for en ting, nemlig å hjelpe en politiker med å vinne, sier Roberts.

– Politisk sensur

Roberts mener man ikke må glemme at en stemme skal være uttrykk for en holdning eller overbevisning.

– Det å snakke nedsettende om folks gjennomtenkte stemmegivning – eller å presse dem til et annet valg – er politisk sensur av den reneste og mest ødeleggende sort, sier han.

Roberts har ikke lagt frem et politisk program om en eneste politisk konfliktsak – utover retten til å stemme blankt. I Nevada kan velgerne gjøre dette, men ikke i resten av USA.

Reuters/AP/NTB Scanpix

De andre seriøse kandidatene

Amerikanere som vil velge andre enn Clinton eller Trump, har noen få mer kjente navn enn «None of the Above». Libertarianeren Gary Johnson er tidligere guvernør i New Mexico og står på stemmeseddelen i samtlige delstater. Han får jevnt og trutt mellom 5 og 10 prosent oppslutning i nasjonale målinger. I tillegg stiller Jill Stein for De grønne. Hun står på stemmesedlene i 44 delstater. I ytterligere tre må velgerne skrive henne inn på seddelen hvis de vil stemme på henne. Hun oppnår normalt 1–4 prosent på nasjonale målinger.

Og i Utah gjør den tidigere CIA-agenten Evan McMullin det så bra på enkelte målinger at det kan true en ellers sikker Trump-triumf i delstaten.

Reuters/AP/NTB Scanpix

Tøysekandidater i kø

Tall fra den føderale valgkommisjonen FEC viser at nesten 2000 kandidater har registrert seg som presidentkandidater i år, men alle trenger ikke registrere seg her.

Mange av dem som har gjort det, later imidlertid til å være spøkefugler. Blant dem som stiller, er nemlig navn som Darth Vader, Tyrion Lannister, Jack Sparrow, Rocky Balboa og Mickey Mouse. Fra Texarkana i Texas er det dessuten en kandidat som er registrert under navnet Bill Clinton. Fra Moscow i Texas – en landsby med 170 innbyggere – har en registrert seg under navnet Vladimir Putin. Kandidaten har kalt valgkampanjen sin «Jeg red skjorteløs på en hest».

I tillegg er det flere kandidater med kreative, usømmelige navn.

Kan slå offisielle partikandidater

Systemet med uavhengige kandidater som må skrives inn på stemmeseddelen, er likevel ingen spøk. I 2010 tapte Lisa Murkowski fra Alaska den republikanske nominasjonen til USAs senat, men vant valget som write in-kandidat. Selv om flere presidentkandidater har vunnet delstatsseire i primærvalgene på denne måten, er dette likevel ikke dagligdags.

Roberts flytter neppe til Det hvite hus

Matthew Roberts er uansett seriøs og vil gjerne få frem sitt synspunkt om muligheten til å avgi en blank proteststemme. Utsiktene til å flytte til Pennsylvania Avenue i hovedstaden Washington er imidlertid ikke de beste.

– Jeg tror jeg skal være fornøyd om jeg får over 100 stemmer, sier han.