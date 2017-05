Historiker mener bare to andre presidenter har vært like ille ute som Trump

Justisdepartementets beslutning om å oppnevne tidligere FBI-direktøren Robert Mueller som spesialetterforsker i Russland-saken, ble tatt godt imot i Washington. Samtidig økte det presset mot Trump.

– Watergate, Iran-Contras og dagens situasjon, er de tre gangene i samtidshistorien hvor det i Washington er forventninger om at en skandale kan bety slutten for en president, sier historieprofessor Douglas Rossinow ved Universitetet i Oslo.

Den amerikanske historikeren Jeremi Suri sier at Russland-etterforskningen er mer abstrakt og derfor mer komplisert enn Watergate-etterforskningen av Richard Nixon.

– Likevel er dette enda mer alvorlig. Det er et spørsmål om presidenten, og dem rundt ham, er skyldig i høyforræderi. Nixon var mistenkt for maktmisbruk på hjemmebane, sier professoren ved University of Texas til Aftenposten.

Fra 1986 til 1988 rullet den såkalte Iran-Contra-skandalen. Ronald Reagans administrasjon solgte våpen til Iran, et land underlagt strenge sanksjoner. Inntektene ble kanalisert videre til Contras-opprørerne i Nicaragua. Begge deler var ulovlig, men størst oppsikt vakte våpensalget til Iran.

Men Reagan ble aldri stilt for riksrett.

– Demokratene mente presidenten fortsatt hadde godvilje hos folk. De tenkte nok at risikoen veide tyngre enn fordelene med riksrett, sier Rossinow.

Et flertall i Representantenes hus må stemme ja til å ta ut riksrettstiltale. To tredjedeler av Senatet må så stemme for en eventuell domfellelse.

John Duricka, AP / NTB scanpix

Etterforskninger avdekker andre ting

Under Bill Clinton etterforsket Kenneth Starr den såkalte Whitewater-saken, en feilslått eiendomshandel. Det ble ingen tiltaler i den saken, men etterforskerne avslørte presidentens forhold til Monica Lewinsky.

Det førte til at Clinton ble stilt for riksrett fordi han hadde løyet om forholdet under ed. Få trodde Clinton faktisk ville bli avsatt, og han ble frikjent i Senatet. Men det viser at spesialetterforskninger kan gå i uventede retninger.

– Etter hvert som etterforskerne skreller løken, finner de stadig flere lag, sier Suri.

AP / NTB scanpix

Skaper beviser mot seg selv

Spesialetterforsker Mueller har fått mandat til å undersøke det amerikansk etterretning mener var russisk innblanding i valget i fjor. Rossinow påpeker at det er langt fra like bredt som i tidligere etterforskninger.

– Trump mister ikke nå bare kontroll over bevisene i saken, men han skaper stadig flere gjennom det han sier. Når han presses, sier han inkriminerende ting, sier Jeremi Suri.

Hittil er det ikke lagt frem noen bevis for at Trump-leiren samarbeidet med Russland under valgkampen, men etterforskningen fortsetter. Om ikke den viser det, kan Trump fortsatt få problemer for å ha hindret rettens gang.

AP / NTB scanpix

Et ordtak i amerikansk politikk er at det ikke er skandalen som blir en politikers endelikt, men derimot forsøkene på å dekke dem til.

– Bevisene er klare for at Nixon forsøkte å hindre rettens gang. Vi vet ikke om Donald Trump har gjort det samme. Men han oppfører seg på en måte som gjør at vi mistenker at han gjør noe galt, at han forsøker å dekke til noe, sier presidenthistoriker Timothy Naftali til CNN.

Watergate var ikke én stor avsløring, men en gradvis avdekking som til slutt endte med at skandalen ble så stor at Kongressen ville stille Nixon for riksrett.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Sammenlignes ofte med Nixon

Kritikerne mener Trumps samtaler med og sparkingen av FBI-sjef James Comey var et forsøk på å hindre etterforskningen. Trump skal blant annet ha bedt ham om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, og han ba FBI-sjefen om hans lojalitet.

Avsettelsen av Comey er blitt sammenlignet med «lørdagskveldmassakren» under Nixon». Les mer om det i denne saken.

Naftali, som er tidligere direktøren på Nixon-biblioteket i California, mener det er likhetstrekk mellom Trump og Nixon. Særlig i måten de svarer på kritikk.

– Begge blir rasende. Begge ser ut til å mene at de er ofre på en eller annen måte. Det er merkelig at du kan være den mektigste personen i verden, og likevel føle deg som et offer, sier han.

AP / NTB scanpix

Må holde på partifellene

Verden går raskere i dag, men i Washington har ikke de politiske krisene endret seg mye de siste tiårene. De har fortsatt lett for å koke over, og de er vanskelig å få tilbake under kontroll, skriver The Washington Post.

Republikanerne kontrollerer Representantenes hus, og Trump har foreløpig solid støtte blant dem. Et flertall der må stemme for om det skal bli riksrettssak.

– Jeg tror republikanerne i Kongressen er glade for etterforskningen på kort sikt. Nå kan de si at de venter på Mueller, sier Jeremi Suri.

– Det er hans eget parti som er farlig for ham. Det er et voksende kor med ledende republikanere som vil distansere seg fra Trump, sier Douglas Brinkley, som er historieprofessor ved Rice University i Texas til The Washington Post.

Reuters / NTB scanpix

Kan lamme Trump

Suri tror etterforskningen vil gjøre at Trump får gjennom mindre av sin politikk på andre områder.

– Det blir vanskelig for Trump å få støtte i politiske saker mens etterforskningen pågår, tror Suri.

Spesialetterforskninger tar gjerne svært lang tid og er dyre i drift. Iran-Contra-etterforskningen varte fra 1986 til 1993. Starr etterforsket Clinton i over fire år.

Under slike skandaler taper ofte presidentenes partiet stort i neste valg. Det skjedde under Watergate og Iran-Contra, sier Rossinow.

I 2018 er hele Representantenes hus på valg og en tredjedel av medlemmene i Senatet. Året etter starter presidentvalgkampen for alvor for å finne ut hvem som skal utfordre Trump i 2020.

Har du mistet oversikten over hva det egentlig er som etterforskes etter valget? I denne saken får du oversikt over det du trenger å vite om Trump og den russiske innblandingen i valget.

Aftenposten har norsk enerett på utdragene fra The Washington Post.