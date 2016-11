Her får barn svar på sine spørsmål om USA-valget

I dag ble det klart at Donald Trump blir president i USA. Aftenposten Junior har laget en podkast, der Junior-journalistene Nicolai (11) og Amanda (13) stiller spørsmålene de lurer på om dette. Utenriksjournalist i Aftenposten, Alf Ole Ask, svarer.

Hør podkasten nederst i saken, se video over eller les intervjuet her:

– Donald Trump virker så sinna. Trenger jeg å være redd for at Trump skal lage mer uvennskap mellom land i verden?

– Han virker veldig sinna, det er en del av «imaget» hans. Jeg vet ikke helt om han kommer til å lage mer uvennskap mellom land. Han har jo sagt en del stygge ting om andre land, blant annet at han vil bygge en mur mot Mexico for å stanse innvandringen derfra. Men for at han skal gjøre slike ting, trenger han penger. Og da må han til Kongressen (samme som Stortinget i Norge) og be om penger. Det er det ikke sikkert han får. Kongressen kan begrense hans makt. Trump kan være litt stor i munnen, men det er ikke sikkert at han får til alt han sier.

Fredrik Saltbones

– Kommer barn i USA til å merke at Trump blir ny president?

– Han har sagt at han skal satse mer på skole, at han vil bruke mer penger på skolebygg blant annet. Jeg vet ikke om det kommer til å skje, fordi han også har sagt at folk skal betale mindre skatt. Alle barn og voksne i USA vil uansett merke at USA får en ny president.

– Hva er det første han kommer til å gjøre når han begynner i jobben som president?

– Når han begynner i januar, må han bestemme hvilke mennesker som skal jobbe sammen med ham, blant annet hvem som skal bli utenriksminister og finansminister. Det er rundt 4000 mennesker som skal jobbe sammen med ham.

MIKE SEGAR / X90033

– Trump sier at han ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Vil han gjøre noe for å stoppe klimaendringene?

– Han har sagt litt ulike ting om dette. Jeg tror vi vil oppleve at han er mindre opptatt av klima enn det Barack Obama har vært. USA har lenge vært en «brems» når det gjelder klimautviklingen. Men dette har endret seg de siste årene med Obama. Vi kan nok risikere et tilbakeslag, også fordi de som sitter i Kongressen er mindre opptatt av klima enn de som satt der tidligere.

– Hva tenker andre verdensledere om at han blir president?

– Veldig mange verdensledere hadde helst sett at det var Hillary Clinton som ble president, fordi de kjenner henne godt fra da hun var utenriksminister.

– Vet Donald Trump noe om det som skjer i resten av verden?

– Ja, det får vi håpe. Donald Trump er forretningsmann, bygger hoteller og har arrangert Miss World-konkurranser. Sånn sett har han hatt kontakt med folk rundt omkring i verden.

– Kommer vi i Norge til å merke at han blir president?

– Ja, USA og Norge samarbeider tett, blant annet når det gjelder sikkerhet. Norge og USA samarbeider om sikkerhet gjennom NATO. Trump har sagt at han vil at USA skal betale mindre til NATO og at Europa må betale mer selv.

Hør Aftenposten Juniors podkast om Donald Trump her: