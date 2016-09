Her spiller han Pokémon Go. Nå rammes han av Putins terrorlov.

Den russiske domstolen i Jekatarinburg var ikke tvil, og mente dette var «ekstremisme» og «fornærmelse av de troendes følelser».

– For en så blasfemisk video burde du bli sendt til en fengselscelle i minst fem år, sa en talsmann for etterforskningsmyndighetene i Sverdlovsk region, ifølge avisen Kommersant.

Putins ekstremisme-lov fra 2014 skulle forhindre fremvekst av radikalisme, terror og vestlig demokrati, samt styrke den russisk-ortodokse kirken.

De siste dagene har dette ført til tre svært spesielle dommer i russiske rettssaler.

YouTube

Blogger utfordret den ortodokse kirken

Den 21-år gamle videobloggeren Ruslan Sokolovski har i to år laget videoblogger i byen Jekatarinburg ved Uralfjellene.

Han er en av mange unge, populære russiske bloggere som har klart å bygge opp et stort publikum på internett. Unge russere har forlengst innsett at de statskontrollerte TV-kanalene sprer løgn og propaganda.

Da Ruslan hørte at politikerne vil innføre bøter på en halv million rubler og tre års fengsel for å spille Pokémon Go i kirker, valgte han å reagere.

YouTube

– Dette er fullstendig idioti

Ruslan spilte inn en video, hvor han går til en kirke og spiller Pokémon Go.

– Jeg nekter å tro på slikt idioti. Det er tull at man skal bli fornærmet av hva du gjør med din smarttelefon i en kirke, sier Sokolovski i videobloggen sin 12. august.

– Hvilken kødd kan finne på noe slikt, sier han i videobloggen, som har over 250.000 seere.

Pokémon Go-spillingen fant sted i Blodskirken, en ny kirke som er bygget på samme sted hvor tsar-familien ble henrettet av kommunistene.

Kirken er derfor et valfartsted for russere som ønsker et tsar-imperium tilbake.

Du kan se videoen på russisk her.

Noen dager senere ble han pågrepet, og fredag ble han dømt til to måneders fengsel.

YouTube

Putins lov mot ekstremisme

De siste to årene har president Vladimir Putin innført flere nye, strengere lover, som på ulike måter begrenser ytringsfriheten.

Loven om ekstremisme fra 2014 har så langt ført til at 369 personer er dømt til fengselsstraffer eller bøter.

Fengslingen av Ruslan Sokolovski skjedde først etter at flere statskontrollerte medier hadde store oppslag om videoen hans, hvor den ble forvrengt og fremstilt som en grov hån mot alle russisk-ortodokse troende.

– Jeg ønsker ikke å fornærme noen, svarte Sokolovski i en ny videoblogg.

Han peker på at han ikke gjorde noe annet enn å spille på mobilen, og at han ikke på noen måte forstyrret gudstjenesten, selv om «musikken er for kjedelig for min smak».

– TV-kanaler som Russia 24 har 50 millioner seere. Jeg har bare mine 250.000 følgere på YouTube, sa Sokolovski.

SERGEI KARPUKHIN

Straffet mødre som mistet barn i terrorangrep

Dommen mot Pokémon Go-spilleren er en av flere rystende dommer som vekker sterke reaksjoner i sosiale medier i Russland.

I forrige uke ble også seks mødre som mistet sine barn i terrorangrepet i Beslan pågrepet og dømt til samfunnsstraff og bøter.

Kvinnene demonstrerte under en offisiell markering av terrorangrepet i 2004, som endte med at 338 mennesker mistet livet, der av 155 barn.

De fleste ble drept da russiske sikkerhetsstyrker gjennomførte et totalt mislykket forsøkt på å befri skolebarna og foreldrene fra de tsjetsjenske terroristene.

Mødrene hadde på seg t-skjorter som kritiserte president Putin, og protesterte mot at ingen har gransket hva som skjedde da barna deres ble drept.

SERGEI KARPUKHIN

– Rystende inhumant

Etter en hardhendt arrestasjon ble mødrene satt i fengsel i 17 timer, før de ble dømt og bøtelagt.

For å unngå presse og oppmerksomhet, fant rettssaken sted om natten. En journalist fra Novaja Gazeta som var med, og forteller om hvordan mødrene og journalisten ble jaget.

– Rystende inhumant, kritiserer en av de største russiske nettavisene Gazeta.ru, som peker på det er svært mange ubesvarte spørsmål etter massakren.

– Mødrenes sorg og tap er så enormt, at det å prøve å intimidere dem med bøter og samfunnstraff er både stupid og galskap, skriver den russiske nettavisen.

I fengsel for å kritisere Stalins angrep på Polen

Russlands høyesterett besluttet i forrige uke å dømme en bilmekaniker fra Perm for ytringer han kom med på VKontakte – den russiske versjonen av Facebook, skriver Novaja Gazeta.

«Kommunistene og Tyskland angrep Polen i fellesskap, og startet den andre verdenskrigen», skrev 37-år gamle Vladimir Luzgin på sosiale medier i 2014.

Nå er han dømt til 200.000 rubler i straff, omlag 25.000 kroner.

«Dette er en offentlig benektelse av Nürnberg-rettssakene og innebærer å utgi falsk informasjon om aktivitetene til Sovjetunionen under andre verdenskrig», heter det i kjennelsen til russisk høyesterett.

Hitler og Stalin inngikk en hemmelig pakt i august 1939, hvor de to diktatorene delte Øst- og Sentral-Europa mellom seg. En uke etter at Molotov-Ribbentrop-pakten ble underskrevet i Moskva, angrep Sovjetunionen og Tyskland Polen, noe som utløste 2. verdenkrig.