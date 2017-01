Her skyter terroristen seg inn med Kalasjnikov-gevær på nattklubben i Istanbul

Bare en time og et kvarter etter årsskiftet åpnet den ukjente gjerningsmannen ild på nattklubben Reina, der rundt 700 personer var samlet for å feire. Klubben ligger like ved Bosporosstredet.

Drapsmannen ble filmet idet han avfyrte de første skuddene utenfor nattklubben. En politimann og en sivil kvinne ble skutt og drept ved inngangen, før gjerningsmannen gikk inn og åpnet ild mot gjestene som var samlet til nyttårsfeiring.

Han klarte å komme seg vekk og er fortsatt på frifot. Tyrkisk politi har nå startet en omfattende jakt på mannen.

Drepte flest utlendinger

To tredjedeler av de drepte er utlendinger, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu

Byrået gir ingen detaljer om hvilke nasjonaliteter det er snakk om. De skriver imidlertid at myndighetene fortsatt jobber med å identifisere fire av ofrene.

Saudiarabiske tjenestemenn bekrefter at det er saudiarabere blant de drepte, men ikke hvor mange. Mediene i landet setter tallet til fem.

Flere andre arabiske land melder om drepte borgere, det er snakk om tre jordanere, tre irakere, tre libanesere, to tunisiere, to indere, en israeler, en libyer, en kuwaiter og en belgier.

Rett før jul overlevde han et terrorangrep på fotballstadion i Istanbul. Nyttårsaften ble han drept i nattklubbmassakren.

Umit Bektas / Reuters / NTB scanpix

Ingen nordmenn

Myndighetene i Paris melder også om at en fransk-tunisisk kvinne er drept, men det er uklart om hun er blant dem som er omtalt av det tunisiske utenriksdepartementet.

Det er også flere utlendinger blant de 65 sårede. Norsk UD har ikke fått meldinger som tyder på at nordmenn er rammet av terrorangrepet.