Kjøkkenhage eller golfbane? Før presidentvalget i november kunne man i USAs hovedstad overhøre folk som spøkte med at Donald Trump, dersom han skulle bli valgt, ville erstatte førstnevnte med sistnevnte.

I helgen fikk Aftenposten – og alle andre som ønsket det – slippe inn gjennom portene for å utforske hagen utenfor presidentboligen. Vi fant både grønnsakshagen og en liten green der Trump kan øve seg på å putte.

Det var Michelle Obama som fikk laget en grønnsakshage på plenen utenfor Det hvite hus – kun en kort rusletur unna Det ovale kontor. Førstedamen plantet de første frøene i 2009. Siden er hagen blitt et symbol på Obama-årene.

Stikkordene var sunn, økologisk, kortreist mat. Gjester i Det hvite hus fikk ofte servert produkter som var dyrket på eiendommen, deriblant honning fra bikuben rett ved siden av kjøkkenhagen.

Kristoffer Rønneberg

Donald Trump er ikke kjent for sine gastronomiske interesser – dette er en mann som foretrekker biffen sin gjennomstekt og servert med ketchup – men kjøkkenhagen har foreløpig fått bestå.

Den har bokstavelig talt fått en ny vår: Det stadig varmere været har lokket frem grønne spirer som allerede har fått utvikle seg til å bli nokså robuste. Brokkoli, grønnkål, løk og blomkål ser ut til å ha fått en god start på året.

Snakker ikke lenger om valget

Én gang i halvåret får publikum slippe inn i hagen på sørsiden av Det hvite hus – også dette en tradisjon som ble startet under Obama. Da vi besøkte hagen i helgen, var området fullt av turister og fastboende som benyttet seg av sjansen til å se nærmere på et område som ellers er avsperret og strengt bevoktet.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så nær Det hvite hus, sier Mick Franketich (63).

Kristoffer Rønneberg

Han og kona Whitney (54) har tatt turen fra Portland, Oregon – den andre siden av landet – for å besøke hovedstaden. De gikk tilfeldigvis forbi presidentboligen da de så at det var mulig å komme inn i hagen.

– Uansett hva man måtte mene om den sittende presidenten, tror jeg folk er stolte av at Det hvite hus, inkludert hagen, er så imponerende og velholdt som det er, sier Whitney Franketich.

Hun stemte ikke på Donald Trump, i motsetning til sin mann.

– Vi har slått oss til ro med at det ikke lenger er noe vi snakker om, sier hun med en latter.

Nesten normalt

Hagen tar tid å utforske. Presidenter har bodd i denne boligen siden 1800, og de fleste av dem har plantet sine egne trær. Andrew Jacksons magnoliatre, som i likhet med ham selv er foreviget på 20-dollarseddelen, står der fortsatt. Det gjør også blomsterkornellen Hillary Clinton plantet her som førstedame i 1993.

Kristoffer Rønneberg

Ved hver av utgangene står et eksemplar av presidentbilen, kjent som «The Beast», slik at landets øverstkommanderende har flere muligheter for å komme seg vekk fra eiendommen hvis han skulle ha behov.

Helikopterlandingsplassen ligger også strategisk plassert, rett utenfor Det ovale kontor.

Men på den åpne hagedagen er det ingen Trump å spore – selv om han visstnok befinner seg i bygningen mens vi er der. Politikken skjer på innsiden. Utenfor kappes korpsmusikerne og vårsolen om å lage størst mulig vårstemning mens turistene flanerer forbi tulipanene som blomstrer i rosehagen – det er for tidlig på året til å se blomstene som har gitt denne berømte kroken av hagen sitt navn.

– Alt virker så normalt. Det er nesten som om verden ikke er snudd på hodet likevel, sier en forbipasserende dame i 30-årene.

– Yeah, right, svarer reisefølget hennes og myser mot Det ovale kontor.