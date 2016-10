Hillary Clinton har hatt en skikkelig dårlig uke. Her er de fire viktigste årsakene til elendigheten.

Det har vært en skikkelig dårlig uke for Hillary Clinton. FBI-sjef James Comeys vage og informasjonsfattige brev til Kongressen var utvilsomt den viktigste årsaken. Men det var ikke den eneste.

Uken begynte så bra. Clinton hadde fortsatt medvind etter å ha vunnet de tre debattene mot Donald Trump. Valgmålingen til Nate Silver på FiveThirtyEight.com ga henne 86,3 prosents sjanse til å vinne valget. Alt så lyst ut.

Men så begynte ting å gå galt. Fredag kveld var prognosen sunket til 81,5 prosents sjanse. I løpet av uken hadde også bettingmarkedene – der folk setter ekte penger på valgutfallet – vist en redusert tro på en Clinton-seier med en nedgang på 7,5 prosentpoeng.

Hun er fortsatt storfavoritt til å vinne, men utviklingen viser at en valgseier slett ikke er sikker.

Mye gikk galt på kort tid. Her er Hillary Clintons fire største hodepiner denne uken.

Les denne kommentaren: Trump kan ha fått den åpningen han trenger | Frank Rossavik

1. Obamacare viser tegn til å vakle

LUCY NICHOLSON / Reuters

Mandag ble det kjent at forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring gjennom markedsplassene opprettet som en del av The Affordable Care Act – kjent som Obamacare – vil øke med så mye som 22 prosent i 2017.

Årsaken er at færre enn ventet har tegnet forsikring via denne markedsplassen og at de som har tegnet forsikring har vært sykere enn forventet. Dermed går premiene opp.

Mesteparten av prisøkningen vil bli dekket av statlige subsidier – en annen, viktig del av Obamacare – men nyheten skapte likevel et bilde av at president Obamas helsereform ikke fungerer som den skal.

Hillary Clinton, som har basert sin egen helsepolitikk på å videreutvikle Obamacare, er på ingen måte tjent med en så dårlig nyhet så kort tid før valget. Valgkampen hennes er på mange måter en folkelig evaluering av Obamas tid i Det hvite hus. Alt som sverter ham, sverter også henne.

2. Bill Clinton, Inc.

MIKE BLAKE / Reuters

I flere uker har nettstedet Wikileaks publisert eposter til og fra John Podesta, Hillary Clintons valgkampdirektør. Epostene er trolig stjålet av eller på vegne av russiske myndigheter, ifølge amerikanske etterretningstjenester.

På høyresiden har disse epostene skapt stor furore, men de fleste funnene har vært for små til å skape betydelige bølger i valgkampen.

Onsdag, derimot, fikk en epost fra 2011 mye oppmerksomhet som satte Hillary Clinton og hennes familie i et dårlig lys.

Eposten, et notat på hele 13 sider, er skrevet av Doug Band, en trofast støttespiller for tidligere president Bill Clinton, som jo er Hillary Clintons ektemann.

I eposten forteller Band om hvordan han både overtaler store selskaper til å bidra med donasjoner til Clinton-familiens veldedige stiftelse samtidig som han får de samme selskapene til å gi private donasjoner til Bill Clinton.

Ekspresidentens private inntektsoperasjoner omtales i notatet som «Bill Clinton, Inc.», der «Inc.» tilsvarer et norsk «AS».

Flere republikanere tolket notatet som et bevis på at Clinton-stiftelsen er korrupt og at ekteparet Clinton tok seg godt betalt for å gjøre seg selv tilgjengelige for rike donorer.

En dårlig uke til tross: Les mer om hvordan Clintons superstjerner skal sikre valgskred 8. november

3. FBIs merkelige fredagsoverraskelse

JOSHUA ROBERTS / Reuters

I løpet av valgkampen har Hillary Clinton måttet forholde seg til historier om seksuelle utskeielser fra både ektemannen Bill og motstanderen Donald Trump. Før helgen måtte hun legge til sexskandalene fra nok en mannlig politiker.

Fredag, like etter lunsjtider på den amerikanske østkysten, ble det kjent at FBI-sjef James Comey hadde sendt et brev til et antall ledere i Kongressen der han sier at FBI undersøker nye eposter i forbindelse med saken rundt Hillary Clintons epostserver.

Senere ble det kjent at epostene stammet fra FBIs etterforskning av Anthony Weiner, en tidligere kongressrepresentant som er mistenkt for å ha sendt sexmeldinger til en 15 år gammel jente.

Weiners nylig fraseparerte kone, Huma Abedin, er en av Hillary Clintons nærmeste støttespillere og er kjent som Clintons «eksterne harddisk». I forbindelse med etterforskningen av Weiner skal FBI ha funnet eposter på parets felles laptop som kan settes i forbindelse med etterforskningen av Clintons bruk av en privat epostserver.

Les mer om FBI-sjefens brev – og Clintons reaksjon – her:

FBI undersøker nye eposter i Clinton-etterforskningen

Spørsmålet er om noen av disse epostene inneholder fortrolig informasjon som er kommet på avveie.

En rasende Hillary Clinton gikk fredag kveld ut og krevde at FBI la frem all tilgjengelig informasjon om saken, men skaden var allerede skjedd.

På Donald Trumps valgmøte i Ohio like etterpå feiret tilhengerne hans som om han hadde vunnet presidentvalget.

Men Clintons aggressive imøtegåelse av FBI-direktørens brev kan ha bidratt til å gi inntrykk av at dette er en sak som vil få mindre innvirkning på valgkampen enn man først skulle tro.

Joe Bidens «nei»

FAITH NINIVAGGI / Reuters

Så stor var Clintons selvsikkerhet denne uken – til tross for at de dårlige nyhetene var begynt å stable seg opp som Tetris-brikker – at staben hennes på torsdag lot det skinne gjennom at hun allerede hadde bestemt seg for hvem hun ville ha som utenriksminister etter å ha vunnet valget.

Øverst på listen hennes sto ingen ringere enn Joe Biden (73), som i dag er Barack Obamas visepresident.

Valget var logisk: Biden ledet utenrikskomiteen i Senatet før han ble utpekt som visepresidentkandidat i 2008, og han samarbeidet tett med Clinton mens hun var utenriksminister.

Det ville også vært en enkel sak å få ham godkjent i Senatet. I tillegg ville han fungert som en forsiktig yin til Clintons haukete yang – ved flere tilfeller i tiden 2009–2012 var hun langt mer aggressiv i utenrikspolitikken enn ham.

Men fredag kveld ble det kjent at Joe Biden slett ikke ønsker å bli Hillary Clintons utenriksminister.

– Jeg har ingen planer om å forbli involvert. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe henne hvis hun blir valgt, men jeg kommer ikke til å bli igjen i administrasjonen, sa Biden til CNN.

For Clinton-kampanjen var det et siste slag i ansiktet etter en svært dårlig uke.