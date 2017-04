I et hemmelig fengsel i Argun er flere dusin homofile menn internert. De tortureres for å få dem til å oppgi navn og kontaktinformasjon til andre homofile.

– Du sitter hele tiden og hører på torturerte menneskers skrik, forteller et vitne ifølge Die Welt. Han ble selv ble torturert med elektrosjokk til han besvimte.

Mannen kalles «vitne nummer to» i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta. Det var de som først rapporterte om den groteske forfølgelsen av homofile menn i den russiske republikken Tsjetsjenia.

Minst tre skal også være drept, melder Amnesty International. Mennene blir slått flere ganger om dagen, får elektrosjokk på hendene og blir tvunget til å sitte på flasker, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

– Du kan ikke arrestere folk som ikke eksisterer

En talsmann for den lokale presidenten Ramzan Kadyrov har sagt at påstandene ikke er sanne, fordi det ikke finnes homofile i Tsjetsjenia.

– Du kan ikke arrestere eller undertrykke folk som rett og slett ikke eksisterer i republikken, sa talsmannen ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW).

– Og hadde det vært noen, hadde ikke politiet trengt å gjøre noe med dem fordi slektningene ville sendt dem et sted ingen kommer tilbake fra, sa talsmannen.

Den tyske menneskerettighetsaktivisten Ekkehard Maass sier til RBB at massearrestasjonene har sammenheng med Kadyrovs kamp mot sine motstandere i andre klaner. Maass sier at unge menn i månedsvis er blitt bortført fra landsbyer der Kadyrov tror han har fiender.

– De blir tatt på gaten, banket om, torturert og tvinges til i samarbeid med regimet. Vil de ikke, blir de drept.

Putin oppfordrer folk til å sende inn offisiell klage

President Vladimir Putins talsmann Dmitry Peskov sier at Kreml ikke kjenner til situasjonen for homofile i Tsjetsjenia. Han lover at de skal se på saken, og har oppfordret folk som misbrukes av myndigheter om å sende en offisiell klage.

– Det er forferdelige historier, uten at myndighetene har startet noen offisiell etterforskning. Vi får ingen hjelp fra myndighetene i det hele tatt. Ikke noen støtte, selv om russiske statsborgere blir torturert og drept, sier kommunikasjonsansvarlige i det russiske LHBT-nettverket Svetlana Zakharova til norske Filter Nyheter.

Det er blitt adskillig vanskeligere å være homofil også i Russland de siste årene. Men i Tsjetsjenia er det knapt noen som tør å snakke med journalister eller menneskerettsaktivister, ikke engang anonymt, fordi frykten er så enorm. HRW har dokumentert mange saker der ofre for tortur og annen mishandling presses til taushet ved å trues med egen eller familiens død.

LHBT-nettverket har åpnet en nødtelefon for dem som er i umiddelbar fare, og Zakharova sier at de har hjulpet minst 20 mennesker med å komme seg ut av Tsjetsjenia de siste ukene.

NEIL HALL/Reuters/NTB scanpix

Den russiske menneskerettighetsaktivisten Svetlana Gannusjkina sier til Die Welt at hun begynte å få meldinger om massearrestasjonene midt i mars.

– Denne kampanjen har også ført til at sønner av rike foreldre er blitt arrestert under påskudd av at de er homofile. Slik presses foreldrene for penger, sier Gannusjkina.

Hun forteller at fordi homoseksualitet er totalt tabu i Tsjetsjenia, er det svært vanskelig å finne ut hvor omfattende dette er. – Vi får bare dråper av informasjon.

Skam og æresdrap

En homofil mann regnes som en skam for sin familie, og det har vært mange æresdrap der slektninger har drept homofile. Det finnes knapt noen i landet som har noen forståelse av hva det betyr å være homofil, forklarer Gannusjkina.

Også i Norge har reaksjonene vært sterke etter at kampanjen mot tsjetsjenske homofile ble kjent. Homonettverket i Arbeiderpartiet og Åpne Høyre har sendt ut en felles pressemelding der de ber om at Norge går foran, tilbyr beskyttelse og vurderer asyl.

– Vi forventer at norske myndigheter tar i bruk alle midler for å få russiske myndigheter til å umiddelbart gripe inn og stanse tortur og arrestasjoner på bakgrunn av seksuell orientering, heter det i pressemeldingen.