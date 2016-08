Her er bildet som rører USA til tårer i dag

Bildet av den amerikanske fotballspilleren Travis Rudolph og sjetteklassingen Bo går sin seiersgang på TV og i sosiale medier i USA onsdag. På bildet, som ved første øyekast ser ut som en helt dagligdags scene, spiser de to lunsj sammen i skolens kantine.

Mamma: For en gangs skyld...

Årsaken til oppmerksomheten dette har skapt?

– For en gangs skyld trengte jeg ikke bekymre meg for om han hadde noen å spise lunsj sammen med, sier Leah Paske, guttens mor.

– En kul person

Montford ungdomsskole i Tallahassee hadde besøk av fotballspiller fra Florida State University da Rudolph så gutten sitte alene med lunsjen sin. Rudolph forteller ifølge AP at de to hadde en fin samtale. Han kalte Bo en kul person som han kunne være sammen med når som helst.

Bos mor opplyser overfor flere amerikanske medier at gutten lider av autisme og at han er en stor tilhenger av Florida State Universitys fotballag.

Moren gråt

Hun fikk selv tilsendt bildet fra en venninne og visste først ikke hvem sønnen spiste lunsj med, men gråt da hun fikk det fortalt.

Spiser som oftest lunsj alene

– Noen ganger er jeg glad for at sønnen min har autisme. Det høres ut som en forferdelig ting å si, men jeg tror det beskytter ham litt. Han ser ikke ut til å merke at folk stirrer når han veiver med armene. Han ser ikke ut til å legge merke til at han ikke lenger blir bedt i bursdager. Han ser ikke ut til å bry seg om at han spiser lunsj alene de fleste dager, fremholder moren i et Facebook-innlegg.

Hun takker Rudolph for gesten.

– Jeg vet ikke hva som fikk denne utrolig snille mannen til å sette seg ved min sønns lunsjbord, men jeg er glad for å si at det ikke vil bli glemt med det første, skriver hun.

Får ros og oppmerksomhet

Og både i sosiale medier og tradisjonelle medier spres bildet med stor hastighet og fotballspilleren får ros fra alle kanter.

– Kjære Amerika. Etter at alle deler den fantastiske Travis Rudolph-historien; hva om vi alle opptrer slik, skriver en.

– Jeg vil heie på Travis Rudolph hver gang han går på banen, skriver en annen.

– Hei, Travis Rudolph. Du fikk tårene frem hos en gammel mann. Takk for at du er et godt menneske, skriver den fremtredende sportsskribenten Peter King.

