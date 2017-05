Her tar båten med 34 mennesker om bord fyr

Videoen fra det portugisiske flyvåpenet viser at de som befant seg i båten måtte hoppe over bord etter at motoren tok fyr på mandag.

Ilden spredte seg raskt, og etterlot seg brennende båtdeler i vannet. Noen av personene som hadde reist med båten holdt seg fast i deler av båten som ikke tok fyr.

I en uttalelse fra det portugisiske flyvåpenet står det at det ikke er noen åpenbar grunn til at motoren tok fyr, utenfor den spanske kysten, skriver CBS News.

Et portugisisk fly og to spanske kystvaktskip bidro i redningsaksjonen av de 34 migrantene.

– Det var den mest komplekse redningsaksjonen jeg har sett, sier Tomos Garcia, som har 24 års erfaring fra den spanske kystvakten, til nyhetsbyrået AFP.

55.000 migranter så langt i 2017

To norske fartøy bidrar til EUs grensestyrke Frontex, som har i oppdrag å håndtere migranter i Middelhavet som reiser med håp om å nå Europa.

Siden våren 2015 har det norske skipet Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet. I midten av mai overtok det norske skipet Olympic Commander redningsoperasjonene til Siem Pilot.

FNs høykommissær for flyktninger opplyste tidligere denne måneden at 55.000 migranter har tatt seg til Europa over Middelhavet så langt i år.

FN frykter at 1344 personer har druknet på vei til Europa så langt i år.