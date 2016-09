Her gjør Hillary Clinton noe hun nesten aldri gjør

– Hvis det skjedde oftere, ville det kanskje ikke ha virket som en stor greie, skriver The Washington Post.

Sett utenfra kan det virke som om presidentvalgkampen drives i full åpenhet. Kandidatene blir fotografert i kaffebarer, pizzarestauranter og på bedriftsbesøk. De taler og de siteres på TV og i aviser. De deltar i underholdningsprogrammer på TV med høye seertall. De politiske journalistene holdes derimot på avstand, og de får svært sjelden anledning til å stille spørsmål direkte til kandidatene.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

Clinton skyr reportere

Den demokratiske kandidaten Hillary Clinton ser særlig ut til å sky reportere. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press har hun ikke holdt noen formell pressekonferanse siden desember i fjor, og Trump har flere ganger kritisert henne for dette.

Clinton er i likhet med Trump en lite populær presidentkandidat. Kommentatorer mener Clinton-kampanjens strategi hittil har vært å unngå bommerter og la Trump gjøre valgkampen til en debatt for og i mot Trump.

Nytt kampanjefly

Mandag fikk imidlertid pressekorpset som følger henne rundt i valgkampen seg en overraskelse. Clinton innviet sitt nye kampanjefly, en Boeing 737 med slagordet Stronger Together (Sterkere sammen) på siden og H-logoen på halen. Og ikke bare fikk journalistene være med i flyet, men kandidaten kom også bak til dem tre ganger i løpet av flyvningene til Ohio og Illinois.

– Trump-allergi

Første gangen sa hun bare hei, de andre to gangene besvarte hun spørsmål. Clinton hostet kraftig og trakk seg tilbake etter 15 minutter. På et folkemøte senere sa hun om hosten at den skyldtes «Trump-allergi.»

En av Trumps kampanjeledere benyttet på Twitter anledningen til å bemerke at hun kanskje også er allergisk mot mediene.

Snakket på TV om Lewinsky-saken

Samtidig som reportere ble bedt med i flyet hennes, stilte Clinton på CNN og snakket om den vanskelige Monica Lewinsky-saken der et upassende forhold mellom president Bill Clinton og en praktikant ble avslørt. Clinton ble spurt om hvor tungt hun tok det den gangen.

– Det var svært tøft. Og det var smertefullt, men jeg fikk stor støtte fra mine venner. Vennene mine samlet seg rundt meg. De kom. De prøvde å få meg til å le. De anbefalte bøker. Vi gikk lange turer. Vi var sammen og spiste usunn mat. Slike ting som man gjør med venner, sa Clinton til CNN.

Svarte ikke om datteren og stiftelsen

Overfor pressen i flyet snakket hun om andre saker. Hun forsvarte det veldedige arbeidet som drives av Clinton-stiftelsen, men hun ville ikke svare på om hvorvidt datteren Chelsea ville være knyttet til stiftelsen etter en eventuell valgseier. Stiftelsen er blitt kritisert for å ta imot penger fra utenlandske regimer og at den skal ha vært inngangsporten for å få møter med Clinton da hun var utenriksminister.

– Alt jeg gjorde i Utenriksdepartementet, gjorde jeg for å fremme amerikanske interesser og sikkerhet, sa Clinton.

Bekymret over russerne

Clinton snakket også om antydningene om russisk innblanding i det amerikanske valget. Eposter fra Det demokratiske partiet ble nylig offentliggjort etter hacking. Sporene etter datasnokingen pekte mot Russland.

– Jeg er bekymret over de troverdige rapportene om russiske myndigheters innblanding i våre valg, sa hun.

Clinton sa Russlands president Vladimir Putin «såvidt hadde orket å benekte det».

– Trumps diktatortiltrekning

Hun kritiserte også Donald Trumps tilsynelatende fascinasjon for Putin.

– Jeg synes det er tankevekkende at disse aktivitetene fant sted omtrent da Trump ble nominert som kandidat. Svært tidlig forbandt han seg med Putins politikk. Han har lovprist Putin. Han ser ut til å ha en bisarr tiltrekning til diktatorer, Putin inkludert, sa Clinton.

På spørsmål om hun i motsetning til Obama ville lykkes med å stenge den omstridte fangeleiren Guantanamo på Cuba, svarte hun at det burde være «et mål for den neste presidenten».

Fikk fly med Trump

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har ikke vært like lite tilgjengelig for spørsmål fra journalister som Clinton, men heller ikke han stiller opp ofte. Han tok mandag også med seg et knippe journalister på sitt kampanjefly.

Han fortalte dem blant annet at han har til hensikt å stille i alle de tre planlagte presidentdebattene. Det har rådet tvil om dette etter at han tidligere har sagt at han først ville vite hvem som skulle være utspørrere.

Vil ikke forberede seg til debatter

Mandag sa han ifølge AP at bare en orkan eller tilsvarende kunne holde ham unna.

– Jeg ser frem til debattene, sa han. Han har imidlertid ikke tenkt å forberede seg med å øve i interne liksom-debatter.

– Jeg har sett folk forberede seg så mye at de ikke kan snakke når de står der, sa Trump.

