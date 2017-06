Se flere førstesider nederst i artikkelen.

I dag går britiske velgere til urnene for å avgjøre om Theresa May og de konservative får fortsette å styre eller om Jeremy Corbyn får flytte inn i 10 Downing Street og Labour overtar regjeringskontorene. Da May ba parlamentet utlyse nyvalg, ledet hun stort på målingene. Labour har imidlertid tilsynelatende hentet inn i hvert fall deler av ledelsen i løpet av valgkampen og brakt spenning inn i sluttspurten.

Usjenerte med standpunkter

På valgdagen preger dette mange av førstesidene. Og flere av dem er ikke sjenerte for å fortelle velgerne nøyaktig hva de bør gjøre. The Sun har en illustrasjon med Jeremy Corbyn i en søppelbøtte og sier velgere i dag har muligheten «til å redde Storbritannia fra katastrofen ved en overtagelse av Labours venstreekstremister». Daily Mirror, som pleier å anbefale Labour, har overskriften «Løgner, forbannede løgner og Theresa May. Ikke døm Storbritannia til fem år til med brutte tory-løfter.»

Dagens førstesider fra The Daily Mail og The Daily Star

Dagens førstesider fra Daily Express og Metro

Dagens førstesider fra The Daily Telegraph og Morning Star.

Dagens førstesider fra The Independent og The Guardian