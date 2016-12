Her leter de etter radioaktive juletrær i Moskva. Russere advares mot å kjøpe trær med ukjent opprinnelse.

Alexander Koksa er ute på et av de 250 juletremarkedene i Moskva for å måle radioaktivitet i juletrær, hvor det selges «svartebørs»-trær.

Med seg har han dosimeter-utstyr.

Om lag 40 prosent av juletrærne som selges er hugget lovlig, ifølge den russiske TV-kanalen Vremja.

Russiske TV-seere advares mot at trærne kan ha vært hugget i områder med stor radioaktiv forurensning.

Alexander Koksa

– Vi har sett eksempler på juletrær med høy radioaktivitet i områdene sørover, særlig i områdene som ble hardest rammet av Tsjernobyl-ulykken, sier Koska til Aftenposten. Han er teknisk direktør i miljøsikkerhetsselskapet Testeko.

– Vi har målt radioaktive trær i for eksempel Brjansk-området, sier han. Brjansk ligger på grensen mot Hviterussland og Ukraina.

I Moskva er det egne regler som slår fast at det ikke er lov til å selge juletre med mer enn 0,3 mikrosievert stråling.

Skjermdump Vremja

Skremmer russere med radioaktivitet

«Ikke kjøp ulovlige juletrær. Da kan du få et radioaktivt juletre i stua», advarte Russlands største TV-kanal onsdag kveld i nyhetssendingen Vremja.

Russiske myndigheter anslår at det selges minst to millioner ulovlige juletrær.

– Dette uroer oss. Folk kjøper juletrær de ikke aner hvor kommer fra, sier talsmannen for de føderale skogmyndighetene i Russland Svjatoslav Nekljaev til TV-kanalen.

– Ikke glem at juletrærne dere kjøper på tvilsomme steder kan være syke, parasittinfisert eller radioaktive fordi de er hentet fra miljøfarlige områder, advarer en lokalavis i Voronesj.

Bak skremselshistorien ligger russernes iboende frykt for radioaktiv forurensning og andre skjulte miljøproblemer, ikke minst etter Tsjernobyl-katastrofen.

40 prosent av Russlands territorium er ifølge russiske myndigheter rammet av alvorlig forurensning, enten det er utspill, miljøgifter, luftforurensning, radioaktivitet og andre miljøproblemer.

Enorme mengder søppel og miljøfarlig avfall kastet fritt i naturen. I store deler av Russland håndteres avfall ulovlig.

President Vladimir Putin har erklært at 2017 skal bli «miljøets år» i Russland.

Privat

Hugger juletrær hvor som helst

Det mest radioaktive juletreet Koska noen gang har målt, var i 2007 i Ukraina. Her målte han juletre til salgs som var hugget like ved byen Pripjat like ved Tsjernobyl.

– Problemet er at juletrærne på det svarte markedet hentes fra alle mulige steder, også steder hvor det er radioaktive forurensning eller andre typer miljøgifter, sier Koska.

– Det mest vanlige problemet er juletrær stappfulle med tungmetaller eller kjemikalier, som er hugget ulovlig rett ved sterkt forurensede veier eller industriområder, sier Koska.

– Noen russere lar juletreet stå inne helt til mai. Da sier det seg selv at det ikke er bra, særlig hvis det bor små barn i huset.

YouTube

Fant radioaktive bær på markedet

Ingen av juletrærne som Koska sjekket i Moskva før jul, inneholdt høye doser radioaktivitet.

– Nei, men vi har ikke gjort mange tester hittil i år. Jeg er sikker på at det er gjort funn andre steder. Du får spørre de ansvarlige myndighetene hva de finner, men det vil de nok si er sikkerhetsgradert informasjon.

Det alvorligste funnet selskapet har gjort i Moskva det siste året, var ved et marked i Domededovo-distriktet i Moskva.

Privat

Her ble det funnet fem de kilo høyradioaktive blåbær som ga kraftige utslag på dosimeteret.

– De blåbærene var de rett og slett helsefarlige å spise. Ingen ønsker å ha et radioaktivt juletre i stua, sier Koksa.

– Er dette et forsøk på å skremme russere til å kjøpe dyre juletrær? Er virkelig radioaktive juletrær et problem?

– Det er et reelt problem. De ulovlige juletrærne som selges billig, kan være fra hvor som helst.

Hvor «farlig» et radioaktivt juletre eventuelt skulle være, er avhengig av stråledosen, lengde og hva slags stråling det er snakk om, ifølge Statens Stråleverns veiledning.