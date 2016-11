Høyreekstremisten Jared Taylor drømmer om et helt rasedelt USA. Nå jubler han over at Donald Trump blir president.

– Den hodeskallen? Den er kinesisk. Jeg kjøpte den på Internett, jeg har en fascinasjon for slike ting, sier Jared Taylor mens han viser frem den flotte boligen sin i et villastrøk i en av forstedene til Washington, DC.

65-åringens hjem er preget av et langt liv i utlandet. Som misjonærbarn tilbrakte han mesteparten av oppveksten sin i Japan, noe som blant annet førte til at han har undervist i japansk på Harvard-universitetet.

Men det er ikke Taylors verdensvanthet som har gjort ham til et profilert navn i USA.

Snarere det motsatte: Jared Taylor er kjent som gudfaren bak den såkalte alt-right-bevegelsen, en høyreekstrem, løst sammensatt gruppe som er knyttet sammen av ideen om hvit raseidentitet og en innbitt motstand mot ikke-vestlig innvandring og multikulturalisme.

Donald Trumps seier i presidentvalget har skapt jubel og optimisme i høyreekstreme kretser over hele USA. I helgen feiret en alt-right-gruppe i hovedstaden ved å løfte armene i nazistsalutt mens de ropte «heil seieren».

Tror på biologiske forskjeller mellom folkegrupper

Taylor, som er redaktør for nettstedet American Renaissance, sier han ble sjokkert og trist av å se videoen av nazistsaluttene, og han deltok ikke på møtet i Washington, DC. Men også han er svært fornøyd med at Donald Trump nå blir USAs president.

– Tusen ting blir mulige nå som ikke ville vært mulig med Hillary Clinton som president. Donald Trump kommer til å endre på måten vi forholder oss til innvandring på ved å tenke på hvem som kan være til nytte for det amerikanske samfunnet snarere enn å basere seg på tanken om at mangfold er et udelt gode. Og i utenrikspolitikken vil han sette USAs interesser først i stedet for å forsøke å løse andre lands problemer, sier Taylor.

Han legger til at han mener det er svært positivt at Steve Bannon, som tidligere var sjef for alt-right-nettstedet Breitbart, nå er utpekt som Trumps toppstrateg i Det hvite hus.

65-åringen har i årevis advart mot det han oppfatter som eroderingen av den «europeiske identiteten» i USA. Og identitet er noe han oppfatter som biologisk, ikke kulturelt – Taylor tror at genetiske forskjeller mellom folkegrupper avgjør ting som IQ og evnen til å tenke langsiktig.

– Svarte har i gjennomsnitt lavere IQ enn hvite, og hvite har lavere IQ enn østasiater, hevder han, og refererer til noen svært kontroversielle undersøkelser han mener bekrefter dette synet.

Drømmer om et raseoppdelt USA

Drømmen, sier Taylor, er en fremtid der ulike etniske grupper kan fordele seg i ulike, segregerte samfunn.

– Hvis folk fikk velge selv, tror jeg vi hadde sett en spontan separasjon i ulike regioner, kanskje til og med egne stater som ville løsrevet seg. Jeg tror ikke det blir nødvendig med vold. Men for meg handler dette om at mitt eget folk må få overleve. Og hvis det å dele opp USA er det som skal til, så er det en pris jeg er villig til å betale, sier han.

Trump tok avstand fra alt-right-bevegelsen

Taylors nettside, sier han, har mellom 300 og 400.000 unike brukere i måneden, en økning på 35 prosent fra i fjor. Å anslå størrelsen på alt-right-bevegelsen er umulig fordi den er så løst sammensatt, men 65-åringen henviser til at andre anslår at det kan dreie seg om «noen millioner» amerikanere.

Donald Trump tok på tirsdag sterk avstand fra alt-right-bevegelsen, noe Taylor ikke har noen problemer med.

– Trump er ikke en raserealist som meg. Koblingen mellom oss og ham er noe dere i den liberale pressen har skapt. Jeg støtter Trump fordi han vil bidra til å svekke prosessen som gjør hvite folk til en minoritet. Men han deler ikke vårt rasesyn, sier Taylor.

Alt-right-bevegelsen, mener han, har ideen om en «hvit identitet» som sin fremste bærebjelke.

– Du kan ikke være en del av bevegelsen uten å akseptere at det er forskjeller mellom rasene, blant annet når det gjelder IQ, sier Taylor.

Han tror heller ikke at Steve Bannon er en del av den høyreekstreme bevegelsen, til tross for at Bannon tidligere har sagt at han anså Breitbart.com som en «plattform» for alt-right-nettverket.

Valgkampen gjorde det lettere for ekstremistene å stå frem

Forfatter og høyskolelektor Ketil Raknes har skrevet boken «Høyrepopulismens hemmeligheter» og har studert det amerikanske høyreekstreme miljøet. Han er ikke overrasket over at Jared Taylor og andre i alt-right-bevegelsen er glade for at Trump vant presidentvalget.

– Han har gjort det mer legitimt å snakke om «hvit identitet». Selv om han tar avstand fra alt-right, har han i løpet av kampanjen sagt så pass mange nedlatende ting om innvandrere, kvinner og den politiske eliten i USA at mange med mer ekstreme meninger nå føler at de kan si dette åpent, sier Raknes.

Han mener at alt-right-bevegelsen i stor grad ligner på de høyreekstreme miljøene i Europa.

Det er Jared Taylor enig i.

– Det finnes et broderskap av europeere som inkluderer oss europeere i Nord-Amerika, i Australia eller hvor vi enn måtte bo. Vi kjemper den samme kampen for å bevare vårt numeriske flertall sånn at vår kultur og vår arv kan overleve den prosessen som nå pågår, sier han.

