Her venter det Trump en kongelig velkomst (og ketchup til biffen)

I Saudi-Arabia gjør vertene nå alt de kan for at besøket til Trump, som rundt 20.30 norsk tid fredag tok av med Air Force One, skal bli en dundrende suksess. Hans første utenlandsreise som USAs president, er en maratonturné med fem stopp i løpet av åtte dager. Mens andre amerikanske presidenter ofte har åpnet med en tur til nabolandene Canada og Mexico, satser Trump på Saudi-Arabia, Israel, Vatikanstaten, Belgia og Italia. De to siste stoppene handler om NATO og G7. Trump er hjemme i USA igjen neste lørdag.

Anstrengt under Obama

Besøkene i Saudi-Arabia og Israel er ment å bedre forholdet til to allierte land i Midtøsten der vennskapet har fremstått som noe anstrengt under Trumps forgjenger Barack Obama.

JONATHAN ERNST / Reuters / NTB Scanpix

Telte ned sekund for sekund

I Saudi-Arabia har vertene lagt opp til en rekke toppmøter og invitert statsledere fra over 50 land til å være til stede under Trump-besøket. En nettside for det arabisk-islamsk-amerikanske toppmøtet telte ned til Trumps ankomst sekund for sekund. Det blir middager og rojale banketter. Ifølge Associated Press vil Trump – om han vil – kunne spise favorittretten godt stekt biff med ketchup hvis ikke den lokale menyen skulle falle i smak.

Countryartist i by’n

Den amerikanske countryartisten Toby Keith skal lørdag samtidig ha konsert i Riyadh, men kun for mannlige tilhørere. Det er ikke kjent om han vil fremføre låter som «Whiskey Girl», «I Love This Bar» eller «Beer For My Horses» i landet der alkohol er forbudt.

Jonathan Ernst / AP / NTB Scanpix

– Må ikke skusles vekk

Saudiene var spesielt lite fornøyd med Obamas satsing på en atomavtale med deres erkefiende Iran. Nå håper de på bedre tider med Trump. I Arab News skriver sjefredaktør Faisal J. Abbas at Trump-besøket er en mulighet som ikke må skusles vekk.

«Vi har en ny amerikansk administrasjon som ser ut til å være ubøyelig innstilt på å tilbakestille alliansene i regionene til det som er korrekt», skriver han.

Faisal peker på USAs bombing av en syrisk flyplass som et stjerneeksempel på at ting går rette veien med Trump. Han beskriver Obamas to perioder som «katastrofale».

Militærbaser?

Under besøket skal en rekke økonomiske avtaler undertegnes samt en enighet om samarbeid mot radikalisering og terrorisme. Ifølge The Wall Street Journal ønsker saudiene også å få amerikanerne tilbake til militærbaser som ble forlatt i 2003.

Pablo Martinez Monsivais / AP/ NTB Scanpix

Privatmiddag med Netanyahu

Mandag reiser Trump videre til Jerusalem. Der skal han møte president Reuven Rivlin og tale ved holocaust-minnesmerket Yad Vashem. Han og kona Melania skal også ha privat middag med statsminister Benjamin Netanyahu og Israels førstedame. Israel er USAs næreste allierte i Midtøsten, men forholdet mellom Netanyahu og Obama var heller kjølig. Det blir derfor etter alt å dømme mer hjertelig nå.

Diplomatisk småknuffing

Men til tross for sterke israelske forhåpninger, har opptakten til besøket vært preget av diplomatisk småknuffing: