Her er høydepunktene fra Clinton og Trumps siste duell

Her er noen av høydepunktene fra nattens debatt, sortert i ni temaer.

1. Om våpen

Kandidatene ble spurt om Høyesterett, der ett dommerembete står ledig og flere kan bli åpne i løpet av presidentperioden. Blant aktuelle saker i domstolen er våpenlover.

Clinton: Jeg forstår og respekterer tradisjonen med å eie våpen. Det går tilbake til grunnleggelsen av landet vårt. Men jeg synes også reguleringene må være rimelige.

Trump: Dommen i Høyesterett - DC vs. Heller - var svært sterk og hun (Clinton) var ekstremt sint på den.

(Denne dommen stoppet en innstramning i våpenreglene i hovedstaden.)

Clinton: Jeg var oppbragt fordi dusinvis av småunger skader seg selv og til med dreper med våpen fordi ikke alle, som har ladede våpen i sine hjem, tar forholdsregler.

Trump: Chicago, som har de strengeste våpenlovene i USA, har trolig mer våpenvold enn noen annen by i USA.

Andre saker fra debatten:

2. Om abort:

I USA er det høyesterettsdommen Roe vs. Wade som stadfester kvinners rett til selvbestemt abort.

Trump: Hvis Høyesterett omgjør dommen, så går dette tilbake til delstatene. Statene vil bestemme.

Clinton: Jeg synes ikke staten skal gå inn i disse sakene som først og fremst er svært personlige beslutninger.

Trump:

Jeg synes det er forferdelig hvis du følger det Hillary her. Da kan man i niende måned kan gå og rive babyen ut av mors liv rett før fødselen.

Clinton: Det er svært uheldig å bruke slik skremselretorikk. Du burde møte noen av de kvinnene jeg har møtt. Staten har ikke noe med å blande seg inn i slike beslutninger som kvinnene tar.

MIKE BLAKE, Reuters/NTB Scanpix

3. Om innvandring og grensekontroll

Trump:

I dag er det slik at vi får narkotika, og de får kontanter. Jeg vil bygge en mur. Vi trenger en mur.

Clinton: Når det handler om muren Donald snakker om å bygge; han dro til Mexico og møtte presidenten. Han tok det ikke engang opp. Han tiet, og viklet seg inn i en twitterkrig fordi Mexicos president sa at de ikke vil betale for muren.

Trump: Hillary ønsket muren. Hun kjempet for muren i 2006, men hun får aldri noe gjort, så det ble ikke noe av.

Clinton: Det er noen få steder hvor det ville vært riktig (med en mur).

David Goldman / AP / NTB Scanpix

4. Om Putin

Clinton ble spurt om det hun hadde sagt, bak lukkede dører mot betaling, om åpne grenser til rike Wall Street-investorer, men hun lyktes med få dette til handle om Putin.

Clinton: Du siterer fra Wikileaks og det viktige her er at Russlands regjering har spionert på amerikanere. Dette har helt klart kommet fra toppen, fra Putin selv.

Trump: Det var en fabelaktig sving vekk fra det faktum at hun ønsker en åpen grense.

Trump: Fra alt jeg kan se, har Putin ingen respekt for denne personen.

(Trump pekte på Clinton)

Clinton:

Det er fordi han heller vil ha en nikkedukke som president.

Trump: Jeg kjenner ikke Putin. Han er ikke min beste venn, men han har lurt Obama og Clinton ved ethvert veiskille.

5. Om økonomi og arbeidsplasser

Clinton snakket om å gjøre papirløse innvandrere legale for å unngå utnyttelse a dem.

Clinton: Dette er noe Donald vet mye om. Han brukte papirløse innvandrere til å bygge Trump Tower og underbetalte dem slik at de var billigere enn amerikanske arbeidere.

Trump: Enten har vi et land eller så har vi det ikke. Vi er et land med lover. Enten har vi en grense eller så har vi det ikke. Du kan komme tilbake og du kan bli en borger, men det må ikke være urettferdig mot de millioner som gjorde dette på rett måte.

Clinton: Hele hans plan er å gi de største skattelettelsene noensinne til de rike og til selskaper, noe som vil legge 20 billioner til vår gjeld.

Trump: Hennes plan er å øke skattene og til og med fordoble skattene. Henes skatteprogram er en katastrofe.

Clinton: Jeg vil ikke øke skattene for noen som tjener 250.000 dollar (ca. 2 millioner kroner) eller mindre. Jeg vil heller ikke øke gjelden med ett øre.

Trump: Mot slutten av forrige uke kom de ut med blodfattige jobbtall. En forferdelig rapport. Jeg sa: Er dette de siste jobbtallene før valget. Fordi hvis det er det, bør jeg vinne lett.

Trump åpnet i et annet segment av debatten et argument slik:

Trump:

Jeg satt i min leilihet i dag i et svært vakkert hotell nede i gaten...

Han snakket om Trump-hotellet i Las Vegas og rivalen skjøt inn følgende stikk:

Clinton:

...bygget av kinesisk stål.

LUCY NICHOLSON / Reuters

6. Om å være egnet som president

Trump: Du har erfaring. Det ene du har mer av enn meg er erfaring, men det er dårlig erfaring fordi det du har gjort, har endt dårlig.

Clinton: På dagen, da jeg var i situasjonsrommet og overvåket raidet mot Osama bin Laden, var han vert for «The Celebrity Apprentice». Jeg vil gjerne få sammenlignet mine 30 år med erfaring.

Trump ble spurt om de ni kvinnene som har anklaget ham for antastelser siden forrige debatt.

Trump: Jeg tror det var hennes kampanje som fikk disse kvinnene til å stå frem. Enten ønsker de berømmelse, eller så var det hennes kampanje som fikk dem til å stå frem.

Clinton snakket om hvordan Trump i ettertid har angrepet disse kvinnene og antydet at de ikke var attraktive.

Clinton: Donald tror at å gjøre kvinner små, gjør ham selv større. Han går etter deres verdighet og selvforståelse, og jeg tror ikke det er en kvinne noe sted som ikke vet hvordan det føles.

7. Om Clinton-stiftelsen

Clinton ble spurt om anklagene om at givere til den veldedige Clintons-stiftelse fikk fordeler i Utenriksdepartementet da hun var minister.

Clinton: Alt jeg gjorde som utenriksminister var for å styrke landets interesser eller våre verdier.

Trump:

Det er et kriminelt foretak. Saudi-Arabia gir 25 millioner dollar. Du snakker om kvinners rettigheter. Dette er folkene som dreper kvinner og behandler dem forferdelig, og likevel tar du imot pengene deres. Hvorfor gir du ikke pengene tilbake?

Clinton: Jeg vil være glad for å sammenligne det vi gjør med Trump-stiftelsen, som tok i mot penger fra andre og kjøpte et to meter høyt portrett av Donald. Jeg mener, hvem gjør slikt?

8. Om valget er forhåndsfikset

Trump ble spurt om han etter alt sitt snakk om valgfusk på valgnatten vil akseptere et tap.

Trump: Jeg vil se på det da. Jeg ser ikke på noe nå. Jeg vil se på det da. Det jeg har sett, det jeg har sett, er så fælt. Mediene er så uærlige og korrupte. De forgifter velgernes sinn.

Trump hadde tidligere i debatten snakket om skandalen der Clinton brukte en privat epostserver som utenriksminister og senere er tusenvis av epostene forsvunnet.

Trump: Hun burde ikke ha lov til å stille vil valg. Hun er skyldig i en svært, svært alvorlig forbrytelse. Hun skulle aldri hatt lov til å stille. På den måten alene er valget manipulert.

Clinton: Hver gang Donald tror ting går ham imot, hevder han at det er fikset imot ham. FBI etterforsket mailene mine i tre år og konkluderte med at det ikke var en sak. Han sa at FBI manipulerte. Han tapte nominasjonen i Iowa. Han tapte i Wisconsin. Da var det republikanske valget forhåndsfikset mot ham. Trump-universitetet ble saksøkt for svindel og utpressing. Da var det domstolene og rettsvesenet som manipulerte mot ham. Til og med da han tre år på rad ikke fikk en Emmy-pris, tvitret han om at prisene var forhåndsfikset.

9. Om Mosul

Kandidatene ble spurt om de vil sende inn amerikanske soldater for å hindre at IS kommer tilbake etter at Mosul blir gjenerobret.

Clinton: Jeg vil ikke støtte å plassere amerikanske styrker i Irak som en okkupasjonsstyrke.

Trump: La meg si at Mosul er så trist. Vi hadde Mosul. Men da vi dro - hun trakk alle tilbake - da tapte vi Mosul. Nå kjemper vi for å gjenerobre Mosul.

PS: I en siste replikkveksling under debatten kom Trump med et utsagn som ble lagt merke til. Clinton snakket om skatt og antydet at Trump ville lure seg unna da han lente seg inn til mikrofonen og kalte henne «en ekkel kvinne» - «a nasty woman».