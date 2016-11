Her holder Donald Trumps nye heiagjeng til

Etter hvert som flere og flere tegn valgkvelden tirsdag i forrige uke tydet på en Trump-triumf, raste kursene på såkalte aksjefutures - avtaler om aksjehandler på et senere tidspunkt. Dette ble tolket som et klart og tydelig signal om markedenes misnøye med og frykt for en Trump-seier.

Allerede dagen etter var tonen en annen og kursene steg. Det har de fortsatt med. Da børsen stengte tirsdag kveld var Dow Jones-indeksen på 18.923 poeng - ny rekord og 623 poeng mer enn da den åpnet morgenen etter valget. Denne indeksen utgjøres av de 30 største børsnoterte selskapene.

Ble litt overrasket

Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI, snakket med porteføljeforvaltere i dagene rundt valget. De var opptatt av at markedene kom seg fort etter Brexit-avstemningen i sommer. Han innrømmer likevel at han ble litt overrasket over hvordan Wall Streets reaksjon på et Trump-presidentskap viste seg å være etter valgseieren.

Han påpeker som en mulig årsak at det som er bra for aksjemarkedet ikke nødvendigvis er bra for amerikansk økonomi og omvendt. Det er mulig amerikansk økonomi ikke blir større, men at eierne av bedriftene blir sittende igjen med et enda større stykke, påpeker han og minner om at aksjemarkedet bare priser den delen som eierne sitter igjen med.

– Ironisk etter valgkampen

– Løftene om å kutte selskapsskatten går for eksempel rett på selskapenes bunnlinje og er slik gunstig for aksjonærene som eier selskapene. På samme måte kan en politikk med handelsbarrierer være bra for etablerte selskaper som misliker ubehagelig konkurranse fra utlandet, sier Henriksen.

– Det er jo litt ironisk med tanke på den valgkampen som er ført hvor Trump fremstilte seg som Main Streets forkjemper overfor Wall Street, sier Henriksen om at Wall Street foreløpig ser ut til å være Trumps største heiagjeng etter valget.

Nedtur for obligasjoner

Han minner om at valget ser ut til å ha hatt forskjellig effekt i forskjellige markeder.

– De lange rentene har gått opp og verdiene av obligasjoner ned. Årsaken til dette kan både være frykt for inflasjon og at Trumps finanspolitikk vil føre til at statsgjelden på sikt blir så høy at den amerikanske staten ikke vil kunne betjene den som følge av skattelettelser og økte offentlige utgifter, sier han.

Obligasjonsmarkedet gikk for øvrig litt bedre igjen på New York-børsen tirsdag.

– Børstet støv av ønskelister

Spaltisten Howard Gold som skriver for Marketwatch, tror oppturen har mye å gjøre med at republikanere nå vil kontrollere Det hvite hus og begge kamre i Kongressen.

– Dette har fått næringslivsinteresser og lobbyister til å sikle. De har børstet støv av sine ønskelister fra de siste åtte årene og er klare til å presse dem gjennom en republikansk kongress der trafikkorken på magisk vis er forsvunnet, skriver Gold.

– Åtte år med pisk fra Washington

I Politico spør William D. Cohan, forfatteren av boken Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World, om hvorfor Wall Street plutselig er forelsket i Trump.

– Det er et kjennetegn ved Wall Street-meglere og -investorer at de tilpasser seg nye realiteter raskere enn noen andre. Det er slik du tjener penger, mener han.

Cohan påpeker at den viktigste faktoren trolig er at en grundig titt på Trumps politikk avdekker at den vil hjelpe finanssektoren mener enn den skader.

– Og det er en lettelse etter åtte år med pisking fra Washington og folk flest, fremholder han.

Synet på økonomi snudd

I tillegg til aksjemarkedet er det også en annen gruppe amerikanere som nå er mer positivt innstilt til økonomien: Republikanske velgere.

Ferske tall fra Gallup viser at de nå ikke bare ser langt lysere på fremtiden, men langt flere av dem vurderer også økonomiens stilling nå som langt bedre enn uken før valget. 11 prosentpoeng færre ser den nå som «dårlig» og fem prosentpoeng flere som «utmerket». Blant demokratiske velgere går synet i motsatt retning.

PS: Hovedindeksen ved Oslo børs endte på årsbeste tirsdag, 646,60 poeng.