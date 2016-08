Her kan du kjøre drosje som kjører deg hjem uten sjåfør

Myndighetene i Singapore har inngått et samarbeid med det amerikanske selskapet NuTonomy og lansert teknologi som gjør det mulig å bestille førerløse drosjer med en app, bli plukket opp og kjørt dit en ønsker.

CNN melder at NuTonomy har holdt på med testing siden april i år, og at de i går, torsdag, satte to biler i trafikk. Det sitter riktignok en person på førerplassen, men det er ikke en sjåfør. Derimot er det en «sikkerhetsingeniør» som skal bidra til å skrelle av problemer som måtte oppstå, og ganske sikkert svare på spørsmål fra passasjerer som kanskje vil vite hva i heite som foregår.

«Plutselige situasjoner»

Yong Teck Lim / TT / NTB Scanpix

– Det er av og til situasjoner da ting plutselig skjer foran bilen som man aldri har opplevd før. Derfor er det en sikkerhetsingeniør med, sier Karl Iagnemma i NuTonomy.

I løpet av året regner selskapet med at det går et dusin førerløse drosjer rundt i trafikken i Singapore. Og i løpet av 2018 regner de med at drosjene vil gå helt av seg selv, uten sikkerhetsmannskap.

Flere på oppløpet

Uber Tecnologies Inc, et annet amerikansk selskap, drifter mobilappen med samme navn. UBER-appen formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og UBER-tilknyttede sjåfører, og ble tilgjengelig i flere norske byer allerede i 2014.

For en uke siden erklærte Uber Technologies Inc. at de planlegger å tilby sjåførløs persontransport i Pittsburgh senere denne måneden.

Ikke nok med det, BMW har inngått et samarbeid med selskapet Mobileye for å tilby noe tilsvarende.