Aftenposten har møtt svært mange Trump-velgere det siste året. Her har vi samlet deres forklaringer for hvorfor de har valgt seg Donald Trump som sin neste president.

Da Aftenposten besøkte ekteparet fra Michigan i begynnelsen av oktober, var de ikke sikre på om de ville stemme for republikaneren. De hadde blant annet reagert svært negativt på hans krasse uttalelser.

– Jeg husker at naboen min Sally satte opp et Trump-skilt på plenen sin, og jeg sa: «Har det klikket for deg? Jeg kommer aldri til å stemme på ham!», forteller Linda (69).

Nedgangstidene etter finanskrisen rammet familien hardt. Wesley (69) mistet jobben sin som avdelingsleder i en stor bedrift etter 36 år. Han kjempet seg tilbake til arbeidslivet ved å ta bussertifikat. Sønnen deres ble også arbeidsledig, og måtte flytte inn i kjellerleiligheten i huset. I dag jobber han på Burger King.

Tirsdag kjørte Wesley og Linda i bussen hans til stemmelokalet. Der ga de Donald Trump en sjanse. Republikaneren vant Michigan svært overraskende, og med bare 0,3 prosents margin.

– Til syvende og sist kunne jeg ikke stemme på Hillary Clinton. Hun er korrupt og en løgner. Jeg liker ikke Trump heller, men han har ikke samme bagasje, sier Linda.

Foster mener media har undervurdert hvor sterkt amerikanerne mislikte Clinton.

– Det viktigste for oss, og for mange vi kjenner, er hvem som kontrollerer Kongressen og utnevner dommere til Høyesterett. Det var den hovedgrunnen til å velge Trump. Dette landet har gått nedover og Clinton ville bare tatt oss enda lenger ned, sier Linda Foster.

Nå håper Foster-familien at Trumps forretningsbakgrunn skal gi regionen et sårt tiltrengt løft.

– Om ikke annet så har han erfaring fra forretningslivet. Jeg vet at noen av bilprodusentene allerede har lovet å investere millioner og utvide fabrikkene sine her i Michigan.

Lauren Sacco (29), Hazleton, Pennsylvania.

I 2008 stemte jeg på Barack Obama. Jeg trodde på alt dette snakket om håp og forandring. Jeg var ung og lot meg rive med. Men han skapte ikke forandring til det bedre. I stedet gjorde han det vanskeligere å drive småbutikker som denne, sier Lauren Sacco.

I år stemte hun på Donald Trump.

Hun har overtatt driften av familierestauranten Frankie’s, en tradisjonsrik pizzarestaurant som ikke lar det være noen tvil om hvem som har gitt opphav til navnet – bilder av Frank Sinatra henger på alle veggene.

Det er lunsjtid. Bordene fylles, ett etter ett. Sacco hilser på alle som kommer inn.

– Jeg liker å omtale dette stedet som «Cheers without beers». Husker du den gamle TV-serien? Om baren der alle vet hva du heter? Det er sånn vi har det her, sier hun.

Sacco er opptatt av tradisjoner. Det er en utfordring i en småby som de siste årene har gjennomgått enorme forandringer. Arbeidsplassene i kull- og stålindustrien har forsvunnet, og mange har flyttet ut. Husene deres er i stor grad blitt overtatt av spansktalende innbyggere.

I 2000 var befolkningen med latinamerikansk opphav på 4,9 prosent. Ti år senere var den 37 prosent, ifølge folketellingen. I dag er den trolig enda større.

Hazleton, en by med 25.000 innbyggere, ligger i den delen av Pennsylvania som omfavnet Donald Trump med størst entusiasme i nominasjonsvalgene. Hele 77 prosent av republikanere her i Luzerne kommune stemte på ham.

Statistikerne hos fivethirtyeight.com beregner før valget at 34 prosent av Luzerne-velgerne som stemte på Obama i 2012, ville gå i retning av Donald Trump ved årets valg, mens kun 15 prosent av dem som stemte på Mitt Romney for fire år siden ville stemme på Clinton i år.

Noe av støtten til Trump kan forklares med at folk i arbeiderklassen, som tidligere har vært trygge støttespillere for demokratene, i år ser ut til å trekke i retning av Donald Trump.

Trump endte opp med 58,4 prosent av stemmene i Luzerne i årets valg. Clinton fikk 38,8 prosent.

Dan Leger (50), Georgia:

– Helt siden begynnelsen har USA handlet om muligheter. Den ene immigrantgruppen etter den andre kom for å søke lykken og for å unnslippe kriser i hjemlandet, sier Leger. Potetkrisen i Irland skapte et storinnrykk i sør etter at slaveriet var opphevet.

– Og etter at Muren falt, kunne du gå inn i en butikk sent om kvelden, og alle som jobbet der – de som polerte gulvet, de som fylte opp hyllene – alle var russere. Nå er de borte, de har klatret og startet egne virksomheter.

Hvis du skal koke USA ned til én verdi, én eneste felles ingrediens, så er det uavhengighet som gjelder. Akkurat derfor er det mange som liker Donald Trump, mener Leger, som har vært politimann og radiovert før han ble historieguide. Trump er ikke avhengig av noen – og gjør som han selv vil.

– Han sier hva mange folk føler og tenker. Uten eleganse, riktignok. Men han kan snakke til hjertet hos den vanlige mann, og den vanlige mann er blant annet livredd for å slippe inn farlige immigranter som kan være terrorister.

Philip Liles (62), Michigan:

Liles og kona Elizabeth har et spesiallaget «Trump»-skilt på plenen foran huset. Han har betalt over 2000 kroner for å få det laget.

– Vel anvendte penger! Det er nok det største skiltet i Atkinson, sier han, og forklarer motivasjonen slik:

– Jobber! Jobber! Jobber! Det er det vi trenger, og Trump kan skaffe det.

Atkinson er den fattigste kommunen i delstaten Georgia. Bare én av ti har bachelorgrad, og området har den høyeste konsentrasjonen av mennesker med latinamerikansk opphav, i hovedsak mexicanere, i delstaten. Her stemte 65 prosent på Donald Trump i primærvalget. Det finnes bare to distrikter i hele USA der Trump hadde større oppslutning.

Liles styrer bilen sin bort fra sentrum og innover jordene, der svære traktorer med brede, roterende haler med skarpe klør velter opp peanøtter. Traktorene har satellittstyring og koster flere millioner.

– Det var en gang det var en fattigmannsjobb å være bonde, sukker Liles. – Nå er det bare de aller største og rikeste som har råd til det.

Vi kjører forbi gamle, falleferdige slavehytter, forbi bomullsmarker der avlingene henger modne og ligner snø. Mens mexicanerne flyttet inn, måtte datteren til Liles flytte til Atlanta for å finne jobb.

Tallene viser at arbeidsledigheten i Atkinson County var på over 20 prosent i 2009. I dag er den nede i 4,6 prosent. Men Liles er overbevist om at USA er på vei utfor stupet.

– Vi er nødt til å få en endring. Dette landet kan rett og slett ikke overleve fire år til med Obamas politikk.

Julie og Mike Roush, Indiana:

I denne småbyen i Midtvesten går økonomien forholdsvis bra. Flere produksjonsbedrifter har lagt nye anlegg hit de siste årene. Her lages jetmotorer og det skrus sammen Subaruer. Men misnøyen med den litt tunge motbakken i amerikansk økonomi, har også her vært merkbar.

Roush-paret er stolte over å ha kjempet for Trump og sier de deler synet til den folkebevegelsen han har skapt.

– Folk er forbannet på regjeringen. I halvannet tiår har ikke folk vært interessert. Det forandrer seg. Folk vil stemme. Folk vil involvere seg. Folk var villige til å vente i lange køer for å avlegge stemme, sier Julie.

Paret er dessuten en sterk tilhenger av å la folk beholde mer av inntektene sine selv og en sterk motstander av slepphendte sosialytelser.

Julie Roush tror den bitre og krasse tonen fra valgkampen etter hvert vil bli borte.

– Hva med Trumps krasse utsagn om for eksempel kvinner?

– Noen ganger er han en tulling. Men det får så være, sier Mike Roush.

– Det viktigste er ikke hva han sier, men hva han har tenkt å gjøre, sier Julie Roush.

Selv var hun i utgangspunktet skeptisk til Trump. Det var mannen som likte ham.

– Han sa fæle ting. Mannen min kan imidlertid også være ganske krass, men han har et hjerte av gull. Slik ble jeg etterhvert overbevist om at det har også Trump, sier Julie Roush.

Siri Poehls, Ron Hughes, Ken Westby og Gerri Jurisson, Arizona:

Mens en prærieulv lusker forbi de bugnende appelsin— og sitrontrærne utenfor stuevinduet inviterer Poehls til kaffe, småkaker og en diskusjon om Donald Trump med henne og tre av hennes naboer. Engasjementet rundt bordet er stort.

— Barack Obama prøver å rive ned så mye som mulig. Han ønsker å se USA som en sosialistisk eller kommunistisk stat. Men problemet er ikke bare ham, det er hele systemet. Washington er blitt så korrupt. Det er på tide å kvitte seg med alle disse karrièrepolitikerne, sier Poehls.

I løpet av samtalen kommer vi innom mange av punktene Trump trekker frem i sine valgkamptaler: Immigrasjon. Terrorisme. Islam. Våpenlovgivning. Økonomien. Forsvaret. Handelsunderskuddet med Kina.

— For første gang er det noen som sier de tingene som er nødvendige å si. Det gjør "The Donald" til en veldig attraktiv kandidat. I tillegg er han økonomisk uavhengig, noe som gjør at han ikke behøver å danse etter andres pipe, sier Ken Westby, også han med norsk blod i årene.

— Jeg blir fornærmet når jeg hører at det bare er folk uten utdannelse som støtter Trump, sier nabo Gerri Jurisson.

Hun får støtte fra Ron Hughes, som av Siri Poehls beskrives som hennes «significant other», altså kjæreste.

— Vi støtter ham fordi vi trenger noe helt nytt. Dagens unge er de første som vokser opp i et samfunn der de har dårligere kår enn sine foreldre. Washington har skylden. Ting kan ikke bli verre, sier han.

Carl Sims, Kentucky:

Sims jobber på et av bourbon-destilleriene i Bardstown, ved siden av den lille gården. Og han snakker mye politikk med venner og slektninger. Selv vil han for første gang i livet støtte en republikansk presidentkandidat.

– Livet er bra nå, det er jobber å få. Men aldri i livet om jeg stemmer på Hillary, sier han.

– Far oppdro meg og søsknene mine som demokrater. Jeg har alltid stemt demokratisk i presidentvalget. Men ikke i år, ikke snakk om. Ikke engang far ville klart det.

Hillary Clintons reklamebudskap om at hun har brukt de siste årene som senator og utenriksminister, preller av på ham.

– Hun har lært spillet der, sammen med de andre arbeidssky typene som bare lever av skattepengene våre. Demokratene pleide å stå for folk som oss, de små i samfunnet, nå er de bare ute etter å bruke våre penger.

Til å begynne med sier han at Hillary er uærlig og Trump ganske sær. Men etter hvert blir omtalen av Trump varmere.

– Han sier hva han mener og vil ikke bøye seg for disse politisk korrekte typene. Og han vil la oss beholde våpnene våre, det er viktig. Her er vi jegere. Jeg trenger ikke angrepsvåpen, men kanskje gjør man det i storbyene, der folk dreper hverandre og herjer?

Patty Iverson (45), Minnesota:

– Jeg tror at Trump kan gjøre gode ting for dette landet, men da må han lære seg å holde kjeft, sier Iverson.

Eiendomsmegleren fra Minnesota er på høydetrening i Colorado, før et 17 mil langt terrengsykkelløp i 3000 meters høyde.

Patty Iverson har bestemt seg: Hun stemmer Trump selv om hun har sin tvil:

– Han roter det til hele tiden. Og jeg er redd det vil fortsette sånn. Det gjør meg nervøs.

Iverson sier at hun er republikansk på grunn av den økonomiske politikken, men liberal i såkalte verdispørsmål.

Hun mener at demokratene stort sett er mest opptatt av offentlig sektor og ikke forstår de selvstendig næringsdrivendes rolle i økonomien.

– Vi trenger politikere som ser verdien av at sånne som meg tjener mer, og dermed bruker mer penger. Det er slik økonomien vokser.

Er det én ting hun ikke vil, er det å hjelpe Clinton inn i Det hvite hus.

– Trump vet hva gründere er, og hva vi betyr i økonomien. Problemet med ham er at jeg ikke vet om han kan samarbeide med Kongressen, og om han bare roter det til enda verre.

Jason Van Tatenhove, Montana:

Van Tatenhove tilhører en gruppe selverklærte opprørere det ikke lett å komme i kontakt med. De bor som regel langt til skogs, og de har nok av plakater med «adgang forbudt» og «pass deg for hunden».

I dette området i Montana er det veldig mange som Van Tatenhove. De ser på den føderale regjeringen som en maktsyk og grunnlovsstridig fiende.

– Mange grupper stempler oss som rasistiske og høyreekstreme. Det er godt du spør oss direkte. Vi er frihetselskende mennesker som vil beskytte grunnloven vår, sier han.

Van Tatenhove tilhører en gruppe som kaller seg Oath Keepers, en organisasjon for militære, politi og ansatte i nødetatene. Tatenhove kan ikke si nøyaktig hvor mange medlemmer det er, men at det ligger rundt 40.000.

Navnet forklares med at medlemmene har sverget troskap til grunnloven.

I november kommer han sannsynligvis til å stemme republikansk, men uten særlig entusiasme. For en Oath Keeper er det vanskelig å støtte en kandidat som oppfordrer til krigsforbrytelser.

– Trump kan bli en høyreekstrem fascistisk diktator, sier han.

Men det er tross alt bedre enn Hillary Clinton, som han frykter at kan vise seg å være en farlig kommunist.

Jeg spør ham om det ikke er vanlig i siviliserte demokratier at myndighetene har monopol på voldsbruk. Han rister på hodet.

– Vi er ikke et typisk europeisk land, vi er opprørere, mener Van Tatenhove.

– Vi har en over 200 år gammel tradisjon for opprør, og at folket tar ansvar. Det har tjent oss vel, vi har hatt fremgang og velstandsvekst gjennom alle de årene. Men nå er det i ferd med å dø ut, sier han.

