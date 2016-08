Hillary Clinton koblet Trump til hvite rasister. Nå takker de henne for hjelpen.

Donald Trumps fordomsfulle ytringer om kvinner, mexicanere og muslimer har gjort ham til en heltefigur blant den såkalte alt-right-bevegelsen – en forkortelse for «alternative right», altså «alternativt høyre».

Bevegelsen er en løst sammenknyttet gruppe hvite amerikanere som ser med avsky på hvordan USA de siste tiårene har utviklet seg til å bli mer kjønnslikestilt og multikulturelt.

Blant annet freser gruppen over det de omtaler som «kulturmarxisme», et uttrykk Anders Behring Breivik benyttet seg av (i ulike former) hele 450 ganger i det såkalte manifestet han publiserte like før terrorhandlingene 22. juli 2011.

Trumps tilknytning til bevegelsen ble forsterket da han tidligere i august ansatte Steve Bannon som sin nye valgkampsjef. Bannon var tidligere sjef for nettstedet breitbart.com, et av de fremste talerørene for alt-right-bevegelsen.

Clinton langet ut mot Trumps tilhengere

Nylig brukte Hillary Clinton en hel tale på å koble Trump opp mot alt-right-bevegelsen og andre ekstremistgrupper.

– Sammenslåingen av Breitbart og Trump-kampanjen representerer et gjennombrudd for alt-right-bevegelsen. Et element på ytterste fløy har så godt som overtatt Det republikanske partiet, sa Clinton.

Hun la til:

– Ingen bør ha noen illusjoner om hva som skjer her. Navnene er kanskje endret – rasister kaller nå seg selv «radikale». Hvite høyreekstremister kaller nå seg selv «hvite nasjonalister». Den paranoide ytterfløyen kaller nå seg selv «alt-right». Men hatet brenner akkurat like sterkt som før.

Samtidig la hun ut en video på Twitter der hun koblet Trump opp mot Ku Klux Klan og andre hatgrupper:

Talen fikk mye oppmerksomhet fordi Clinton gikk mye lenger enn tidligere i å knytte Trump til rasistbevegelsene som støtter ham.

Donald Trump slo raskt tilbake mot Clinton-talen. Hun burde skamme seg, sa den republikanske presidentkandidaten.

Fra venstresiden fikk hun også kritikk. Noen mente at hun burde gått helt ut og kalt Trump selv for en rasist. Andre bemerket at hun nå på mange måter ga Trump-skeptikere blant republikanerne – folk som Paul Ryan, lederen i Representantenes hus – en mulighet til å vaske sine hender rene for kontroversene deres presidentkandidat har stelt i stand.

Hvite nasjonalister takket for oppmerksomheten

Men fra alt-right-bevegelsen var tonen en annen.

Richard Spencer, lederen for den hvite nasjonalistgruppen National Policy Institute og mannen som av mange oppfattes som alt-right-bevegelsens grunnlegger, var storfornøyd med Clintons tale.

– Alt-right er et kjennetegn på en motstandsbevegelse som er kommet for å bli. Hillary sørget akkurat for det. Det vil komme flere og flere folk, med ulike perspektiver, som vil ta det til seg. Alt-right er den virkelige opposisjonen. Vi har lyktes i det, jeg trodde aldri vi ville klare det så raskt, sier Spencer til The Washington Post.

Mener at rasene ikke er likestilte

Jared Taylor, redaktøren for alt-right-nettstedet American Renaissance – og en selverklært «raserealist» som har uttalt at «rasene er ikke likestilte» – var også glad for oppmerksomheten:

– Vi hadde ikke regnet med at Hillary skulle være så sjenerøs at hun delte rampelyset med oss, sa han til ABC News.

Taylor var også kritisk til mye av innholdet i Clintons tale, som han omtalte overfor The Guardian som «et typisk, venstrevridd kampanjestunt».

– Vi blir bedt om å feire mangfold. Å be hvite om å feire mangfold er å be dem om å feire at de blir stadig færre og stadig mindre innflytelsesrike. Ingen vettug person vil ønske å feire sin egen marsj mot ubetydelighet, sier han til den britiske avisen.

Han la til at han tror det finnes flere millioner mennesker i USA som støtter alt-right-bevegelsen, men at de færreste av dem tør å si det offentlig.