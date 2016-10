Hitlers barndomshjem kan få stå likevel

Østerrikes regjering har i flere år vurdert hva den skal gjøre med det tomme huset. Den ønsker å hindre at det blir et pilegrimssted for høyreekstremister.

Mandag kunngjorde Sobotka at bygningen i byen Braunau skulle rives, i tråd med anbefalinger lagt frem av en gruppe akademikere, historikere og lederen for den jødiske samfunnet i Wien.

Sobotka måtte imidlertid gå tilbake på uttalelsen da ekspertene rykket ut og sa at de ikke hadde kommet med noen slik anbefaling.

Skal gjøres ugjenkjennelig

I sin rapport går de imidlertid inn for en omfattende ombygging av huset hvor den nazistiske diktatoren ble født i 1889. Målet er å gjøre bygningen ugjenkjennelig og å stanse besøkene fra nynazister.

En av gruppens medlemmer, den østerrikske historikeren Oliver Rathkolb, sier en riving vil være det samme som å fornekte Østerrikes historie.

Sobotka sier på sin side at det kan diskuteres om en total ombygging og en riving ikke vil gå ut på det samme, men understreker at detaljene skal avgjøres i en arkitektkonkurranse.

Sobotka og komiteen ser for seg at bygningen skal brukes av offentlige myndigheter eller en veldedig organisasjon. (NTB)