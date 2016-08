Her planla IS en blodig massakre. Så fikk terroristen kalde føtter.

De håpet det skulle bli et blodbad.

Det skulle skje slik: To unge menn fra Syria sprenger seg selv i luften midt på Heinrich-Heine Allee – en travel gate i Düsseldorf. Så begynner to andre å pepre folkemengden med kuler fra automatvåpen.

De fire terroristene – Saleh, Hamza, Mahmoud og Abd Arahman – hadde planlagt det spektakulære angrepet i månedsvis. Hele Tyskland skulle rystes av terroren.

Slik ville IS innlemme gamlebyen i Düsseldorf i et lite attraktivt selskap, som inkluderer Bataclan-teateret i Paris, Zaventem-flyplassen i Brussel og Promenade des Anglais i Nice: som åstedet for en blodig og dødelig massakre.

Men angrepet skjedde aldri. Én av terroristene fikk kalde føtter. Dermed satte han i gang en månedlang desperat aksjon for å stanse den hemmelige cellen før den setter terrorplanene ut i livet.

Terrorangrepene som ble stanset

De største terrorangrepene i Europa de siste årene, fra Charlie Hebdo til Nice, kjenner vi alle. Men det finnes også en lang rekke terrorplaner som aldri ble noe av. Mange ble avverget av politi og etterretning. Her er noen av dem (se full liste i grafikk):

April 2015 i Spania : Syv IS-soldater i Catalonia i Spania skal angivelig ha planlagt å kidnappe folk, kle dem i oransje og skjære hodet av dem. De ble arrestert av spansk politi.

: Syv IS-soldater i Catalonia i Spania skal angivelig ha planlagt å kidnappe folk, kle dem i oransje og skjære hodet av dem. De ble arrestert av spansk politi. Mai 2015 i Storbritannia : Mohammed Rehman og hans ekskone Sana Ahmed Khan planla et terrorangrep i London på årsdagen for angrepet i 2005. De to ble avslørt etter å ha kommunisert med en politimann med falsk identitet.

: Mohammed Rehman og hans ekskone Sana Ahmed Khan planla et terrorangrep i London på årsdagen for angrepet i 2005. De to ble avslørt etter å ha kommunisert med en politimann med falsk identitet. Februar 2016 i Sverige : En 20 år gammel lærerstudent som ble hindret i å bli fremmedkriger for IS, planla å lage en bombe ved hjelp av stålkuler og en trykkoker. Foreldrene hans varsler politiet, ifølge svenske medier.

: En 20 år gammel lærerstudent som ble hindret i å bli fremmedkriger for IS, planla å lage en bombe ved hjelp av stålkuler og en trykkoker. Foreldrene hans varsler politiet, ifølge svenske medier. Juni 2016 i Belgia: 12 personer skal ha planlagt et angrep mot et arrangement i Brussel under en av Belgias fotballkamper i EM. De blir tatt i en storstilt politiaksjon.

Kappløp med tiden

Ingen vet nøyaktig hvor mange IS-celler som skjuler seg i Europa. Organisasjonen hevder å ha sendt mange hundre operatører i dekke av flyktningstrømmen. I tillegg er det en overhengende trussel fra selvradikaliserte angripere som kun har løs tilknytning til eller beundring for organisasjonen.

I kampen mot disse terroristene jobber tusenvis av mennesker over hele Europa hver dag med å komme IS i forkjøpet. Det er et dystert og nervepirrende kappløp. De avlytter mobiler og datamaskiner, ransaker leiligheter, fotfølger mistenkelige personer og arresterer mistenkte.

Utfordringen er å fange terroristene før de slår til, men etter at de har kommet så langt i planleggingen at de kan tiltales og dømmes.

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var det 15 gjennomførte og 11 avvergede angrep i 2015–2016. Aftenpostens egen kartlegging har kommet frem til 15 avvergede terrorangrep i samme periode (se liste).

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var det 15 gjennomførte og 11 avvergede angrep i 2015–2016. Aftenpostens egen kartlegging har kommet frem til 15 avvergede terrorangrep i samme periode (se liste).

Skulle angripe «verdens lengste bar»

Gamlebyen i Düsseldorf har så mange serveringssteder at innbyggerne kaller hele bydelen for «verdens lengste bar». Vannhullene ligger vegg i vegg i den historiske delen av byen, med et yrende liv både dag og natt. Her skulle terroristene utføre en storstilt massakre.

Men i februar vandrer en av dem, Saleh A. (25), plutselig inn på en politistasjon i Paris. Der forteller han en nesten utrolig historie til forbløffede politifolk.

Saleh forteller at han leder en IS-celle på rundt 20 medlemmer, med avdelinger i Tyskland og Nederland, ifølge den franske avisen Le Monde.

Han peker raskt ut Hamza C. som sin medsammensvorne. De to var IS-soldater før de i fjor tok seg til Tyskland via Hellas under dekke av flyktningstrømmen, skriver Le Monde.

Et hemmelig møte i Vatikanet

25-åringen forteller også at han skulle plukke opp en konvolutt med penger i en frisørsalong i nærheten av politistasjonen. Pengene skulle finansiere en tur til Vatikanet, der han skulle ha et hemmelig møte for å selge en IS-video av en kidnappet prest, Paolo Dall’Oglio.

Informasjonen fører til at tysk politi begynner en flere måneder lang overvåking av de tre mennene som Saleh A. identifiserer. De befinner seg på flere forskjellige steder i Tyskland. Først i begynnelsen av juni mener politiet at de har nok bevis til å slå til.

Den skjulte krigen mot terror

Det er vanskelig å konkludere med nøyaktig hvor mange angrep som er blitt stanset. Det skyldes blant annet at planene varierer fra det svært konkrete – som planene for Düsseldorf – til vage antydninger.

Det britiske innenriksdepartementet opplyser i sin årlige rapport om strategien mot terror at de avverget seks angrep i 2015. Vi kjenner imidlertid bare til detaljene om ett av disse komplottene, fordi det har endt opp med to livstidsstraffer i domstolene.

I noen tilfeller har det også vært utført store politiaksjoner uten at det i etterkant er blitt avslørt konkrete terrorplaner. I november 2015 ble for eksempel en landskamp mellom Tyskland og Frankrike avlyst bare halvannen time før avspark.

Politiet hadde fått tips om at en gruppe terrorister planla et massivt bombeangrep. Kansler Angela Merkel skulle være til stede på stadion. En rekke aviser, deriblant The Guardian, meldte at en terrorgruppe planla å detonere tre bomber på stadion, på et busstopp og på en togstasjon.

Ingen ble imidlertid pågrepet, og politiet fant ingen eksplosiver.

Tysklands blodige terrorsommer

Selv om massakren i Düsseldorf ble avverget, opplevde Tyskland fire brutale terrorangrep på en drøy uke i sommer. To hadde forbindelse med IS: en asylsøker fra Syria sprengte seg selv i luften i Ansbach og skadet 15 personer, og en 17-årig asylsøker fra Afghanistan knivstakk fire mennesker i Würzburg.

Tyskerne har giret opp kampen mot terror kraftig de siste månedene. Den tyske riksadvokaten opplyser til Aftenposten at de straffeforfølger 190 siktede i 130 saker som knytter seg til Syria og Irak.

Dessuten har de tyske delstatene registrert 50 saker i år. Anklagene varierer fra å støtte en terrorgruppe til deltagelse i krigsforbrytelser.

Stadig flere arresteres i terrorrelaterte saker

Det er ikke bare i Tyskland at fengslene fylles opp av terrormistenkte. Antall personer som blir arrestert i terrorrelaterte saker øker sterkt i hele Europa, viser statistikk fra Europol. Personer arrestert mistenkt for jihadistisk motivert terrorisme, har steget jevnt og trutt hvert år siden 2011 (se graf).

De faktiske tallene kan også være høyere enn det fremgår av Europols rapport. En rapport fra det britiske innenriksdepartementet angir over dobbelt så mange terrorrelaterte arrestasjoner i Storbritannia i 2015 som det som fremgår at Europol-rapporten.

Utstrakt bruk av husarrest

Europol har ikke tall de kan offentliggjøre for 2016, men ingenting tyder på en reduksjon i antallet terrorrelaterte arrestasjoner. Den franske innenriksministeren Bernard Cazeneuve opplyste den 13. mai at de siden årsskiftet hadde arrestert 101 terrormistenkte personer.

Innenriksministeren synes da å ikke ha regnet med de minst 400 personene som i henhold til unntakstilstandens regelverk, som ble innført etter terrorangrepene i november ifjor, ble plassert i husarrest. Eller alle personene som ble rammet av over 3600 ransakinger uten rettslig ordre.

Etterforskningen fortsetter

Etter arrestasjonene av de fire mistenkte i Düsseldorf-saken har det ikke skjedd noen flere arrestasjoner i saken, opplyser den tyske påtalemyndigheten til Aftenposten.

De fire sitter fortsatt i varetekt og påtalemyndigheten vil ikke kommentere saken nå av hensyn til etterforskningen.

Alle er siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Saleh A., Hamza C. and Abd Arahman er også tiltalt for å være medlemmer av IS, mens Mahmoud B. er tiltalt for å støtte en terrororganisasjon.