Her kan du lese årets beste journalistikk

Pulitzer-prisene kalles populært for den amerikanske mediebransjens Oscar-utdeling. Den finner sted i regi av Columbia-universitetet i New York.

Vinneren i kategorien «Nasjonal reportasje», Washington Posts reporter David Fahrenthold, jobbet store deler av fjoråret med å kartlegge virksomheten i Donald Trumps veldedige stiftelse.

Her kan du lese en av Fahrentholds grundige artikler om hvordan Trumps gavmildhet ikke sto i stil med det han selv selv sa.

Sakene avslørte flere uregelmessigheter og viste at de veldedige gavene fra Trump var temmelig slunkne.

Han publiserte også historien om lydbåndet der Trump skrøt av forsøk på å forføre en gift kvinne og om at han som en berømt person kunne slippe unna med å beføle kvinner i skrittet.

Bill O'Leary / The Washington Post

Pris for Panama Papers

The New York Times fikk priser i kategoriene Internasjonal reportasje og Feature. Avisen fikk også en pris sammen med ProPublica for avsløringen av hvordan politiet i New York kastet fattige minoriteter ut av boligene sine.

Den internasjonal organisasjonen for gravende journalistikk, ICIJ, fikk sammen med Miami Herald prisen for «forklarende reportasje» for sitt arbeid med Panama Papers, et arbeid som også Aftenposten deltok i fra norsk side.

– Panama Papers var et banebrytende samarbeidsprosjekt mellom mediehus over hele verden. Vi delte all informasjon og kilder, og hver enkelt redaksjon gravde frem egne journalistiske saker. For Aftenposten var samarbeidet av stor betydning, og vi er glade for at avisen Süddeutsche Zeitung tok initiativet til samarbeidet, sier Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.