Tirsdag skjøt og drepte politiet den svarte ugandiske flyktningen Alfredo Olango (38) i El Cajon i California.

Politiet forklarer skytingen med at de tolket en ti centimeter lang e-sigarett for å være et våpen.

– Han trakk noe opp fra lommen og holdt sine hender som om han skulle skyte, forklarer en talsmann i politiet, ifølge AP.

Dette bekreftes også av et bilde som politiet har utlevert.

Politiet: Etterkom ikke pålegg

Bakgrunnen for at politiet møtte på Olango var at de fikk meldinger om en mentalt ustabil mann som vinglet gående rundt i trafikken.

Da politiet kom til parkeringsplassen ved en meksikansk fastfood-restaurant møtte de på Olango. Ett minutt senere var han skutt, skriver AP.

Ifølge dem opplyser politiet at Olango nektet å etterkomme pålegg fra politiet om at han måtte fjerne hånden fra bukselommen.

Roper «mord» til politiet

Som følge av skytingen, demonstrerte folk for andre dag på rad tirsdag. I motsetningen til demonstrasjonene etter skyrtingen i Tulsa i Oklahoma og Charlotte i Nord-Carolina går demonstrasjonene fredelig for seg, skriver AP.

De nærmere 200 demonstrantene samlet seg rundt politistasjonen i El Cajon, der de skriker «mord» og «no justice, no peace, no racist police.»

De stiller spørsmål til hvordan politiet kunne skyte en ubevæpnet mann, og flere av dem hevder at Olango hevet hendene før han ble skutt. Derfor krever de at politiet frigir hele videoen fra skyteepisoden, ikke bare et bilde fra videoen.

Politiet avviser at Olango hevet hendene. De mener skuddet ble avfyrt på bakgrunn av Olangos oppførsel.

En advokat sier at Olangos atferd skyldes at han var svært opprørt etter at en venn nylig døde.

Etter flere politiskytinger i USA den siste tiden har denne hendelsen resultert i nye protester. El Cajon er en by med mange immigranter og flyktninger og mange av dem deltar i demonstrasjonene i byen.

FBI og påtalemyndigheten har åpnet etterforskning av episoden, ifølge AP.

