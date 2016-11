Humanitær pause i ti timer, men ingen forlot Øst-Aleppo

Det ble åpnet i alt åtte korridorer som sivile og opprørere kunne bruke for å komme seg ut av den sønderbombede byen. Men ifølge statlige syriske medier og det russiske forsvarsdepartementet skjøt opprørsgrupper flere raketter mot en av korridorene.

Khalil Ashawi / Reuters / NTB scanpix

Også eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at raketter fra opprørsgrupper traff hovedveien som går fra Øst-Aleppo og nordover i løpet av fredagen.

Ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP var det ingen som benyttet seg av korridorene halvveis ut i den ti timer lange humanitære pausen.

Nye luftangrep

Den såkalte humanitære pausen varte mellom klokken 09 og 19 fredag lokal tid. Kort tid etter ble det meldt om syriske luftangrep mot både østlige og vestlige deler av Aleppo.

KHALIL ASHAWI / NTB scanpix

Det var Russland som i samarbeid med syriske myndigheter hadde besluttet å innføre pausen. Russland er Assad-regimets nærmeste allierte og har stått for det meste av luftangrepene mot Øst-Aleppo.

Feilslått pause

Også tidligere har det vært innført såkalte humanitære pauser der kamphandlinger er blitt innstilt for å gi sivilbefolkningen en mulighet til å forlate de østlige delene av byen ved å åpne trygge korridorer.

ABDALRHMAN ISMAIL / NTB scanpix

Forrige pause var i oktober. Da endte en tre dager lang humanitær pause med at en håndfull personer benyttet seg av sjansen til å forlate Øst-Aleppo via de sikre korridorene.

Opprørerne: Det er russisk PR

Sivile i opprørskontrollerte deler av Øst-Aleppo ga uttrykk for frykt for å ta seg inn i regjeringskontrollerte områder. Moskva og Damaskus anklaget på sin side opprørere for å bruke sivilbefolkningen som levende skjold.

AMMAR ABDULLAH / NTB scanpix

FN planla å bruke forrige måneds pause til å evakuere sårede, men klarte ikke å innhente de nødvendige sikkerhetsgarantiene tidsnok.

Opprørere i Øst-Aleppo har avvist russernes humanitære pause og uttalt at det bare er et forsøk på å lette litt på internasjonalt press mot Russland.

Stille fredag

Anslagsvis 250.000 mennesker bor fortsatt i Øst-Aleppo, som siden juli har vært under angrep fra regjeringsstyrker med russisk flystøtte. I september forsøkte regjeringsstyrker med russisk støtte å gjenerobre den østlige bydelen. Flere hundre mennesker ble drept, og infrastruktur, blant annet sykehus, ble ødelagt.

ABDALRHMAN ISMAIL / NTB scanpix

For en uke siden innledet opprørerne en offensiv mot de regjeringskontrollerte områdene vest i Aleppo. Flere titall sivile er drept og hundrevis er såret siden.

Torsdag var det kraftige sammenstøt på flere fronter i vest, mens det var stille i byens østlige deler fredag morgen.