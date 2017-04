Hjemmesitterne kan gjøre Le Pen til Frankrikes neste president

ROBERT PRATTA / REUTERS

Kan hun vinne? Det er spørsmålet alle stiller mindre enn tre uker før første valgomgang i Frankrike. Svaret er at under normale omstendigheter kan hun ikke det, men etter Brexit og Donald Trump er det ikke normale omstendigheter.

Den franske valgforskeren Serge Galam, som viser til at han forutså Donald Trumps valgseier i USA, forklarer til Politico at sannsynligheten er stor for at Marine Le Pen vinner.

Usikkert i andre valgomgang

Meningsmålingene viser at Le Pen vil tape klart i andre valgomgang uansett om hun møter sentrumskandidaten Emmanuel Macron, som ligger best an, eller den konservative François Fillon. (Se nederst i saken)

Men Galam hevder at dette ikke er så sikkert.

Slik beskriver Galam Le Pens vei til seier i avisen Financial Times.

På de siste meningsmålingene for andre valgomgang vil Macron slå Le Pen med 63 mot 37 prosent og Fillon med 58 mot 42. (Se nederst i saken for oppdaterte målinger)

Dette er velgere som svarer på hva de i dag ville stemt i den andre valgomgangen, som er 7. mai. I andre valgomgang må de to kandidatene appellere til egne velgere for å skape stort fremmøte blant dem, og de må få folk som i første runde har stemt på en annen kandidat til å velge seg.

I årets valg ligger det an til å bli et stort antall hjemmesittere. Dersom hjemmesitterne er skjevt fordelt, kan bildet i andre valgomgang være helt annerledes.

Klarer Le Pen å mobilisere 90 prosent av dem som sier at de vil stemme på henne, og hennes utfordrer ikke klarer med enn 70 prosent, så kan hun tette gapet.

Tirsdag møttes alle 11 kandidatene i dette valget til debatt. Det var venstresosialisten Jean-Luc Mélenchon (65) som ble kåret til debattens vinner, i en meningsmåling gjort av TV-. stasjonen BFMTV.

På noen målinger puster han nå den konservative kandidatene François Fillon nakken. Mélenchon har passert sosialistpartiets kandidat med god margin.

Endringene viser hvor usikkert valget er.

Martin Bureau / AFP

Dette kan være veien til valgseier:

Galam har listet opp flere grunner til at Le Pen kan hente seieren hjem.

Hun har mer stabile velgere enn de andre partiene. Målinger viser at de som sier de skal stemme på Le Pen, faktisk gjør det. Dersom Le Pen klarer å få 90 prosent av dem som sier de skal stemme på henne i andre valgomgang til å gå til urnene, mens rivalene bare mobiliserer 70 prosent av sine, er dette nok til å tette et 10 prosentpoengs gap på meningsmålingene. Både Fillon og Macron har flere velgere som ikke er så sikre på at de vil stemme.

Mange vil miste sin kandidat

Det er i alt 11 kandidater i første runde. Kun to går til andre runde. Her vil omkring 50 prosent av velgerne oppleve at deres førstevalg ikke er med. Selv om kandidatene kan oppfordre sine velgere til å stemme på en annen kandidat, er det ikke usannsynlig at mange heller velger å sitte hjemme.

Valgsystemet i Frankrike gjør det i utgangspunktet vanskelig for en kandidat fra et fløyparti å nå opp. I siste valgomgang står det igjen to kandidater. Den som får flest stemmer på landsbasis, vinner. I 2002 samlet velgere fra alle partier seg og stemte på den konservative Jacques Chirac mot Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen. Den gang stemte folk fra nær sagt alle andre partier taktisk og sørget for at Le Pen tapte stort. Det er en fare for at denne fronten slår sprekker i år. Bakgrunnen er at folk er så misfornøyde med kandidatene at de holder seg hjemme.

Noen av venstrevelgerne kan til og med bli fristet av Le Pens økonomiske politikk dersom alternativet er François Fillon, som vil kutte 500.000 jobber i offentlig sektor. I tillegg kommer alle skandalene i årets valgkamp som kan bety at velgere sitter hjemme istedenfor å stemme på en kandidat som står til halsen i skandaler.