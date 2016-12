Historien om den mistenkte Anis Amri opprører tyskere: – Rystende hvordan sikkerhetstjenestene har arbeidet

Den terrormistenkte Anis Amri (24) var godt kjent for tyske sikkerhetsmyndigheter og satt senest i sommer i varetekt. Nå kommer kritikken mot overvåkingspolitiet.

Klappjakten på Amri pågår over hele Europa. Han er etterlyst for lastebilangrepet i Berlin mandag der 12 ble drept og 48 ble skadet. Tysk politi beskriver ham som bevæpnet og farlig.

Forferdet partitopp

Tysk presse har gravd frem en rekke opplysninger om Amris nære fortid som opprører mange. Nestleder Armin Laschet i regjeringspartiet CDU er blant dem som er forferdet.

– De opplysninger vi har fått om hvordan sikkerhetstjenestene har arbeidet, er rystende, sa Laschet på tysk radio.

Han er svært misfornøyd med at en person som klassifiseres som farlig, kunne forsvinne under radaren.

Reagerer på ansvarsfraskrivelse

Laschet er leder for forbundskansler Angela Merkels parti i delstaten Nordrhein-Westfalen. Her var Amri registrert på et asylmottak fra februar, men han skal ha tilbrakt det meste av tiden i Berlin.

– Og da sier man at «siden han er reist til Berlin, er han ikke vårt ansvar lenger, men Berlins ansvar», sa Laschet og fremholdt at det er behov for bedre samordning mellom delstatene for å ha kontroll på farlige personer.

Kastet bort tid på feil mistenkt?

Amri kom i søkelyset fordi politiet fant oppholdsbeviset hans under førersetet i vogntoget fra angrepet. Det er ikke kjent hvor raskt dette ble oppdaget.

Det første døgnet satt en senere løslatt pakistaner pågrepet for ugjerningen, og det spekuleres rundt om politiet kastet bort tid på feil mann.

Tvitret om tunisier mandag

Det har også ført til hevede øyenbryn at en grunnlegger av den islamkritiske organisasjonen Pegida allerede mandag kveld hevdet å ha kilder i Berlin-politiet om at gjerningsmannen var en tunisisk muslim.

Politiet i Berlin mener det er utelukket at dette kan ha stammet fra dem og at dette bare var bisart heldig gjettverk.

Ble radikalisert i italiensk fengsel?

Amri reiste fra Tunisia til Italia i 2012. Han var da på rømmen etter anklager om væpnet ran. I Italia sonet han for ildspåsettelse. Sommeren 2015 kom han til Freiburg Tyskland. Ved årsskiftet søkte han asyl i landet, og han var registrert ved et flyktningmottak i Kleve i Nordrhein-Westfalen.

Det er ikke kjent når han ble radikalisert. Hans bror, Abdelkader Amri, sier til AP at dette skjedde i italiensk fengsel.

Mistenkt for IS-bånd i februar

Han ble av tyske myndigheter vurdert som en sikkerhetsrisiko fordi det ble oppdaget at han benyttet seg av flere identiteter.

Der Spiegel refererer en spaningsrapport fra 5. februar der det heter at det «mistenkes bånd til IS» og anbefales «intensiv kontroll av personen».

Likte ekstremister på Facebook

Site Intelligence Group som følger ekstreme grupper og enkeltpersoner på nett, opplyser at Amri har hatt en Facebook-konto, men at denne nå er stengt.

Der fulgte han blant annet den tunisiske Ansar al-Sharia, en terroristgruppe som antas å ha sendt rekrutter til IS i Syria og Irak.

Overvåket etter våpenmistanker

I mars hadde politiet i Berlin indisier på at Amri planla et ran for å skaffe penger til kjøp av automatvåpen og rekruttere flere til et angrep.

Overvåkingen førte imidlertid ikke til annet enn en mistanke om at han muligens var involvert i narkotikahandel i Görlitzer-parken i Berlin, og spaningen ble avsluttet.

Satt i varetekt, ble løslatt

Så sent som i slutten av juli satt Amri i varetekt i Ravensburg helt sør i Tyskland. Ifølge Die Zeit ble det da tatt DNA-prøve av Amri, slik at man kjente hans identitet og at han skulle sendes til Tunisia. Han ble imidlertid løslatt.

Amri var ikke sendt ut på grunn av en krangel med tunisiske myndigheter om papirer og om hvorvidt han var tunisisk. Først onsdag denne uken – to dager etter angrepet – mottok tyske myndigheter et midlertidig pass fra Tunisia.

Over 500 på liste over mistenkt farlige

Også i høst skal politiet ha hatt overvåking av Amri, men det skal ha blitt avsluttet i september. Listen med antatt farlige ekstremister i Tyskland er på over 500 navn, og man vil trolig trenge et apparat på over 10.000 personer for å drive døgnkontinuerlig overvåking av så mange.

Politiet arresterte fem IS-mistenkte

8. november ble en mistenkt terrorcelle avdekket og fem personer pågrepet. Den 32 år gamle irakeren Ahmad Abdulaziz Abdullah A., kjent som «Abu Walaa», blir regnet som lederen.

Amri skal ha hatt kontakt med minst to av de pågrepne i nettverket: Tyrkiske Hasan C. (50) og tysk-serbiske Boban S. (36). Amri skal blant annet ha bodd hos tysk-serberen.

Falt under radaren?

Ifølge det tyske riksadvokatembetet – Die Bundesanwaltschaft – skal Hasan C. og Boban S. hatt som oppgave å undervise IS-rekrutter i arabisk og radikal islam. Målet var å verve rekrutter som ville krige for terroristorganisasjonen IS i Syria.

Etter at den antatte IS-cellen ble avslørt, falt Amri angivelig under radaren for sikkerhetsmyndighetene inntil ID-papirene hans ble funnet i Berlin-vogntoget.

Torsdag meldte tysk presse at også fingeravtrykkene hans var funnet på vogntogets dør, men politiet bekreftet ikke dette.