Her er bildene av Kim som fyrer opp sin nyeste rakett. En suksess, ifølge eksperter

Klokken 04.58 natt til søndag lokal tid skjøt det nordkoreanske militæret opp sin nyeste rakett. De har kalt missilet Hwasong-12. Ifølge den største avisen i det lukkede landet, Rodong Sinmun, traff raketten åpent hav etter å ha fløyet 787 kilometer og nådd en høyde på svimlende 2111 kilometer.

Russlands president Vladimir Putin, som mandag var på besøk i Beijing, stempler oppskytingen som «farlig» og advarte samtidig mot å skremme Nord-Korea.

– Vi må tilbake til dialog med Nord-Korea og slutte å skremme landet, sa Putin ifølge Reuters.

Kim inspiserte, jublet og ble fotografert

I nordkoreanske medier, som er statlig styrt, ble oppskytingen behørig feiret mandag. Leder Kim Jong-uns inspeksjon og tilstedeværelse under testen er tilsynelatende grundig dokumentert. En rekke bilder viser ham med raketten i en hangar, mens den fraktes til oppskytningsplassen og mens den reises på utskytningsrampen. På andre bilder sjekker han kart, dataskjermer og jubler sammen med medlemmer av staben. Han er også med på et gruppefoto med flere hundre personer i uniform.

Møte i FNs sikkerhetsråd

Testen fant sted samtidig som det er økt spenning på den koreanske halvøya. Det nordkoreanske regimet er særlig opprørt over utplasseringen av det amerikanske antirakettforsvarer THAAD i Sør-Korea. Tirsdag skal FNs sikkerhetsråd drøfte situasjonen etter helgens rakett.

– Nytt nivå fra Nord-Korea

Nordkoreanerne er ikke de eneste som mener den siste rakettesten er en suksess.

– Nord-Koreas siste suksessrike rakett-test representerer et prestasjonsnivå vi aldri tidligere har sett fra et nordkoreansk missil, skriver en av ekspertene ved USA-Korea-instituttet ved Johns Hopkins-universitetet i en analyse på bloggen 38 North.

Kan nå stillehavsbase

Hvis raketten var blitt skutt ut i en annen bane, kunne den gått 4500 kilometer, mener de amerikanske ekspertene. 4500 kilometer er ikke langt nok til å nå det amerikanske fastlandet. Andre eksperter har enda mer langtrekkende anslag. 4500 kilometer er med god margin langt nok til å treffe den amerikanske stillehavsbasen Guam.

Taktisk grep?

Analytikerne mener den nyeste raketten kan være en slags minitest for teknologien til en senere interkontinental ballistisk rakett som kan nå amerikanske byer. Testen av denne mellom/langdistanseraketten kan være Pyongyangs taktiske grep for på en slags måte å holde en lav profil for å dempe risikoen for en amerikansk militæraksjon, mener de.

Kan den frakte atomvåpen?

Nordkoreanerne hevder for sin del at den nye raketten kan frakte atomvåpen. Det er usikkert om dette stemmer. Nordkoreanerne har strevet med å lage atomstridshoder som er små nok til å monteres på raketter, og det er ikke bekreftet at de har klart det. Enkelte tror de får det til på kortrekkende raketter. For et langtrekkende ballistisk missil finnes imidlertid også andre problemer. For eksempel må våpenet tåle temperaturer opp mot 7–8000 grader celsius når raketten skal inn igjen i atmosfæren.