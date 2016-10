Her er en popularitetskonkurranse der Donald Trump slår Hillary Clinton ned i støvlene.

– Nei, ta den av! Ta den av, du friker meg ut!

Xena Andersen (20) ler høyt blant reolene på «halloween World» i Brooklyn mens Mark Spellman (24) gestikulerer foran henne. Det er så vidt den norskættede jenta klarer å se ham gjennom de små kikkhullene i Obama-masken, men det lille hun får øye på holder i lange baner for henne.

Spellman tar av seg Trump-masken. Begge ser lettet ut. Lateks-masken henger snart på knaggen sin igjen, rett ved siden av et kostyme med navnet «Presidentkostyme med hentesveis».

– Jeg kunne aldri kledd meg ut til halloween med et Trump-kostyme, sier Spellman, som nettopp ble ferdig med første del av legestudiene.

70 milliarder kroner på halloween-effekter

Men det er det mange andre som kan. I halloween-butikker over hele USA – og i oktober er det mange halloween-butikker i USA – finner man nå både Trump- og Clinton-kostymer som man kan ta på seg på allehelgensaften.

Utvalget er enda større på nett. Her er noen av Trump-maskene man kan kjøpe akkurat nå:

Og her er et knippe Clinton-masker:

Amerikanerne kommer til å bruke 70 milliarder kroner på halloween i år, ifølge handelsorganisasjonen The National Retail Federation. Pengene går til godteri, kostymer og pynt, og tallet er hele 70 prosent høyere enn det var for et år siden.

Derfor er det ikke så rart at temaet alle snakker om for tiden – det amerikanske presidentvalget – også sniker seg inn i halloween-butikkene.

Donald Trump gjør det elendig på meningsmålingene for tiden, men han kan trøste seg med at i halloween-sammenheng gjør han det mye bedre enn Hillary Clinton.

I valget mellom Trump-masker og Clinton-masker velger 55 prosent av kundene å gå for Trump, opplyser Spirit halloween, verdens største selger av halloween-effekter, i en pressemelding.

Lager toalettpapir med Trump og Clinton

Selskapet spurte 2000 kunder for å komme frem til svaret. Men Trump bør trolig vente før han klapper seg selv på ryggen.

39 prosent sier at de vil kjøpe Trump-masker for å være «morsomme», mens 31 prosent sier det samme om Clinton-maskene. I tillegg opplyser 32 prosent at de ville tatt på seg en Trump-maske for å «håne» milliardæren, mens kun 16 prosent ville tatt på seg en Clinton-maske for å gjøre det samme mot den tidligere utenriksministeren.

De siste 36 årene har den bestselgende halloween-masken vært et tydelig tegn på hvem som vinner presidentvalget, ifølge Spirit halloween. Men årsakene folk oppgir for å kjøpe Trump-masker, gir inntrykk av at denne tradisjonen kan stå for fall.

Faktisk er begge årets presidentkandidater så upopulære at selskapet også har tatt sjansen på å lage toalettpapir prydet med bilder av henholdsvis Trump og Clinton. Hvilket av disse produktene som selger best, er foreløpig ikke kjent.

Trump-kostyme gir dårlig drag på damene

Mandag 31. oktober vil millioner av amerikanere – store og små – gå rundt i nabolagene sine for å si «knask eller knep» eller bare for å leke i kostymer.

Men single gutter som tar på seg Trump-maskene, skal være oppmerksomme på at kostymet deres trolig ikke vil øke sjansene for å finne seg en date på halloween-kvelden.

Ifølge en undersøkelse datingnettstedet Plenty of Fish har gjennomført med 500 av sine brukere, vurderer 9,42 prosent av menn å ikle seg et Trump-kostyme til halloween.

Nettstedet har også spurt sine kvinnelige brukere om hva slags kostyme de mener vil være attraktivt hos en mann.

Hvor mange svarte «Donald Trump»?

1,9 prosent.