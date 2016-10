FBIs etterforskere må gjennomgå 650.000 eposter som finnes på en bærbar PC som tilhører den tidligere kongressrepresentanten Anthony Weiner for å finne ut om de har relevans for deres etterforskning av presidentkandidat Hillary Clinton, melder The Wall Street Journal.

Weiner etterforskes for mulig utuktig kommunikasjon over Internett med en 15 år gammel jente. Forbindelsen til Hillary Clinton er hans nå fraseparerte kone Huma Abedin, en av Clintons mest betrodde medarbeidere.

En sak som har skadet Clinton fikk nytt liv

Clinton har vært under etterforskning av FBI fordi hun brukte en privat server til å håndtere tusenvis av eposter mens hun var utenriksminister, noen av dem hemmeligstemplede.

FBI-direktøren James Comey sa i juli at etterforskningen hadde vist at det ikke var grunnlag for å reise tiltale mot Clinton, men fredag i forrige uke detonerte han en politisk bombe da han offentliggjorde at FBI ville se på nye bevis i saken.

De mulige nye bevisene skal altså være 650.000 eposter som finnes på en PC som skal ha blitt brukt av både Weiner og Abedin.

FBI har ennå ikke fått en rettslig kjennelse som tillater dem å gjennomgå berget av eposter nærmere. Å finne ut hvilke eposter som kan være relevante for saken, hvis det i det hele tatt er noen, kan ta uker, melder amerikanske medier.

John Minchillo/AP/ NTB Scanpix

Det tok uker før FBI-direktøren ble informert

FBI-agentene som etterforsker Hillary Clintons e-postbruk ventet i ukevis før de informerte FBI-direktør James Comey om at de satt på informasjon som gjorde ytterligere etterforskning nødvendig, melder The Washington Post.

FBI-direktøren lot det bare gå én dag fra han ble informert om at det forelå ny informasjon i Hillary Clintons e-postsak til han fredag informerte Kongressen om at det kunne bli nødvendig med ny etterforskning i saken som har vært en stor belastning for demokratenes presidentkandidat.

Timingen av offentliggjøringen er blitt kraftig kritisert fra demokratisk hold, fordi de frykter det vil kunne påvirke utfallet av presidentvalget om en drøy uke.

Fakta: Fakta om Hillary Clintons eposter * Våren 2015 ble det kjent at Hillary Clinton brukte en privat epostkonto til jobbrelatert korrespondanse mens hun var utenriksminister. * Det kan ha vært et brudd på amerikansk arkivlov, som fastslår at all tjenestekorrespondanse skal bevares for ettertiden. * Clinton hadde ingen offisiell epostkonto mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013. * Saken kom frem da en komité i Representantenes hus ba om innsyn i Clintons epostkorrespondanse om angrepet på den amerikanske ambassaden i Benghazi i Libya i 2012. * 30.000 eposter ble overlevert til utenriksdepartementet. Clinton beklaget bruken av en privat epostserver, men påpekte at Colin Powell hadde samme praksis i sin utenriksministertid. * I mai rettet utenriksdepartementet kraftig kritikk mot Clinton i en intern granskingsrapport, som fastslo at hun ikke sørget for å få epostpraksisen juridisk godkjent. * 5. juli avsluttet FBI sin gransking. FBI anbefalte at det ikke ble tatt ut tiltale, men fastslo at Clinton var ytterst uforsiktig. De fant 110 eposter som inneholdt hemmeligstemplet informasjon. * Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling. * FBI har nå kommet over ytterligere 14.900 eposter som skal granskes og offentliggjøres før valget i november. * 2. september offentliggjorde FBI totalt 58 sider av etterforskningspapirene, hvorav 14 sider var fullstendig sladdet. * 28. oktober orienterte FBI Kongressen om at det er funnet flere eposter som kan være relevante for saken, og at disse nå skal gjennomgås. (©NTB)

Fikk vite om epostene i begynnelsen av oktober

Nettopp fordi det antas at en dårlig nyhet får større virkning jo nærmere man kommer valget den 8. november, så kunne det vært bedre for Hillary Clinton dersom den nye utviklingen i e-postsaken hadde blitt kjent noe tidligere.

Men selv om teamet som har etterforsket saken om Clintons e-postbruk fikk vite at det hadde dukket opp informasjon som kunne være relevant for deres sak allerede i begynnelsen av oktober, så skal de ha ventet med å informere FBI-direktøren til torsdag 27. oktober.

Carlo Allegri / Reuters / NTB scanpix

Trump forsøker å utnytte siste vending i Clintons e-postsak

Donald Trump hevdet under en serie valgmøter lørdag at Hillary Clinton representerer et korrupt politisk system og at hun derfor ikke egner seg til å være USAs president, melder Reuters.

Den republikanske presidentkandidaten betegnet Clinton som «skyldig», etter at FBI-sjefen James Comey fredag opplyste at det føderale politiet ville undersøke et stort antall eposter som kan ha betydning for etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat server mens hun var utenriksminister.

FBI konkluderte i juli med at selv om Clinton hadde opptrådt svært skjødesløst, så var det ikke grunnlag for å reise noen straffesak mot henne.

Nye beregninger gir litt bedre odds for Trump

En ny prognose basert på ferske meningsmålinger gir Donald Trump 21,4 prosents sjanse til å vinne presidentvalget i USA.

Den nye beregningen er lagt ut på statistikkguruen Nate Silvers nettsted FiveThirtyEight søndag. Hillary Clintons sjanse til å vinne beregnes til 78,5 prosent.

Trumps vinnersjanser har gradvis blitt beregnet til å bedre seg siden han var nede på en bunnotering på 11,9 prosents vinnersjanser den 17. oktober.

Hillary Clinton får en oppslutning på 49,4 prosent på et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger, mens Trump får 44,2 prosent.

Sprikende meningsmålinger

På flere ferske meningsmålinger får imidlertid Clinton kun en ledelse på et par prosentpoeng. The New York Times’ Upshot sannsynlighetsberegning gir imidlertid Hillary Clinton en vinnersjanse på hele 91 prosent, mot Trumps 9.

Nate Silvers beregninger har vist seg å treffe svært godt under tidligere valg. Han baserer sin modell på meningsmålingene som legges frem. Disse vektes og justeres i forhold til tidligere erfaring, før valget datasimuleres tusenvis av ganger.

En enkeltmåling som ble offentliggjort søndag av ABC og Washington Post, viser svært tett løp mellom de to kandidatene. I denne målingen får Clinton 46 prosents oppslutning og Trump 45 prosent. Andre målinger viser imidlertid et større forsprang for Clinton.