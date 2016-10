Hollande skjeller ut franske dommere som feige

Presidentdebatten i Frankrike når for øyeblikket ikke den amerikanske til knærne når det gjelder politiske svingslag, men president François Hollande har gitt sitt bidrag.

Det skulle ikke en president si, er tittelen på en nylig utkommet bok der den franske presidenten verbalt skyter fra hoften. Islam, franske dommere, politiske motstandere og egne partifeller er skyteskive. Mer enn 60 intervjuer har den franske presidenten gitt til to journalister fra avisen Le Monde, og dette er nå samlet i bokform og vakt politisk storm i Frankrike.

På en måte oppsummerer dette den snart avsluttede, men ikke helt vellykkede femårsperioden Hollande har styrt.

Dommerne reagerer

Presidenten karakteriserer dommerstanden som feige, mener at de ikke liker eller forstår politikk, de er moraliserende og at de skygger unna.

Fredag tok den franske høyesterettsjustitiarius Bertrand Louvel til motmæle. Han mente at dette var å ydmyke domstolen, skriver Le Monde.

– Dette er farlige uttalelser som undergraver domstolene, sa Louvel. Han minnet om at Hollandes forgjenger Nicolas Sarkozy også angrep domstolene. Han kalte landets dommere «for små smakløse erter.»

Fredag møttes Frankrikes høyeste dommere presidenten. Etter det sa Hollande at det ikke var hans mening å fornærme domstolene og at han respekterer deres uavhengighet.

Duracellkanin

I boken kommer også Hollande med saftige angrep på sin forgjenger som han kaller en duracellkanin som er full av vulgariteter og kynisme. En liten De Gaulle, for å nevne noe.

Hollande tar også et oppgjør med fransk innvandringspolitikk. Han mener at landet har et problem med islam og er meget kritisk til deler av fransk innvandringspolitikk. Noe som kan skape trøbbel med velgere på venstresiden.

Ledende sosialisme distanserer seg fra presidenten, ifølge Liberation.

Hollande er den minst populære presidenten i den femte republikkens historie. Hans uttalelser faller i tid sammen med at nominasjonskampen foran vårens presidentvalg er i full gang.

Hollande skal selv gi beskjed om han ønsker å stille opp i sosialistpartiets nominasjon i desember. I januar avgjøres det ved uravstemning hvem som blir partiets kandidat.

Høyresiden leder

De siste meningsmålingene viser at Hollande skal få problemer med å komme til den andre valgomgangen. Det er Marine Le Pen fra Front National og Alain Juppé fra Republikanerne, det gamle konservative partiet, som ligger best an. Det kan dermed bli et rent høyreoppgjør i andre valgomgang som avholdes i begynnelsen av mai. Dit kommer de to kandidatene som får flest stemmer i første omgang som er 23. april.