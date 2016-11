Hillary Clinton erkjenner valgnederlaget - ringte Trump

Litt over klokken 0230 natt til onsdag New York-tid, ringte Clinton til Donald Trump for å gratulere han med valgseieren som gjørt han til USAs 45. president.

Noen minutter senere gikk Trump på scenen for å holde sin seierstale. Han ble møtt av tilhengere som ropte «USA! USA! USA!».

– Jeg har akkurat mottatt en telefon fra Hillary Clinton der hun gratulerte oss med seieren og jeg gratulerte henne med en god valgkamp. Hun jobbet hardt, sa Trump på scenen.

Før han la til:

– Jeg forsikrer at jeg vil bli en president for alle amerikanere.

Clinton vil vente med å snakke

LUCY NICHOLSON / X90050

Beskjeden om at Clinton erkjente nederlaget kom kort tid etter hennes valgkampsjef John Podesta hadde stått på scenen i Demokratenes valgvake i New York med et klart budskap:

Opptellingen er ennå ikke over og Hillary Clinton vil ikke gå på scenen i natt.

Han sa at de ikke kommer til å kommentere de foreløpige valgresultatene i natt og sendte folk hjem fra valgvaken.

– Vi kan vente litt lenger, kan vi ikke? De teller fortsatt stemmer, og hver stemme bør telle, sa Podesta.

– Alle bør dra hjem. Vi vil ha mer å si i morgen. Vi er så stolte av dere. Og vi er så stolte av henne, sa Podesta.

Få siste nytt fra valgnatten i vår direkteblogg.

Motiverte det "stille flertallet"

Men over var det. Etter en nervepirrende natt vant Donald Trump en overraskende seier i presidentvalget i USA.

Amerikanske medier ventet lenge med å kåre noen vinner, men klokken 08.33 kåret det svært anerkjente nyhetsbyrået Associated Press (AP) Trump som vinneren.

Her er noen av hovedgrunnene til at Trump kunne vinne så overraskende:

Han motiverte det «stille flertallet» i hvite, rurale USA, og tok uavhengige velgere.

Hillary Clinton underpresterte kraftig blant sine velgere.

Meningsmålere og analytikere bommet totalt.