For å lage mest mulig problemer for Assad-regimet i Syria, så har USA og Saudi-Arabia bevisst lagt opp til at krigere fra Den islamske staten (IS) som nå befinner seg i Mosul skal bli drevet over til Syria. Det hevder den syriske hæren.

– På initiativ fra Washington og Riyadh har man laget en plan for å skape sikre ruter for militante (IS-medlemmer) som kan føre til nye realiteter på krigsskueplass i det østlige Syria, heter det i uttalelsen fra den syriske hærens hovedkvarter, ifølge Reuters.

– De bør ødelegges på flekken

Onsdag fulgte syrernes allierte i den russiske generalstaben opp med å si at også de var bekymret over at terrorister som nå befinner seg i Mosul vil få anledning til å flykte til Syria. Russerne mener de som forsøker å komme seg fra Mosul til Syria bør skytes på flekken, melder Reuters.

– Det er avgjørende at man ikke jager terroristene fra et land til et annet, men at man ødelegger dem på stedet, sier Valerij Gerasimon, sjef for den russiske hærens generalstab.

Som man ser av kartet nedenfor så ligger Tal Afar rett vest for Mosul, på veien mot Syria.

Sjiamilits sier de vil ordne opp

Kanskje ikke helt tilfeldig kan det nå se ut som om en gruppering som sympatiserer med det syriske regimet vil stenge av en mulig fluktrute fra Mosul til Syria.

En talsmann for den Den folkelige mobiliseringsfronten i Irak (PMF), sa nemlig tirsdag til Reuters at de vil støtte krigføringen ved Mosul ved å delta i krigføringen i byen Tal Afar.

Tal Afar ligger vest for Mosul og ved å erobre byen kan den såkalte folkemilitsen, som domineres av sjiamuslimske militser, i praksis stenge av den viktigste fluktruten fra Mosul mot Syria.

De sjiamuslimske militsene som er under sterk innflytelse fra Iran kan dermed få gitt en håndsrekning til det iranskstøttede regimet til president Bashar al-Assad i Syria.

Iraks statsmininister Haider al-Abadi sa tirsdag at det var koalisjonen og deres bombefly som har ansvaret for å stenge fluktruten mot Syria.

Et mulig problem som kan oppstå dersom de sjiamuslimske militsene tar Tal Afar, er at man dermed også kan komme til å avskjære en mulig fluktrute for sivile som vil komme seg bort fra krigshandlinger i Mosul.

AZAD LASHKARI/Reuters/NTB Scanpix

Iran og Saudi-Arabia er de store fiendene i regionen

Påstanden om at Riyadh har hatt en finger med i et spill for å gi IS-terrorister fritt leide inn til Syria må ses i sammenheng med at Syria ser Irans regionale hovedmotstander Saudi-Arabia som en av sine argeste fiender.

En talsmann for Pentagon, det amerikanske forsvarets hovedkvarter, sa tirsdag at påstandene fra den syriske hæren var «latterlige», melder Reuters.

Mange frykter at en ny sekterisk krig skal blusse opp i Mosul dersom de sjiamuslimske militsene deltar i erobringen av den sunni-dominerte byen Mosul. Derfor sa også den irakske statsministeren Haider al-Abadi mandag at bare den irakske hæren og politistyrkene skulle ta seg inn i Mosul under kampene mot IS.

Reuters/NTB Scanpix

Erdogan: vi vil hindre sekteriske endringer

En av de sunnimuslimske militsene som har planer om å delta i erobringen av Mosul har blitt trent av tyrkiske instruktører som er på plass i Irak. Tyrkias innblanding i krigen har møtt skarp kritikk fra Bagdad.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa onsdag at noe av grunnen til at noen ville holde tyrkerne utenfor slaget om Mosul var at tyrkerne «ville forhindre en endring i den sekterisk balansen i området».

– Vi er ikke i Irak fordi vi er krigshissere, sa Erdogan til lokale administratorer ifølge AP. – Et scenario i Mosul er å hisse til sekteriske sammenstøt og vi vil være der for å sørge for stabilitet.