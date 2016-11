Her fant de flere hundre drepte politifolk

Ifølge lokale innbyggere en journalist fra Reuters har snakket med, skal IS ha drept opp mot 200 personer før de trakk seg ut av byen Hammam al-Alil. Ifølge innbyggerne ble ofrene skutt eller halshugget av ekstremistgruppen.

Human Rights Watch sier at en rekke tidligere politifolk ble skilt ut fra en gruppe på rundt 2000 personer fra nærliggende landsbyer og byer. Gruppen ble deretter tvunget til å marsjere sammen med IS, mot byene Mosul og Tal Afar.

Øyenvitner har fortalt menneskerettighetsgruppen at de har sett biler med titalls menn om bord, og andre har hørt skudd med atomvåpen over flere dager.

– IS bør rettsforfølges for sine forbrytelser mot menneskeheten, og dette er en del av bevismaterialet, sier Joe Stork, direktør for HRW i Midtøsten.

– Drepte åtte barn i artilleriangrep

Samtidig forteller en iraksk offiser torsdag at 31 sivile ble drept av IS i et artilleriangrep i et distrikt nylig frigjort fra ekstremistgruppen.

Åtte barn var blant de drepte i angrepet, som skjedde i Bakr, øst for Mosul i Nord-Irak.

Etter artilleriangrepet ble sivile evakuert til tryggere områder.

Fortsetter fremrykking

– Irakiske styrker fortsetter sin fremrykking i boligområder i Mosul etter at de har møtt voldsom motstand fra Daesh, sier en offiser, som bruker den arabiske betegnelsen på IS.

Iraks nest største by Mosul har vært kontrollert av ekstremistgruppen IS siden 2014. Offensiven for å gjenerobre byen begynte i forrige måned.

